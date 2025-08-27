Hà Nội

Hot face sao Việt: Đào Hoàng Yến khoe ảnh hậu trường với nghệ sĩ Vĩnh Xương

Đào Hoàng Yến chia sẻ ảnh hậu trường phim, trong phân cảnh cùng nghệ sĩ Vĩnh Xương. Hoa hậu Kỳ Duyên hóa thân thành nữ quân nhân trên sân khấu. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 27/8: Đào Hoàng Yến chia sẻ loạt ảnh hậu trường phim Có anh nơi ấy bình yên, trong phân cảnh cùng nghệ sĩ Vĩnh Xương. Ảnh: FB Đào Hoàng Yến
Tin tức sao Việt 27/8: Đào Hoàng Yến chia sẻ loạt ảnh hậu trường phim Có anh nơi ấy bình yên, trong phân cảnh cùng nghệ sĩ Vĩnh Xương. Ảnh: FB Đào Hoàng Yến
Hoa hậu Kỳ Duyên hóa thân thành nữ quân nhân trên sân khấu Concert Sao nhập ngũ. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen
Hoa hậu Kỳ Duyên hóa thân thành nữ quân nhân trên sân khấu Concert Sao nhập ngũ. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen
Bùi Anh Tuấn nồng nàn cảm xúc trên sân khấu âm nhạc. Ảnh: FB Bùi Anh Tuấn
Bùi Anh Tuấn nồng nàn cảm xúc trên sân khấu âm nhạc. Ảnh: FB Bùi Anh Tuấn
Nghệ sĩ Tú Oanh dự sự kiện ra mắt phim "Mưa đỏ". Ảnh: FB Oanh Le Tu
Nghệ sĩ Tú Oanh dự sự kiện ra mắt phim "Mưa đỏ". Ảnh: FB Oanh Le Tu
Gia đình Lý Hải - Minh Hải check in Hà Nội sau chuyến bay bão táp. Ảnh: FB Ly Hai Minh Ha
Gia đình Lý Hải - Minh Hải check in Hà Nội sau chuyến bay bão táp. Ảnh: FB Ly Hai Minh Ha
Võ Hạ Trâm ăn mặc lộng lẫy khi lên sân khấu. Ảnh: FB Võ Hạ Trâm
Võ Hạ Trâm ăn mặc lộng lẫy khi lên sân khấu. Ảnh: FB Võ Hạ Trâm
Hứa Vĩ Văn chia sẻ đã rơi nước mắt khi kết thúc cảnh quay hết thuốc tê trong phim "Mưa đỏ". Ảnh: FB Hứa Vĩ Văn
Hứa Vĩ Văn chia sẻ đã rơi nước mắt khi kết thúc cảnh quay hết thuốc tê trong phim "Mưa đỏ". Ảnh: FB Hứa Vĩ Văn
Diện đầm trắng chấm bi, bà xã Đăng Khôi khoe nhan sắc rạng rỡ. Ảnh: FB Thuy Anh Le
Diện đầm trắng chấm bi, bà xã Đăng Khôi khoe nhan sắc rạng rỡ. Ảnh: FB Thuy Anh Le
