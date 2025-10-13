Hà Nội

Hot face sao Việt: Lâm Khánh Chi khoe diện mạo búp bê bên con trai

Giải trí

Hot face sao Việt: Lâm Khánh Chi khoe diện mạo búp bê bên con trai

Lâm Khánh Chi khoe diện mạo như búp bê bên con trai. NSƯT Kim Oanh chăm chụp ảnh mới sau thời gian chỉnh sửa nhan sắc. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 13/10: Lâm Khánh Chi khoe diện mạo như búp bê bên con trai - cu Bi. Ảnh: FB Lâm Khánh Chi
NSƯT Kim Oanh chăm chụp ảnh mới sau thời gian chỉnh sửa nhan sắc. Ảnh: FB Oanh Đào
Ca sĩ Trà My Idol đón sinh nhật bên 2 con trai. Nguyen Tra My
Diễn viên - nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp khoe không gian phòng ngập tràn hoa và quà. Dinh Ngoc Diep
NSND Thu Quế sang trọng, quý phái trong bộ ảnh mới. Ảnh: FB Quế Thu
Hoa hậu H'Hen Niê tự tin với nhan sắc trong tháng đầu ở cữ. Ảnh: FB H'Hen Niê
Diễn viên Thúy Diễm đăng ảnh ông xã - diễn viên Lương Thế Thành tập luyện tại nhà. Ảnh: FB Nguyễn Ngọc Thuý Diễm
Nghệ sĩ Hồng Đào ăn mặc trẻ trung, được nhiều người khen 'lão hóa ngược' ở tuổi 63. Ảnh: FB Hồng Đào
Gia đình Đăng Khôi quây quần mừng con thứ hai Đăng Anh tròn 10 tuổi. Ảnh: FB Thuy Anh Le
Trizzie Phương Trinh trong lễ giỗ Tổ ngành Sân khấu ở Mỹ. Ảnh: FB Trizzie Nguyen
