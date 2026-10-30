Hợp nhất hàng loạt bệnh viện, trung tâm y tế ở Hà Tĩnh

Tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải thể Chi cục Dân số, đồng thời hợp nhất, tổ chức lại nhiều bệnh viện, trung tâm y tế trực thuộc Sở Y tế.

Ngày 30/10, thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, đơn vị vừa phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế nhằm tinh gọn đầu mối, sử dụng hiệu quả nguồn lực, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Theo đề án, Chi cục Dân số sẽ được giải thể. Chức năng, nhiệm vụ và nhân sự liên quan được chuyển về Sở Y tế để thành lập Phòng Dân số - Trẻ em.

Trung tâm y tế tại các địa phương được tổ chức lại thành bệnh viện đa khoa.

Đối với các đơn vị sự nghiệp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Y tế Thành Sen và Bệnh viện Phổi. Bệnh viện Phục hồi chức năng được tổ chức lại thành Bệnh viện Phục hồi chức năng - Lão khoa.

Ngoài ra, Trung tâm Y tế Kỳ Anh và Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh được hợp nhất thành Bệnh viện Đa khoa Nam Hà Tĩnh, hoạt động tại 2 cơ sở. Trung tâm Y tế Đức Thọ và Trung tâm Y tế Hồng Lĩnh cũng được hợp nhất thành Bệnh viện Đa khoa Hồng Lĩnh với 2 cơ sở.

Bên cạnh đó, 7 trung tâm y tế tại các địa phương gồm Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân, Hương Sơn, Vũ Quang và Hương Khê được tổ chức lại thành bệnh viện đa khoa.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đề án, bảo đảm các nội dung sắp xếp, tổ chức lại hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

Cũng theo phương án được phê duyệt, có 10 đơn vị sự nghiệp tiếp tục giữ nguyên tổ chức. Trong đó, có Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Mắt và Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm.

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu quá trình sắp xếp phải bảo đảm hoạt động của các cơ sở khám, chữa bệnh ổn định, liên tục, không làm gián đoạn việc chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong thời gian hoàn thiện thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động, các cơ sở tiếp tục thực hiện khám, chữa bệnh theo giấy phép và danh mục kỹ thuật đã được cấp cho đến khi được cấp giấy phép mới.