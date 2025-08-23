Hà Nội

"Hot girl cô giáo" với đam mê chạy bộ khiến cộng đồng mạng dậy sóng

Cộng đồng trẻ

"Hot girl cô giáo" với đam mê chạy bộ khiến cộng đồng mạng dậy sóng

Anny Arisa Promajun - một giáo vien đến từ Thái Lan đã "hớp hồn" nhiều người với những bức ảnh chụp lại khoảnh khắc đang chạy bộ được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trầm Phương
Sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng cân đối cùng phong cách trẻ trung, năng động, Anny Arisa Promajun - một nữ giáo viên ở Thái Lan, đã trở thành hiện tượng mạng xã hội khi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và đặc biệt là những hình ảnh về đam mê chạy bộ của mình. (Ảnh: FBNV)
Được biết, cô hiện đang dạy tại trường Trường Tiểu học Ban Huai Ya Kheua ở tỉnh Phetchabun, Thái Lan.(Ảnh: FBNV)
Ngoài công việc "gõ đầu trẻ", cô nàng còn có một niềm đam mê lớn với chạy bộ. (Ảnh: FBNV)
Bắt đầu đến với môn thể thao này để giải tỏa căng thẳng, cô dần dần tìm thấy niềm vui và sự thư thái trong từng bước chạy. (Ảnh: FBNV)
Cô đã duy trì thói quen này một cách đều đặn, không chỉ giúp cải thiện sức khỏe thể chất mà còn mang lại sự cân bằng tinh thần. (Ảnh: FBNV)
Những hình ảnh của cô giáo Anny trong trang phục thể thao năng động, hay những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp rạng rỡ, tràn đầy sức sống đã "đốn tim" cư dân mạng.(Ảnh: FBNV)
Có một thời điểm, những bức hình của cô trở nên viral trên mạng xã hội, giúp cô thu về một lượng người theo dõi lớn. (Ảnh: FBNV)
Hiện trang Facebook cá nhân của Anny đang có hơn 116.000 người theo dõi. (Ảnh: FBNV)
Là một người yêu chạy bộ, cô thường xuyên tham gia các cuộc thi marathon và không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc luyện tập của mình lên các trang mạng xã hội như Instagram, Facebook. (Ảnh: FBNV)
Ngoài chạy bộ, Anny còn thích tập gym và du lịch. Anny là giáo viên được yêu thích, hình mẫu lý tưởng cho những người yêu thể thao và mong muốn có một cuộc sống năng động. (Ảnh: FBNV)
#Anny Arisa #giáo viên Thái Lan #chạy bộ #mạng xã hội #đam mê thể thao #marathon

