Lamborghini khai trương pop-up siêu sang tại Bitexco, TP.HCM

Chính thức mở cửa từ 16/11/2026 tại Bitexco Financial Tower, pop-up Lamborghini Ho Chi Minh City mang đến không gian trải nghiệm đẳng cấp cho giới mê siêu xe.

Video: Siêu xe Lamborghini Revuelto đầu tiên tại Việt Nam.

Lamborghini Ho Chi Minh City vừa chính thức khai trương không gian pop-up tại Bitexco Financial Tower, số 2 Hải Triều, phường Sài Gòn, TP. HCM (mặt tiền đường Hồ Tùng Mậu).

Trong thời gian showroom tại Hilton Saigon tạm ngừng hoạt động để chuẩn bị chuyển đến địa điểm mới, không gian pop-up tại Bitexco tiếp tục kết nối Lamborghini với khách hàng và cộng đồng yêu xe tại Việt Nam.

Lamborghini Ho Chi Minh City khai trương pop-up siêu sang tại Bitexco.

Tọa lạc tại một trong những công trình biểu tượng của TP. HCM, pop-up mang đến không gian tiếp đón và khám phá thế giới Lamborghini, đồng thời đánh dấu bước chuyển tiếp trước khi showroom mới chính thức ra mắt vào năm 2027.

Một trong những điểm nhấn của pop-up là khu vực tư vấn cá nhân hóa Ad Personam, tiếp nối trải nghiệm đặc trưng của Lamborghini tại showroom Hilton Saigon.

Tọa lạc tại một trong những công trình biểu tượng của TP. HCM, pop-up mang đến không gian tiếp đón và khám phá thế giới Lamborghini.

Thông qua chương trình Ad Personam, khách hàng có thể khám phá các tùy chọn màu sơn, chất liệu và chi tiết hoàn thiện nội, ngoại thất, đồng thời trực tiếp hình dung cấu hình chiếc Lamborghini mang dấu ấn riêng thông qua phần mềm thiết kế chuyên biệt của thương hiệu.

Tại thời điểm khai trương, không gian pop-up giới thiệu Lamborghini Urus SE trong sắc cam đầy cá tính, tôn lên những đường nét mạnh mẽ và ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của thương hiệu siêu xe Italy.

Lamborghini Urus SE trong sắc cam đầy cá tính, tôn lên những đường nét mạnh mẽ và ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của thương hiệu siêu xe Italy.

Là mẫu Super SUV plug-in hybrid đầu tiên của Lamborghini, Urus SE gây ấn tượng với thiết kế nắp ca-pô lấy cảm hứng từ Revuelto, cụm đèn hậu hình chữ Y đặc trưng cùng hệ truyền động kết hợp động cơ V8 tăng áp kép và mô-tơ điện, sản sinh tổng công suất 800 mã lực (CV).

Ra mắt tại Việt Nam vào tháng 11/2024, Urus SE đánh dấu bước tiến của Lamborghini trong hành trình điện khí hóa, với khả năng vận hành thuần điện hơn 60 km theo công bố của hãng.

Urus SE đánh dấu bước tiến của Lamborghini trong hành trình điện khí hóa, với khả năng vận hành thuần điện hơn 60 km theo công bố của hãng.

Sự hiện diện của Urus SE tại Bitexco mang đến cơ hội chiêm ngưỡng cận cảnh mẫu Super SUV này, đồng thời khám phá sự giao thoa giữa hiệu suất vận hành, công nghệ tiên tiến và tinh thần thiết kế Lamborghini.

Trong thời gian tới, không gian pop-up tại Bitexco dự kiến tiếp tục giới thiệu các mẫu xe Lamborghini, mang đến những trải nghiệm mới dành cho khách hàng và giới mộ điệu tại Việt Nam.