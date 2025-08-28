Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hot face sao Việt: Huyền Lizzie đăng tải bộ ảnh áo dài đỏ rực chuẩn bị đại lễ

Giải trí

Hot face sao Việt: Huyền Lizzie đăng tải bộ ảnh áo dài đỏ rực chuẩn bị đại lễ

Huyền Lizzie đăng tải bộ ảnh áo dài đỏ đẹp rực rỡ. Diva Hồng Nhung tự hào diện lại chiếc đầm đỏ cũ cách đây gần 30 năm. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 28/8: Huyền Lizzie gây chú ý khi đăng tải bộ ảnh áo dài đỏ rực rỡ kết hợp khăn choàng đỏ mang đậm tinh thần tự hào dân tộc. Ảnh: FB Phan Minh Huyền
Tin tức sao Việt 28/8: Huyền Lizzie gây chú ý khi đăng tải bộ ảnh áo dài đỏ rực rỡ kết hợp khăn choàng đỏ mang đậm tinh thần tự hào dân tộc. Ảnh: FB Phan Minh Huyền
Diva Hồng Nhung tự hào diện lại chiếc đầm đỏ cũ cách đây gần 30 năm. Ảnh: FB Le Hong Nhung
Diva Hồng Nhung tự hào diện lại chiếc đầm đỏ cũ cách đây gần 30 năm. Ảnh: FB Le Hong Nhung
Minh Hương rạng rỡ trong bộ ảnh mừng Quốc khánh. Ảnh: FB Le Minh Huong
Minh Hương rạng rỡ trong bộ ảnh mừng Quốc khánh. Ảnh: FB Le Minh Huong
Ninh Dương Lan Ngọc gợi cảm với đầm đỏ buông lệch một bên vai. Ảnh: FB Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc gợi cảm với đầm đỏ buông lệch một bên vai. Ảnh: FB Ninh Dương Lan Ngọc
Ca sĩ - nhạc sĩ Tăng Duy Tân có mặt ở Hà Nội chuẩn bị cho đại lễ. Ảnh: FB Tăng Duy Tân
Ca sĩ - nhạc sĩ Tăng Duy Tân có mặt ở Hà Nội chuẩn bị cho đại lễ. Ảnh: FB Tăng Duy Tân
Nhật Kim Anh khoe ảnh cô lên đồ lộng lẫy, hào hứng đi chấm thi chung kết Grand Voice Award thuộc khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2025 tổ chức tại một phòng trà ở TP HCM. Ảnh: FB Nhật Kim Anh
Nhật Kim Anh khoe ảnh cô lên đồ lộng lẫy, hào hứng đi chấm thi chung kết Grand Voice Award thuộc khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2025 tổ chức tại một phòng trà ở TP HCM. Ảnh: FB Nhật Kim Anh
Ca sĩ Hoàng Thùy Linh thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả khi đăng ảnh chụp riêng cùng rapper Đen Vâu. Ảnh: FB Hoàng Thùy Linh
Ca sĩ Hoàng Thùy Linh thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả khi đăng ảnh chụp riêng cùng rapper Đen Vâu. Ảnh: FB Hoàng Thùy Linh
NSƯT Xuân Hinh cùng cháu trai may áo dài mới, chuẩn bị đón chào lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh: FB Xuân Hinh
NSƯT Xuân Hinh cùng cháu trai may áo dài mới, chuẩn bị đón chào lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh: FB Xuân Hinh
Trang Pháp mặc áo dài trắng diễu hành A80. Sắc vóc của cô được khen như học sinh cấp 3. Ảnh: FB Trang Phap
Trang Pháp mặc áo dài trắng diễu hành A80. Sắc vóc của cô được khen như học sinh cấp 3. Ảnh: FB Trang Phap
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#tin sao #tin tức sao #tin sao việt #Tin tức sao Việt #Tin mới về sao Việt

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT