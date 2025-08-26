Hạnh phúc viên mãn của Quang Minh bên bạn gái kém 37 tuổi

Hà Nội

Ở tuổi 66, nghệ sĩ hài Quang Minh đã tìm thấy bến đỗ bình yên bên bạn gái kém 37 tuổi Tăng Khánh Chi.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Năm 2023, Quang Minh có cơ duyên gặp gỡ Tăng Khánh Chi – cô gái kém anh 37 tuổi. Sau thời gian quen biết, cả hai dần cảm mến nhau và chính thức bước vào mối quan hệ tình cảm.
Nam diễn viên chia sẻ, điều khiến anh trân trọng nhất ở bạn gái chính là sự chân thành, giản dị và tình yêu cô dành cho gia đình.
Ở tuổi 66, Quang Minh cho biết anh tìm thấy niềm hạnh phúc giản đơn mỗi ngày khi được ở bên bạn gái và bé Dustin Võ.
Với mối quan hệ mới, nam diễn viên trân trọng bạn gái và gia đình cô. Anh cũng yêu mến con riêng của vợ như con của mình.
Hiện tại, Quang Minh cởi mở hơn trong việc chia sẻ hạnh phúc của mình.
Trên mạng xã hội, anh và bạn gái thường xuyên đăng tải những hình ảnh tình tứ.
Gia đình nhỏ cũng hay diện đồ đôi trong các chuyến du lịch, đi chơi, lưu giữ nhiều khoảnh khắc ngọt ngào.
Dù khoảng cách tuổi tác chênh lệch, tình yêu của Quang Minh và Tăng Khánh Chi vẫn được vun đắp bằng sự tôn trọng, quan tâm và sẻ chia.
Quang Minh và Tăng Khánh Chi chưa tiết lộ kế hoạch kết hôn, làm đám cưới nhưng hiện xem nhau như bạn đời, xưng hô "vợ, chồng".
Nghệ sĩ thổ lộ anh mãn nguyện khi lại được làm bố bỉm sữa, có cuộc sống bình yên bên tổ ấm nhỏ ở tuổi xế chiều. Ảnh: FB Tăng Khánh Chi
#nghệ sĩ Quang Minh #vợ Quang Minh #Tăng Khánh Chi #Quang Minh và Tăng Khánh Chi

