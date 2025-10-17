Hot face sao Việt: Đoan Trang thả dáng trên đường phố Boston

Hà Nội

Giải trí

Ca sĩ Đoan Trang ghi lại những hình ảnh khi đến Boston. Diễn viên Quỳnh Kool khoe "giao diện" tuổi 31. 

Tin tức sao Việt 17/10: Diễn viên Quỳnh Kool khoe "giao diện" tuổi 31. Ảnh: FB Quỳnh Nguyễn
Ca sĩ Đoan Trang ghi lại những hình ảnh ở Boston. Ảnh: FB Doan Trang
Ca sĩ Tùng Dương ghi lại những khoảnh khắc tập luyện cùng dàn nhạc Giao hưởng Hoa Kỳ. Ảnh: FB Tung Duong
NSND Xuân Bắc khoe được con trai - Bi Béo đấm lưng khi thức đêm làm việc. Ảnh: FB Nguyễn Xuân Bắc
Siêu mẫu Võ Hoàng Yến nỗ lực giảm cân. Ảnh: FB Võ Hoàng Yến
Gia đình Thanh Duy - Kha Ly check in phim trường Tam Quốc, ở Vô Tích (Trung Quốc). Ảnh: FB Lại Thị Kha Ly
Siêu mẫu Hà Anh với phong cách sang làm giám khảo Hoa hậu Sinh viên Việt Nam. Ảnh: FB Ha Anh Vu
Hoa hậu Giáng My nhận "mưa" lời khen khi đăng ảnh mặc ton sur ton đen, tôn vẻ trẻ trung, sành điệu. Ảnh: FB Giang My Nguyen
