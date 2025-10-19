Hà Nội

Hot face sao Việt: Hoa hậu Quế Anh từ miền Nam ra thăm Lăng Bác

Giải trí

Hoa hậu Quế Anh từ miền Nam ra thăm Lăng Bác. Á hậu Tú Anh khoe sắc vóc khi đến Đà Lạt. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 18/10: Hoa hậu Quế Anh từ miền Nam ra thăm Lăng Bác. Người đẹp không quên ghi lại những khoảnh khắc xinh đẹp dưới ánh nắng mùa thu Hà Nội. Ảnh: FB Võ Lê Quế Anh
Á hậu Tú Anh khoe sắc vóc khi đến Đà Lạt. Ảnh: FB Duong Tu Anh
Ca sĩ Mỹ Tâm chúc mừng sinh nhật mẹ. Ảnh: FB My Tam
Nghệ sĩ Xuân Hinh đăng ảnh mới chào thu Hà Nội. Ảnh: FB Xuân Hinh
Ca sĩ Sơn Tùng M-TP phối trang phục lịch thiệp với gam trung tính chủ đạo. Ảnh: FB M-TP
Diễn viên Tăng Thanh Hà tận hưởng mùa hồng tại Đà Lạt. Ảnh: FB Tang Thanh Ha
Gia đình Kha Ly lần đầu tiên đưa con gái nhỏ đi du lịch nước ngoài. Ảnh: FB Lại Thị Kha Ly
Á hậu Quỳnh Châu và CEO Phát Nguyễn khoe ảnh cưới vintage tại Đà Lạt trước hôn lễ. Ảnh: FB Chế Nguyễn Quỳnh Châu
