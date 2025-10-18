Hà Nội

Lệ Quyên du ngoạn nước ngoài cùng Lâm Bảo Châu và con trai

Giải trí

Lệ Quyên du ngoạn nước ngoài cùng Lâm Bảo Châu và con trai

Sau chuỗi đêm nhạc tại châu Âu, ca sĩ Lệ Quyên dành thời gian khám phá thủ đô Budapest, Hungary cùng bạn trai Lâm Bảo Châu và con trai.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Đầu tháng 10, Lệ Quyên sang châu Âu lưu diễn kết hợp du lịch tại nhiều quốc gia. Trong chuyến hành trình lần này, cô không đi một mình mà có bạn trai – diễn viên Lâm Bảo Châu và con trai cùng tháp tùng.
Giọng ca Giấc mơ có thật đăng tải loạt hình ảnh check-in tại Budapest, thủ đô Hungary.
Trong ảnh, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu quấn quýt, tình tứ khi dạo phố, khám phá các địa danh nổi tiếng.
Con trai 14 tuổi của nữ ca sĩ cũng thu hút sự chú ý nhờ vóc dáng cao lớn 1,75m ra dáng một thanh niên trưởng thành.
Cậu bé cùng mẹ và bạn trai mẹ tạo nên những khung hình "ba người" đầy ấm áp, khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ.
Không chỉ trong chuyến đi lần này, Lệ Quyên và bạn trai thường xuyên đưa con trai đi du lịch nước ngoài cùng nhau.
Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ tích cực chia sẻ những khung hình gia đình ba người đầy ấm cúng.
Trong suốt 4 năm bên nhau, mối tình của Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu luôn nhận được sự quan tâm của công chúng.
Bất chấp khoảng cách tuổi tác, cả hai vẫn duy trì được sự gắn bó bền chặt, đồng hành cùng nhau trong công việc lẫn cuộc sống riêng.
Điều khiến nhiều người ngưỡng mộ là cách Lệ Quyên khéo léo dung hòa mối quan hệ giữa con trai và bạn trai hiện tại. Ảnh: FB Lệ Quyên
Ngọc Mai (Tổng hợp)
