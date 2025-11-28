Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nữ phi công diện áo dài truyền thống, đốn tim với vẻ ngoài ngọt ngào

Cộng đồng trẻ

Nữ phi công diện áo dài truyền thống, đốn tim với vẻ ngoài ngọt ngào

Bộ ảnh mới nhất của nữ cơ phó Mạch Khanh trong trang phục áo dài truyền thống đã nhanh chóng 'đốn tim' cộng đồng mạng bởi vẻ ngoài ngọt ngào, đáng yêu.

Trầm Phương
Mạch Thị Thùy Khanh (SN 1996), nữ cơ phó trẻ tuổi của hãng hàng không Pacific Airlines, không chỉ gây ấn tượng bởi hành trình theo đuổi ước mơ "làm chủ bầu trời" đầy nghị lực mà còn bởi vẻ ngoài ngọt ngào, rạng rỡ. (Ảnh: FBNV)
Mạch Thị Thùy Khanh (SN 1996), nữ cơ phó trẻ tuổi của hãng hàng không Pacific Airlines, không chỉ gây ấn tượng bởi hành trình theo đuổi ước mơ "làm chủ bầu trời" đầy nghị lực mà còn bởi vẻ ngoài ngọt ngào, rạng rỡ. (Ảnh: FBNV)
Trong chuyến tham quan các di tích lịch sử nổi tiếng tại TP.HCM, Mạch Khanh đã lựa chọn trang phục áo dài truyền thống, thể hiện tình yêu với văn hóa dân tộc. (Ảnh: FBNV)
Trong chuyến tham quan các di tích lịch sử nổi tiếng tại TP.HCM, Mạch Khanh đã lựa chọn trang phục áo dài truyền thống, thể hiện tình yêu với văn hóa dân tộc. (Ảnh: FBNV)
Khác với hình ảnh nghiêm túc, mạnh mẽ thường thấy trong bộ đồng phục phi công, nữ cơ phó 9x trở nên vô cùng dịu dàng và thanh lịch. (Ảnh: FBNV)
Khác với hình ảnh nghiêm túc, mạnh mẽ thường thấy trong bộ đồng phục phi công, nữ cơ phó 9x trở nên vô cùng dịu dàng và thanh lịch. (Ảnh: FBNV)
Cô chọn chiếc áo dài màu xanh dương nhạt với họa tiết hoa thêu tinh tế, mang lại vẻ ngoài tươi sáng, nhẹ nhàng. (Ảnh: FBNV)
Cô chọn chiếc áo dài màu xanh dương nhạt với họa tiết hoa thêu tinh tế, mang lại vẻ ngoài tươi sáng, nhẹ nhàng. (Ảnh: FBNV)
Mạch Khanh khéo léo kết hợp trang phục cùng chiếc nón lá duyên dáng, tôn lên nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: FBNV)
Mạch Khanh khéo léo kết hợp trang phục cùng chiếc nón lá duyên dáng, tôn lên nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: FBNV)
Nụ cười tươi tắn, khuôn mặt trẻ trung cùng lối trang điểm nhẹ nhàng càng làm nổi bật vẻ đẹp "búng ra sữa" của nữ phi công. (Ảnh: FBNV)
Nụ cười tươi tắn, khuôn mặt trẻ trung cùng lối trang điểm nhẹ nhàng càng làm nổi bật vẻ đẹp "búng ra sữa" của nữ phi công. (Ảnh: FBNV)
Bộ ảnh được thực hiện tại những địa điểm mang đậm dấu ấn lịch sử của Sài Gòn, tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa nét đẹp hiện đại của người trẻ và giá trị văn hóa truyền thống. (Ảnh: FBNV)
Bộ ảnh được thực hiện tại những địa điểm mang đậm dấu ấn lịch sử của Sài Gòn, tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa nét đẹp hiện đại của người trẻ và giá trị văn hóa truyền thống. (Ảnh: FBNV)
Mạch Khanh không chỉ xinh đẹp mà còn là một hình mẫu về sự kiên trì. Cô gái sinh năm 1996 này từng tốt nghiệp ngành Thiết kế đồ họa tại Đại học Kiến trúc TP.HCM nhưng đã quyết định rẽ ngang để theo đuổi ước mơ trở thành phi công. (Ảnh: FBNV)
Mạch Khanh không chỉ xinh đẹp mà còn là một hình mẫu về sự kiên trì. Cô gái sinh năm 1996 này từng tốt nghiệp ngành Thiết kế đồ họa tại Đại học Kiến trúc TP.HCM nhưng đã quyết định rẽ ngang để theo đuổi ước mơ trở thành phi công. (Ảnh: FBNV)
Mạch Khanh đã trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt, hoàn thành hàng trăm kỳ thi và bài kiểm tra để chính thức trở thành cơ phó của hãng hàng không Pacific Airlines (thành viên của Vietnam Airlines) ở tuổi 25. (Ảnh: FBNV)
Mạch Khanh đã trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt, hoàn thành hàng trăm kỳ thi và bài kiểm tra để chính thức trở thành cơ phó của hãng hàng không Pacific Airlines (thành viên của Vietnam Airlines) ở tuổi 25. (Ảnh: FBNV)
Nữ phi công Mạch Khanh chính là minh chứng cho thế hệ trẻ tài năng, xinh đẹp, dám nghĩ dám làm, luôn tự tin tỏa sáng. (Ảnh: FBNV)
Nữ phi công Mạch Khanh chính là minh chứng cho thế hệ trẻ tài năng, xinh đẹp, dám nghĩ dám làm, luôn tự tin tỏa sáng. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
#phi công #Mạch Khanh #áo dài #vẻ đẹp #Vietnam Airlines #nữ phi công diện áo dài

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT