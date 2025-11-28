Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hot girl Ly Phạm khoe vóc dáng mảnh mai chỉ sau 1 tháng sinh em bé

Cộng đồng trẻ

Hot girl Ly Phạm khoe vóc dáng mảnh mai chỉ sau 1 tháng sinh em bé

Sau khi hạ sinh con đầu lòng, TikToker Ly Phạm (SN 2001) mới đây khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi xuất hiện với  thân hình mảnh mai trong loạt ảnh mới.

Trầm Phương
Ly Phạm (sinh năm 2001) là hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội với phong cách thời trang cực chất, khả năng phối đồ "slay" và sở hữu hơn 1,2 triệu người theo dõi trên TikTok. (Ảnh: IGNV)
Ly Phạm (sinh năm 2001) là hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội với phong cách thời trang cực chất, khả năng phối đồ "slay" và sở hữu hơn 1,2 triệu người theo dõi trên TikTok. (Ảnh: IGNV)
Cách đây khoảng 1 tháng, cô nàng đã chia sẻ những hình ảnh vừa vượt cạn thành công, nhận về rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và người thân. (Ảnh: IGNV)
Cách đây khoảng 1 tháng, cô nàng đã chia sẻ những hình ảnh vừa vượt cạn thành công, nhận về rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và người thân. (Ảnh: IGNV)
Mới đây, Ly Phạm vừa cập nhật hình ảnh mới. Điều khiến nhiều người chú ý là dù sinh con chưa lâu, thế nhưng Ly Phạm đã sớm lấy lại vóc dáng mảnh mai, thon gọn. (Ảnh: IGNV)
Mới đây, Ly Phạm vừa cập nhật hình ảnh mới. Điều khiến nhiều người chú ý là dù sinh con chưa lâu, thế nhưng Ly Phạm đã sớm lấy lại vóc dáng mảnh mai, thon gọn. (Ảnh: IGNV)
Ly Phạm tự tin mặc trang phục bó sát, cắt xẻ khoe trọn thân hình thon gọn khi diện áo croptop kết hợp quần cạp trễ. (Ảnh: IGNV)
Ly Phạm tự tin mặc trang phục bó sát, cắt xẻ khoe trọn thân hình thon gọn khi diện áo croptop kết hợp quần cạp trễ. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn lớn nhất chính là vòng eo phẳng lỳ, thậm chí còn có đường cong rõ rệt, không hề có dấu hiệu của việc rạn da hay chảy xệ sau sinh. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn lớn nhất chính là vòng eo phẳng lỳ, thậm chí còn có đường cong rõ rệt, không hề có dấu hiệu của việc rạn da hay chảy xệ sau sinh. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ vậy, dù là mẹ bỉm sữa, cô vẫn giữ được thần thái tự tin, cuốn hút và đặc biệt là vóc dáng "vạn người mê". (Ảnh: IGNV)
Không chỉ vậy, dù là mẹ bỉm sữa, cô vẫn giữ được thần thái tự tin, cuốn hút và đặc biệt là vóc dáng "vạn người mê". (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh được Ly Phạm tung ra gần đây trên các nền tảng mạng xã hội đã nhanh chóng "gây bão": "mẹ bỉm không thể ở nhà nữa rồi", "trở lại đường đua", "Mới đẻ đc tháng mà cỡ này á hảaa bà ơi". (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh được Ly Phạm tung ra gần đây trên các nền tảng mạng xã hội đã nhanh chóng "gây bão": "mẹ bỉm không thể ở nhà nữa rồi", "trở lại đường đua", "Mới đẻ đc tháng mà cỡ này á hảaa bà ơi". (Ảnh: IGNV)
Vào tháng 3 năm nay, Ly Phạm và chồng là phi công Dương Hoàng Sơn chính thức tổ chức đám cưới trong sự chứng kiến của gia đình và bạn bè. (Ảnh: IGNV)
Vào tháng 3 năm nay, Ly Phạm và chồng là phi công Dương Hoàng Sơn chính thức tổ chức đám cưới trong sự chứng kiến của gia đình và bạn bè. (Ảnh: IGNV)
Sau khi cưới, cô nàng thường xuyên xuất hiện trong các chuyến du lịch cùng ông xã. Cuối tháng 10 cặp đôi đón em bé đầu lòng. (Ảnh: IGNV)
Sau khi cưới, cô nàng thường xuyên xuất hiện trong các chuyến du lịch cùng ông xã. Cuối tháng 10 cặp đôi đón em bé đầu lòng. (Ảnh: IGNV)
Gây ấn tượng bởi gu thời trang đẹp mắt, đa dạng phong cách, dù đang trong giai đoạn thai kỳ, Ly Phạm vẫn chứng minh khả năng phối đồ cực đỉnh của mình. (Ảnh: IGNV)
Gây ấn tượng bởi gu thời trang đẹp mắt, đa dạng phong cách, dù đang trong giai đoạn thai kỳ, Ly Phạm vẫn chứng minh khả năng phối đồ cực đỉnh của mình. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#vóc dáng sau sinh #Phong cách thời trang mẹ bỉm #Chia sẻ hành trình làm mẹ #Gương mặt hot girl mạng xã hội #Chuyện đời Ly Phạm và chồng #Phản ứng cộng đồng mạng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT