Hot girl có tên 'độc nhất vô nhị' ngày ấy giờ ra sao?

Cộng đồng trẻ

Nhắc tới những cái tên “độc nhất vô nhị”, chắc chắn không thể bỏ qua Võ Ê Vo. Cô gái sinh năm 1995, quê Quảng Bình (cũ), từng là sinh viên Học viện Âm nhạc Huế.

Thiên Anh
Võ Ê Vo gái sinh năm 1995, quê Quảng Bình (cũ), từng là sinh viên Học viện Âm nhạc Huế.
Võ Ê Vo từng là gương mặt chiến thắng trong cuộc thi tuyển chọn bạn diễn nữ đóng cặp với Sơn Tùng M-TP vào năm 2015.
Vẻ ngoài dịu dàng của cô nữ sinh gốc Quảng Bình (cũ) đã hút hồn nhiều teen Việt vào giai đoạn năm 2015.
Ê Vo không phải biệt danh mà là… tên thật trên giấy khai sinh. Cô chia sẻ, bởi vì mẹ từng sống ở Hungary nên khi sinh con, bà đã lấy cảm hứng từ tên “Eva” - phát âm theo tiếng Hungary nghe gần giống “Ê Vo”. Gia đình muốn giữ nguyên cách viết này như một kỷ niệm đặc biệt.
Sau thời gian học tập ở Huế, Võ Ê Vo chuyển sang sinh sống và làm việc tại Hungary.
Hiện tại, cô nàng vẫn năng nổ hoạt động trên mạng xã hội, làm idol live, sở hữu kênh TikTok cá nhân có hơn 118 nghìn người theo dõi, Facebook gần 250 nghìn người theo dõi.
Ở độ tuổi 30, Ê Vo được khen xinh xắn, trẻ trung như đôi mươi.
Sắc vóc hiện tại của Võ Ê Vo.
Võ Ê Vo từng giành giải Nhất Cuộc thi Giai Điệu Tuổi Hồng tỉnh Quảng Bình năm 2008.
Năm 2010 Võ Ê Vo lọt vào top 12 Chung kết Hot V-teen khu vực Đà Nẵng. Sau đó, cô lọt vào Top 60 Miss Áo dài Nữ sinh Việt Nam 2013 và Giải nhất cuộc thi cặp đôi màn ảnh với Sơn Tùng M-TP. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
#Võ Ê Vo #hot girl #độc nhất vô nhị #Quảng Bình #Học viện Âm nhạc Huế #sinh viên

