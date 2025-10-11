Hà Nội

Hot face sao Việt: Huyền Lizzie mừng lên sóng vai diễn mới

Giải trí

Huyền Lizzie mừng lên sóng vai diễn mới trong bộ phim giờ vàng 'Cách em 1 milimet'. Phương Mỹ Chi tạo dáng nhí nhảnh trước giờ duyệt concert. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 11/10: Ca sĩ Phương Mỹ Chi tạo dáng nhí nhảnh trước giờ duyệt concert. Ảnh: FB Phương Mỹ Chi
Diễn viên Huyền Lizzie được fan tặng hoa và quà để đánh dấu phim "Cách em 1 milimet" cô tham gia chính thức lên sóng. Ảnh: FB Phan Minh Huyền
Hoa hậu Lương Thùy Linh diện trang phục hàng hiệu trên phố Paris. Ảnh: FB Lương Thùy Linh
Hoa hậu Ngọc Hân diện áo dài đỏ, bế con trai chụp hình mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025). Ảnh: FB Ngoc Han Dang
Huyền Baby trong chuyến nghỉ dưỡng ở Đà Lạt cùng bạn bè. Ảnh: FB Đặng Ngọc Huyền
Bích Phương và Quỳnh Anh Shyn gây cười với tạo hình như mốt những năm 2000. Ảnh: FB Bích Phương
Vợ chồng Võ Hạ Trâm mừng con trai lai Ấn tròn một tuổi. Ảnh: FB Võ Hạ Trâm
Ca sĩ Vy Oanh nói gia đình, chồng con là thứ quan trọng nhất với cô lúc này. Ảnh: FB Nguyễn Vy Oanh
Nhân dịp sinh nhật 7 tuổi của con trai, Lâm Khánh Chi đưa quý tử đi chơi Cần Thơ. Ảnh: FB Lâm Khánh Chi
