Hot face sao Việt: Bảo Anh diện váy ngắn khoe dáng trên sân pickleball

Giải trí

Hot face sao Việt: Bảo Anh diện váy ngắn khoe dáng trên sân pickleball

Bảo Anh diện váy ngắn khoe dáng trên sân pickleball. Huyền Lizzie xuống phố tận hưởng không khí mùa thu Hà Nội. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 23/10: Ca sĩ Bảo Anh diện váy ngắn khoe dáng trên sân pickleball. Ảnh: FB Bảo Anh
Diễn viên Huyền Lizzie xuống phố tận hưởng không khí mùa thu Hà Nội. Ảnh: FB Phan Minh Huyền
Khoảnh khắc tình cảm của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương với chồng doanh nhân do chính cậu con trai 2 tuổi chụp. Ảnh: FB Hồ Quỳnh Hương
Vợ chồng cựu siêu mẫu Thúy Hạnh kỷ niệm 19 năm ngày cưới. Ảnh: FB Bui Thuy Hanh
Đôi bạn thân Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải hội ngộ. Ảnh: FB Lương Mạnh Hải
Hoa hậu Hà Kiều Anh tự tin với nhan sắc gợi cảm ở tuổi U50. Ảnh: FB Ha Kieu Anh
Vợ chồng Phương Trinh Jolie và Lý Bình cùng 3 con dành hai tuần nghỉ ngơi, khám phá resort nổi tiếng tại Indonesia. Ảnh: FB Phương Trinh Jolie
Jennifer Phạm bế bồng cháu gái khi về Mỹ thăm gia đình. Ảnh: FB Jennifer Pham
Diễn viên Lan Phương khoe vẻ gợi cảm với váy lụa. Ảnh: FB Lan Phuong Nguyen
Vợ chồng Kha Ly - Thanh Duy check in ở Bến Thượng Hải. Ảnh: FB Diễn Viên KHA LY
