Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hot girl bất ngờ viral mạng xã hội vì có vẻ ngoài giống Lưu Diệc Phi

Cộng đồng trẻ

Hot girl bất ngờ viral mạng xã hội vì có vẻ ngoài giống Lưu Diệc Phi

Một cô gái bất ngờ trở nên nổi tiếng nhờ sở hữu gương mặt với những đường nét ngọt ngào, thanh khiết được ví như "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi.

Trầm Phương
Một cô gái trẻ đến từ Quảng Đông, Trung Quốc, gần đây đã trở thành hiện tượng mạng xã hội sau khi những hình ảnh và video của cô được lan truyền rộng rãi. (Ảnh: Bilibili)
Một cô gái trẻ đến từ Quảng Đông, Trung Quốc, gần đây đã trở thành hiện tượng mạng xã hội sau khi những hình ảnh và video của cô được lan truyền rộng rãi. (Ảnh: Bilibili)
Điểm đặc biệt khiến cô thu hút sự chú ý là vẻ ngoài được cho là giống hệt "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi. (Ảnh: Bilibili)
Điểm đặc biệt khiến cô thu hút sự chú ý là vẻ ngoài được cho là giống hệt "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi. (Ảnh: Bilibili)
Chỉ với ba bài đăng trên nền tảng Douyin, cô gái này đã nhanh chóng thu hút hơn 200.000 người theo dõi, gây ra một làn sóng tranh luận sôi nổi. (Ảnh: Bilibili)
Chỉ với ba bài đăng trên nền tảng Douyin, cô gái này đã nhanh chóng thu hút hơn 200.000 người theo dõi, gây ra một làn sóng tranh luận sôi nổi. (Ảnh: Bilibili)
Nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ sự ngạc nhiên và phấn khích, cho rằng cô có vẻ đẹp "copy-paste" từ Lưu Diệc Phi, thậm chí có người còn khen cô sở hữu khí chất của thần tiên tỷ tỷ thời kỳ ở đỉnh cao nhan sắc. (Ảnh: Bilibili)
Nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ sự ngạc nhiên và phấn khích, cho rằng cô có vẻ đẹp "copy-paste" từ Lưu Diệc Phi, thậm chí có người còn khen cô sở hữu khí chất của thần tiên tỷ tỷ thời kỳ ở đỉnh cao nhan sắc. (Ảnh: Bilibili)
Các bức ảnh cho thấy cô có mái tóc đen dài, gương mặt thanh tú, sống mũi cao và đôi mắt to tròn, gợi nhớ đến hình ảnh của Lưu Diệc Phi trong các bộ phim cổ trang. (Ảnh: Bilibili)
Các bức ảnh cho thấy cô có mái tóc đen dài, gương mặt thanh tú, sống mũi cao và đôi mắt to tròn, gợi nhớ đến hình ảnh của Lưu Diệc Phi trong các bộ phim cổ trang. (Ảnh: Bilibili)
Tuy nhiên, sự việc cũng gây ra không ít tranh cãi. Một bộ phận cư dân mạng tỏ ra hoài nghi và mỉa mai, gọi cô là "phiên bản Pinduoduo" của Lưu Diệc Phi, cho rằng cô đã phẫu thuật thẩm mỹ hoặc sử dụng công nghệ chỉnh sửa ảnh để có được vẻ ngoài này. (Ảnh: Bilibili)
Tuy nhiên, sự việc cũng gây ra không ít tranh cãi. Một bộ phận cư dân mạng tỏ ra hoài nghi và mỉa mai, gọi cô là "phiên bản Pinduoduo" của Lưu Diệc Phi, cho rằng cô đã phẫu thuật thẩm mỹ hoặc sử dụng công nghệ chỉnh sửa ảnh để có được vẻ ngoài này. (Ảnh: Bilibili)
Bên cạnh đó, một số fan cứng của Lưu Diệc Phi cũng lên tiếng bảo vệ thần tượng, khẳng định không ai có thể thay thế được cô và chỉ trích cô gái trẻ này đang lợi dụng danh tiếng của Lưu Diệc Phi để trở nên nổi tiếng. (Ảnh: Bilibili)
Bên cạnh đó, một số fan cứng của Lưu Diệc Phi cũng lên tiếng bảo vệ thần tượng, khẳng định không ai có thể thay thế được cô và chỉ trích cô gái trẻ này đang lợi dụng danh tiếng của Lưu Diệc Phi để trở nên nổi tiếng. (Ảnh: Bilibili)
Hiện tại, danh tính của cô gái vẫn chưa được tiết lộ, nhưng sức hút của cô vẫn đang tiếp tục lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội. (Ảnh: Bilibili)
Hiện tại, danh tính của cô gái vẫn chưa được tiết lộ, nhưng sức hút của cô vẫn đang tiếp tục lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội. (Ảnh: Bilibili)
Trước đó, trên mạng xã hội, không ít cô gái khác cũng trở nên nổi tiếng bởi nhan sắc có phần hao hao "thần tiên tỷ tỷ". (Ảnh: Bilibili)
Trước đó, trên mạng xã hội, không ít cô gái khác cũng trở nên nổi tiếng bởi nhan sắc có phần hao hao "thần tiên tỷ tỷ". (Ảnh: Bilibili)
Đoạn video cô gái chỉ nói một hai câu cũng trở nên viral, được chia sẻ lại trên các nền tảng mạng khác nhau. (Ảnh: Bilibili)
Đoạn video cô gái chỉ nói một hai câu cũng trở nên viral, được chia sẻ lại trên các nền tảng mạng khác nhau. (Ảnh: Bilibili)
Trầm Phương
#Lưu Diệc Phi #hot girl #mạng xã hội #nhan sắc #viral #viral mạng xã hội

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT