HONOR 500 gây sốc với pin 8.000mAh, chip 8 Elite

HONOR 500 gây sốc với pin 8.000mAh, chip 8 Elite

HONOR 500 series ra mắt với thiết kế giống iPhone Air nhưng sở hữu pin 8.000mAh và chip mạnh mẽ.

HONOR vừa trình làng HONOR 500 và HONOR 500 Pro, tạo cơn sốt tại Trung Quốc cuối năm 2025.
Điện thoại gây chú ý với thiết kế mỏng nhẹ giống iPhone Air nhưng pin khủng 8.000mAh.
Công nghệ pin Silicon-Carbon giúp dung lượng lớn mà vẫn giữ độ mỏng chỉ 7.8mm.
HONOR 500 Pro trang bị chip Snapdragon 8 Elite, hiệu năng vượt trội trong phân khúc tầm trung.
Máy hỗ trợ sạc nhanh 80W, sạc không dây 50W và sạc ngược 27W tiện lợi.
Camera chính 200MP, tele 50MP và selfie 50MP mang lại trải nghiệm chụp ảnh chuyên nghiệp.
Thiết kế khung viền phẳng, mặt lưng cold-carving và cụm camera oval tạo dấu ấn riêng.
Giá dự kiến 9-11 triệu cho bản thường, 13-15 triệu cho bản Pro, hứa hẹn “phá đảo” thị trường.
