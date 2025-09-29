Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
'Hot girl ảnh thẻ' đón Trung thu sớm với bộ ảnh xinh như tiên nữ

Cộng đồng trẻ

'Hot girl ảnh thẻ' đón Trung thu sớm với bộ ảnh xinh như tiên nữ

Với một loạt ảnh tuyệt đẹp vừa được chia sẻ, Vicky Thiên Trần đã mang đến một không khí đón Trung thu sớm vô cùng lãng mạn và mơ màng.

Trầm Phương
Vicky Thiên Trần (tên thật Trần Đỗ Ái Thiên), người được biết đến với danh xưng "hot girl ảnh thẻ" đình đám một thời nhờ tấm ảnh thẻ được lan truyền viral khắp mạng xã hội. (Ảnh: FBNV)
Vicky Thiên Trần (tên thật Trần Đỗ Ái Thiên), người được biết đến với danh xưng "hot girl ảnh thẻ" đình đám một thời nhờ tấm ảnh thẻ được lan truyền viral khắp mạng xã hội. (Ảnh: FBNV)
Mới đây, cô nàng vừa khiến mạng xã hội "tan chảy" với một bộ ảnh mới mang đậm tinh thần Trung thu với vẻ đẹp ngọt ngào được nhiều người khen ngợi "tựa như tiên nữ". (Ảnh: FBNV)
Mới đây, cô nàng vừa khiến mạng xã hội "tan chảy" với một bộ ảnh mới mang đậm tinh thần Trung thu với vẻ đẹp ngọt ngào được nhiều người khen ngợi "tựa như tiên nữ". (Ảnh: FBNV)
Trong bộ ảnh, Ái Thiên diện trang phục mang hơi hướng cổ trang cách tân, với điểm nhấn là chiếc áo yếm ren màu hồng tím nhạt. (Ảnh: FBNV)
Trong bộ ảnh, Ái Thiên diện trang phục mang hơi hướng cổ trang cách tân, với điểm nhấn là chiếc áo yếm ren màu hồng tím nhạt. (Ảnh: FBNV)
Bên ngoài, cô khoác hờ một chiếc áo khoác mỏng màu trắng kem, với chất liệu voan hoặc lụa mỏng nhẹ, tạo cảm giác bay bổng, thanh thoát. (Ảnh: FBNV)
Bên ngoài, cô khoác hờ một chiếc áo khoác mỏng màu trắng kem, với chất liệu voan hoặc lụa mỏng nhẹ, tạo cảm giác bay bổng, thanh thoát. (Ảnh: FBNV)
Bối cảnh chụp được trang trí tinh tế với những cành hoa trắng, cùng với ánh sáng ấm áp, nhẹ nhàng. (Ảnh: FBNV)
Bối cảnh chụp được trang trí tinh tế với những cành hoa trắng, cùng với ánh sáng ấm áp, nhẹ nhàng. (Ảnh: FBNV)
Ánh sáng tự nhiên chiếu rọi tạo hiệu ứng lung linh, làm nổi bật làn da trắng sứ, gò má ửng hồng và đôi mắt biết nói của "hot girl ảnh thẻ". (Ảnh: FBNV)
Ánh sáng tự nhiên chiếu rọi tạo hiệu ứng lung linh, làm nổi bật làn da trắng sứ, gò má ửng hồng và đôi mắt biết nói của "hot girl ảnh thẻ". (Ảnh: FBNV)
Trần Đỗ Ái Thiên luôn biết cách làm mới mình nhưng vẫn giữ được nét đẹp dịu dàng, trong trẻo đặc trưng. (Ảnh: FBNV)
Trần Đỗ Ái Thiên luôn biết cách làm mới mình nhưng vẫn giữ được nét đẹp dịu dàng, trong trẻo đặc trưng. (Ảnh: FBNV)
Trong loạt ảnh này, cách trang điểm nhẹ nhàng, nhấn vào đôi môi căng mọng và đôi má hồng tự nhiên, cùng với nốt ruồi nhỏ xinh dưới mắt càng làm tăng thêm vẻ e ấp, mơ màng. (Ảnh: FBNV)
Trong loạt ảnh này, cách trang điểm nhẹ nhàng, nhấn vào đôi môi căng mọng và đôi má hồng tự nhiên, cùng với nốt ruồi nhỏ xinh dưới mắt càng làm tăng thêm vẻ e ấp, mơ màng. (Ảnh: FBNV)
Các chi tiết phụ kiện như trâm cài tóc ngọc trai, hoa tai ngọc trai và chiếc quạt ren cầm tay được sử dụng một cách khéo léo, tinh tế, gợi nhớ đến hình ảnh các thiếu nữ quý tộc thời xưa. (Ảnh: FBNV)
Các chi tiết phụ kiện như trâm cài tóc ngọc trai, hoa tai ngọc trai và chiếc quạt ren cầm tay được sử dụng một cách khéo léo, tinh tế, gợi nhớ đến hình ảnh các thiếu nữ quý tộc thời xưa. (Ảnh: FBNV)
Nhờ ngoại hình xinh đẹp, gương mặt như thiên thần, Vicky Thiên Trần sở hữu lượng người theo dõi “khủng”, lọt mắt xanh nhiều nhãn hàng.(Ảnh: FBNV)
Nhờ ngoại hình xinh đẹp, gương mặt như thiên thần, Vicky Thiên Trần sở hữu lượng người theo dõi “khủng”, lọt mắt xanh nhiều nhãn hàng.(Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
#Vicky Thiên Trần #hot girl ảnh thẻ #Trung thu #ảnh đẹp #nét đẹp dịu dàng #cổ trang

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT