Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Vợ Đăng Khôi khoe nhan sắc mẹ 3 con với váy chấm bi

Giải trí

Vợ Đăng Khôi khoe nhan sắc mẹ 3 con với váy chấm bi

Xuất hiện trong chiếc đầm trắng chấm bi nữ tính, Thủy Anh – bà xã ca sĩ Đăng Khôi gây chú ý với nhan sắc rạng rỡ, vóc dáng nuột nà dù đã là mẹ 3 con. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Là mẹ của ba nhóc tì, Thủy Anh - bà xã ca sĩ Đăng Khôi khiến công chúng không khỏi bất ngờ trước vẻ ngoài trẻ trung, gợi cảm.
Là mẹ của ba nhóc tì, Thủy Anh - bà xã ca sĩ Đăng Khôi khiến công chúng không khỏi bất ngờ trước vẻ ngoài trẻ trung, gợi cảm.
Trong loạt hình ảnh mới, cô chọn chiếc váy trắng chấm bi ôm dáng, khoe trọn đường cong mềm mại và làn da căng mịn.
Trong loạt hình ảnh mới, cô chọn chiếc váy trắng chấm bi ôm dáng, khoe trọn đường cong mềm mại và làn da căng mịn.
Nhiều người nhận xét Thủy Anh sở hữu “body như chưa từng sinh nở”, đầy cuốn hút và tươi tắn.
Nhiều người nhận xét Thủy Anh sở hữu “body như chưa từng sinh nở”, đầy cuốn hút và tươi tắn.
Sau khi sinh con thứ ba, bà xã Đăng Khôi nhanh chóng lấy lại vóc dáng mảnh mai.
Sau khi sinh con thứ ba, bà xã Đăng Khôi nhanh chóng lấy lại vóc dáng mảnh mai.
Thủy Anh thường xuyên lựa chọn các trang phục gợi cảm, khoe khéo lợi thế hình thể.
Thủy Anh thường xuyên lựa chọn các trang phục gợi cảm, khoe khéo lợi thế hình thể.
Bên cạnh nhan sắc ngọt ngào, thần thái tự tin của cô cũng là điểm cộng khiến nhiều chị em ngưỡng mộ.
Bên cạnh nhan sắc ngọt ngào, thần thái tự tin của cô cũng là điểm cộng khiến nhiều chị em ngưỡng mộ.
Thời điểm ba tháng rưỡi sau khi con trai thứ ba chào đời, hot mom 8X khiến nhiều người trầm trồ bởi thân hình thon gọn, nuột nà.
Thời điểm ba tháng rưỡi sau khi con trai thứ ba chào đời, hot mom 8X khiến nhiều người trầm trồ bởi thân hình thon gọn, nuột nà.
Thủy Anh cho biết, ngay trong tháng đầu sau cả ba lần sinh nở, cô đều gần như về lại số kg lúc chưa mang thai.
Thủy Anh cho biết, ngay trong tháng đầu sau cả ba lần sinh nở, cô đều gần như về lại số kg lúc chưa mang thai.
Bí quyết của người đẹp là kiểm soát cân nặng từ giai đoạn có bầu, áp dụng chế độ ăn đa dạng.
Bí quyết của người đẹp là kiểm soát cân nặng từ giai đoạn có bầu, áp dụng chế độ ăn đa dạng.
Dù bận rộn với vai trò làm mẹ, cô vẫn giữ được phong độ nhan sắc ấn tượng, xứng danh là một trong những “mẹ bỉm” gợi cảm nhất showbiz Việt. Ảnh: FB Thuy Anh Le
Dù bận rộn với vai trò làm mẹ, cô vẫn giữ được phong độ nhan sắc ấn tượng, xứng danh là một trong những “mẹ bỉm” gợi cảm nhất showbiz Việt. Ảnh: FB Thuy Anh Le
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#vợ ca sĩ Đăng Khôi #Thuỷ Anh vợ Đăng Khôi #vợ Đăng Khôi

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT