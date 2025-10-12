Hà Nội

Huyền Lizzie giờ ra sao sau hơn 1 năm vắng bóng trên màn ảnh

Sau thời gian nghỉ ngơi, nữ diễn viên Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie) chính thức tái xuất với dự án phim giờ vàng mới của VTV.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Sau hơn một năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, mới đây, diễn viên Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie) xác nhận sẽ trở lại với phần hai của bộ phim “Cách em một milimet”, phát sóng trên khung giờ vàng VTV.
Cô cho biết bản thân đã dành thời gian dài để tìm kiếm kịch bản phù hợp, và lần trở lại này hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả.
Huyền Lizzie sẽ xuất hiện trong phần phim khi các nhân vật bước vào giai đoạn trưởng thành. Dù chưa thể tiết lộ chi tiết về vai diễn, nữ diễn viên bày tỏ sự hào hứng và tin tưởng rằng khán giả sẽ thấy một hình ảnh mới mẻ, trưởng thành hơn của cô.
Trước đó, sau thành công của “Chúng ta của 8 năm sau”, Huyền Lizzie dành gần hai năm để nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống.
Hiện tại, cô tập trung nuôi dạy con trai nhỏ và tận hưởng cuộc sống của một bà mẹ đơn thân.
Sau khi ly hôn, nữ diễn viên từng bước vực dậy cả về tinh thần lẫn kinh tế, tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật với hình ảnh người phụ nữ độc lập, bản lĩnh.
Bên cạnh hoạt động diễn xuất, Huyền Lizzie gây chú ý với phong cách thời trang thời thượng, sở hữu nhiều phụ kiện hàng hiệu đắt đỏ.
Cô cùng con trai thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc bên nhau trong cuộc sống.
Ở tuổi 35, cô chăm chỉ luyện tập để giữ vóc dáng, xây dựng hình ảnh gợi cảm.
Phan Minh Huyền sinh năm 1990. Cô từng tham gia cuộc thi Miss Teen 2009 và là một trong những hot girl đời đầu ở Hà Nội.
Cô kết hôn năm 2014 nhưng năm 2018, cô chuyển ra ngoài sống cùng con. Đến năm 2019, cô hoàn tất thủ tục ly hôn và công bố thông tin với công chúng. Ảnh: FB Phan Minh Huyền
