Ngân hàng thanh lý loạt xe sang Mercedes-Benz và Porsche từ dưới 700 triệu

Thay vì phải chi tiền tỷ để mua xe sang trên thị trường thứ cấp, người mua có thể lựa chọn Mercedes-Benz và Porsche từ các phiên đấu giá tài sản của ngân hàng.

Đáng chú ý nhất trong đợt đấu giá xe sang lần này là chiếc Porsche Taycan 4 Cross Turismo Y1BBD1 thuộc danh mục tài sản do BIDV - Chi nhánh Hà Nội xử lý. Phương tiện được đăng ký năm 2022, mang biển số 30K-691.69 và có mức giá khởi điểm 2,4 tỷ đồng.

Hồ sơ nhận diện phương tiện ghi nhận số khung WP0ZZZY1ZMSA67218, số máy EBG045934/EBF043198. Hiện tại, thông báo đấu giá chưa đề cập chi tiết đến quãng đường đã di chuyển, dung lượng pin khả dụng, tình trạng hệ truyền động hay lịch sử bảo dưỡng của xe.

Porsche Taycan 4 chạy điện đấu giá thuộc danh mục tài sản do BIDV.

Ra mắt toàn cầu từ năm 2019, Taycan là dòng xe thuần điện thương mại đầu tiên của hãng xe thể thao Đức. Biến thể Cross Turismo mang kiểu dáng wagon với phần mui kéo dài về phía sau và khoảng sáng gầm nâng cao, hướng tới tính thực dụng trên nhiều điều kiện địa hình. Theo thông số của phiên bản đời 2022 phân phối tại Việt Nam, xe được trang bị hệ thống mô-tơ điện kép cùng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, sản sinh công suất tối đa 476 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm và mất khoảng 4,8 giây để tăng tốc từ 0 lên 100 km/h.

Đặt cạnh mặt bằng xe cũ, mức giá 2,4 tỷ đồng là con số đáng chú ý. Một số chiếc Porsche Taycan 4 Cross Turismo cùng đời đang được chào bán với giá khoảng 4 - 4,65 tỷ đồng. Khoảng cách giữa giá khởi điểm của BIDV và các tin rao này lên tới 1,6 - 2,25 tỷ đồng. Dẫu vậy, phép so sánh trên chỉ mang tính tham khảo bởi giá rao bán không phải giá giao dịch thực tế. Đặc biệt, với một mẫu xe điện hiệu suất cao đã qua sử dụng, tình trạng bộ pin và hệ thống điện áp cao có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá trị phương tiện.

Bên cạnh mẫu xe sang thể thao điện Porsche, hai chiếc Mercedes-Benz GLC 300 cũng được các ngân hàng đưa ra đấu giá với mức khởi điểm lần lượt là 694,473 triệu đồng và 1,064 tỷ đồng.

Chiếc GLC 300 đời 2020 thuộc danh mục tài sản do TPBank đưa ra đấu giá.

Chiếc GLC 300 đời 2020 thuộc danh mục tài sản do TPBank đưa ra đấu giá, mang biển kiểm soát 51H-657.84. Thông tin công bố mới xác định năm đăng ký và giá khởi điểm, chưa đề cập đến số kilomet đã vận hành cũng như tình trạng ngoại thất, nội thất và các hệ thống cơ khí.

Đây là phiên bản GLC 300 thuộc thế hệ X253 sau nâng cấp giữa vòng đời. Xe được trang bị động cơ xăng 2.0L tăng áp, cho công suất 258 mã lực và mô-men xoắn 370 Nm. Sức mạnh được truyền qua hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC đến hệ dẫn động bốn bánh 4MATIC.

Trên thị trường xe cũ, GLC 300 4MATIC đời 2020 có biên độ giá khá rộng từ khoảng 958 triệu đồng đến 1,45 tỷ đồng tùy chất lượng xe.

Chiếc thứ hai do Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 694,473 triệu đồng. Xe mang biển kiểm soát 26A-072.97, ngoại thất màu đen và được cấp giấy chứng nhận đăng ký lần đầu vào ngày 18/7/2018. Đây là phiên bản tiền nâng cấp của dòng GLC X253. Xe được trang bị khối động cơ xăng tăng áp 2.0L cho công suất 245 mã lực, mô-men xoắn 370 Nm, kết hợp hộp số tự động 9 cấp và dẫn động 4MATIC.

Hiện tại, giá chào bán phổ biến của GLC 300 đời 2018 trên thị trường dao động từ 685 triệu đến hơn 1 tỷ đồng, tập trung nhiều ở khoảng 899 đến 950 triệu đồng. Mức khởi điểm gần 695 triệu đồng của ABBank được đánh giá là thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung.