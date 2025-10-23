Hà Nội

Nhan sắc Sam từ hot girl tuổi teen đến bà mẹ hai con vẫn xinh ngọt ngào

Giải trí

Nhan sắc Sam từ hot girl tuổi teen đến bà mẹ hai con vẫn xinh ngọt ngào

Từng là hot girl đình đám một thời, Sam nay đã trở thành bà mẹ hai con nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung, rạng rỡ.

Sam, tên thật là Nguyễn Hà My, sinh năm 1990. Cô được công chúng biết đến sau khi giành ngôi quán quân cuộc thi Ngôi sao thời trang 2008.
Thời điểm đó, Sam là một trong những hot girl đời đầu được yêu mến bởi gương mặt xinh xắn, làn da trắng mịn cùng phong cách ngọt ngào, dễ thương.
Từ hình ảnh hot girl, Sam dần khẳng định bản thân khi lấn sân sang lĩnh vực MC và diễn viên.
Cô gây ấn tượng trong nhiều bộ phim truyền hình, gameshow nhờ lối dẫn duyên dáng và tính cách thân thiện.
Suốt nhiều năm hoạt động, Sam luôn duy trì hình ảnh chỉn chu, tích cực và nói không với scandal.
Hiện tại, Sam đã là bà mẹ hai con sinh đôi.
Dù bận rộn với thiên chức làm mẹ, cô vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sắc vóc sau sinh đáng mơ ước.
Sam nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, làn da tươi tắn và phong cách thời trang ngày càng trẻ.
Cô ưu tiên những item trẻ trung, năng động như váy suông, áo croptop, quần jeans hay những thiết kế cách điệu ngọt ngào, tôn lên vẻ nữ tính mà vẫn phù hợp với vai trò mới của mình.
Điều đặc biệt là nhiều bộ cánh Sam diện đều dễ phối đồ và học theo. Chính sự gần gũi, giản dị trong phong cách khiến Sam nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả. Ảnh: FB Sam
Ngọc Mai (Tổng hợp)
