Nhan sắc Sam từ hot girl tuổi teen đến bà mẹ hai con vẫn xinh ngọt ngào

Từng là hot girl đình đám một thời, Sam nay đã trở thành bà mẹ hai con nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung, rạng rỡ.
Từng là hot girl đình đám một thời, Sam nay đã trở thành bà mẹ hai con nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung, rạng rỡ.
Không phô trương ồn ào, những con giáp này lặng lẽ tích lũy tài sản, nắm giữ bí quyết làm giàu khiến ai cũng ngỡ ngàng vì độ “mát tay” tiền bạc.
Giữa hàng nghìn cái tên nổi bật, Mira - nữ streamer đến từ Nga, tốt nghiệp thạc sĩ ngành Tâm lý học và Thần kinh học bất ngờ trở thành cái tên nổi tiếng.
Mì cua lông Thượng Hải món ăn tinh tế, kết hợp thịt và gạch cua béo ngậy, sốt đậm đà, là trải nghiệm ẩm thực mùa thu – đông không thể bỏ qua.
Mới đây, Kurosakiqi – nữ cosplayer đến từ châu Á, đã khiến cộng đồng mạng “bùng nổ” khi tung ra bộ ảnh cosplay Elastigirl cực kỳ nóng bỏng và tinh tế.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tuất có tình yêu đẹp, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió và có sự gia tăng thu nhập.
Khu biệt phủ được đại gia tộc họ Vương xây dựng trong khoảng thời gian hơn 300 năm dưới triều đại nhà Minh và nhà Thanh.
Mới đây, Zin thích nấu ăn – cô nàng TikToker nổi tiếng với những video nấu ăn siêu gợi cảm, đã trở lại với một diện mạo hoàn toàn mới.
Khi kiểm tra tổ của kền kền râu có niên đại hàng trăm năm ở Tây Ban Nha, các nhà nghiên cứu bất ngờ tìm thấy chiếc dép 650 năm tuổi.
Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An vừa chia sẻ về ngày kỷ niệm. Cặp đôi kết hôn vào tháng 10/2022.
Vừa qua, hot girl bán phở Hồng Nhung Nguyễn còn khiến CĐM “đứng ngồi không yên” khi bất ngờ đăng tải một đoạn video “đính chính” cực dễ thương.
Gần 2.000 năm trước, núi lửa Vesuvius phun trào dữ dội đã "xóa sổ" Pompeii và Herculaneum. Nghiên cứu mới cho thấy một số người đã sống sót sau thảm họa này.
Mới đây, TikToker Lanhxinhyeu lại một lần nữa chứng minh sức hút bá đạo, khi đăng tải đoạn clip “cà hẩy” đang hot trên nền nhạc sôi động.
Trên trang cá nhân, Diễm Hương cho biết, em bé vẫn khỏe mạnh. Tuy nhiên, cô được bác sĩ chẩn đoán suy dinh dưỡng trong quá trình mang thai.
Vitamin B6 giúp tăng cường trí nhớ, cải thiện tâm trạng và hỗ trợ miễn dịch. Dưới đây là 5 loại quả giàu vitamin B6 nên bổ sung mỗi ngày để giữ não minh mẫn.
Trận Aegates là trận hải chiến quyết định giữa La Mã và Carthage, mở đầu cho quyền thống trị Địa Trung Hải của La Mã.
Linh dương sừng xoắn khổng lồ (Taurotragus derbianus) là một trong những loài thú móng guốc đẹp nhất châu Phi, với dáng vẻ oai hùng và sừng xoắn độc đáo.
Dù có kiểu dáng theo phong cách tương tự Yamaha PG-1, nhưng Honda CT125 sẽ được định vị ở tầm cao cấp hơn "đối thủ" và dự kiến có giá bán lên tới 90 triệu đồng.
Không gian đám cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương tại Quảng Trị đẹp như cổ tích. Cô dâu chú rể đã trao nhau lời thề nguyện ngọt ngào.
Nghệ sĩ Angel Shefford gây sốt mạng xã hội khi dùng AI và Photoshop biến hàng loạt nhân vật anime thành người thật với visual cực phẩm.
Đây là thời điểm vàng của 3 con giáp được quý nhân phù trợ, công danh rực rỡ, tài lộc cuồn cuộn, chuyện tình cảm cũng ngọt ngào viên mãn.