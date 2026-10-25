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Số hóa - Xe

Honda SH150i Special Edition HRC 2026 về Việt Nam, giá 250 triệu đồng

Mới đây, một đơn vị nhập khẩu xe tư nhân đã chào bán mẫu xe tay ga cao cấp Honda SH150i Special Edition HRC 2026 bản giới hạn, chào bán giá tới 250 triệu đồng.

Thảo Mai
Video: "Đập thùng" Honda SH150i Special Edition HRC 2026 về Việt Nam.

Mẫu xe tay ga cao cấp Honda SH150i Special Edition HRC 2026 phiên bản đặc biệt với số lượng giới hạn, vừa được một đại lý tư nhân đưa về thị trường trong nước mang số thứ tự 126 trên tổng số 500 chiếc sản xuất toàn cầu.

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Honda SH150i Special Edition HRC 2026 về Việt Nam, giá 250 triệu đồng.

Với mức giá chào bán khoảng 250 triệu đồng tại đại lý tư nhân, Honda SH150i HRC 2026 có mức chi phí sở hữu cao hơn gấp đôi so với dòng xe SH160i phân phối chính hãng trong nước (hiện có giá đề xuất dao động khoảng 95 đến 105 triệu đồng tùy từng phiên bản).

Mức chênh lệch lớn này xuất phát từ việc xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Ý, cộng hưởng cùng sản lượng sản xuất giới hạn và các chi phí đặc thù của kênh nhập khẩu không chính hãng.

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Honda SH150i Special Edition HRC 2026 phiên bản đặc biệt với số lượng giới hạn, vừa được một đại lý tư nhân đưa về thị trường trong nước mang số thứ tự 126 trên tổng số 500 chiếc sản xuất toàn cầu.

Ngoại hình của Honda SH150i Special Edition HRC 2026 gây chú ý với sự kết hợp giữa ba tông màu chủ đạo gồm trắng, đỏ và xanh lam. Đây là phối màu biểu tượng lấy cảm hứng trực tiếp từ Honda Racing Corporation (HRC) - đơn vị chuyên phụ trách các hoạt động thể thao tốc độ của thương hiệu Honda.

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Ngoại hình của Honda SH150i Special Edition HRC 2026 gây chú ý với sự kết hợp giữa ba tông màu chủ đạo gồm trắng, đỏ và xanh lam.

Ngoài sự đổi mới về màu sơn và tem trang trí, mẫu xe vẫn duy trì phom dáng tổng thể đặc trưng của dòng tay ga SH. Phiên bản HRC hướng tới tệp khách hàng tìm kiếm sự độc lạ và giá trị sưu tầm thay vì thực hiện các nâng cấp về kết cấu phần cứng hay hiệu năng.

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Cung cấp sức mạnh cho Honda SH150i HRC là động cơ eSP+ xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch, dung tích 157cc.

Là bản giới hạn dành riêng cho thị trường Châu Âu, Honda SH150i HRC sở hữu hệ thống chiếu sáng hoàn toàn bằng đèn LED, màn hình hiển thị màu TFT kích thước 4,2 inch có tích hợp tính năng kết nối thông minh Honda RoadSync. Không gian chứa đồ dưới yên xe đạt dung tích 18 lít. Hệ thống an toàn gồm phanh đĩa trang bị trên cả hai bánh kết hợp cùng công nghệ chống bó cứng phanh ABS.

Cung cấp sức mạnh cho Honda SH150i HRC là động cơ eSP+ xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch, dung tích 157cc. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 16,9 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,9 Nm tại 6.500 vòng/phút, đi kèm hộp số biến thiên vô cấp CVT.

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Phiên bản HRC hướng tới tệp khách hàng tìm kiếm sự độc lạ và giá trị sưu tầm thay vì thực hiện các nâng cấp về kết cấu phần cứng hay hiệu năng.

Tại Việt Nam, Honda SH160i phân phối chính hãng sở hữu động cơ dung tích 160cc. Do đó, bản giới hạn HRC không có sự chênh lệch đáng kể về mặt vận hành so với các biến thể SH cùng nền tảng, điểm nhấn chủ yếu nằm ở giá trị nhận diện ngoại thất.

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