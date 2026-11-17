Google Tabletop là công cụ AI thử nghiệm mới, cho phép người dùng tạo không gian hợp tác tùy chỉnh cho kế hoạch gia đình và bạn bè, hiện đang mở beta.

Google đã tung ra Tabletop, một công cụ AI thí điểm cho phép người dùng xây dựng các không gian hợp tác tùy chỉnh. Nền tảng này được thiết kế để hỗ trợ lên kế hoạch cá nhân, từ việc chia sẻ tài liệu đến quản lý các hoạt động nhóm.

Tabletop có giao diện tương tự các ứng dụng quản lý công việc như Asana và Monday, nhưng tích hợp khả năng tạo nội dung bằng ngôn ngữ tự nhiên. Đây là một phần trong nỗ lực của Google Labs mở rộng AI sang các tác vụ hàng ngày.

Tabletop AI được Google giới thiệu như một công cụ thiết lập không gian hợp tác chung.

Roman Nurik, trưởng nhóm thiết kế và kỹ thuật của Google Labs, mô tả Tabletop như một “Google Doc” cho các dự án gia đình và bạn bè. Người dùng chỉ cần nhập liên kết, tệp tin và ý tưởng, sau đó gọi @tabletop hoặc chọn mẫu sẵn có để AI tạo ra các công cụ tương tác.

Các mẫu bao gồm lịch trình chuyến đi, bình chọn bữa tối, công cụ chia chi phí và bảng đấu giải đấu. Khi không gian đã sẵn sàng, người dùng có thể chia sẻ liên kết mời để mọi người cùng tham gia.

AI tạo công cụ hợp tác theo yêu cầu

Khả năng “vibecode” của Tabletop cho phép mô tả bằng lời các công cụ như trình theo dõi tiết kiệm, biểu đồ công việc nhà, hoặc kế hoạch sự kiện, và AI sẽ tự động xây dựng giao diện tương tác. Người dùng có thể tùy chỉnh các thành phần bằng cách kéo thả, thêm liên kết hoặc tài liệu hỗ trợ.

Các công cụ này hoạt động ngay trong trình duyệt, không yêu cầu cài đặt phần mềm bổ sung. Nhờ tính năng này, Tabletop hướng tới việc thay thế các phần mềm doanh nghiệp cồng kềnh cho mục đích cá nhân.

Trong video demo, Nurik trình bày cách AI nhanh chóng tạo ra bảng chi tiêu cho một chuyến du lịch, đồng thời cung cấp biểu mẫu bình chọn nhà hàng cho nhóm bạn. Các mẫu này có thể được chia sẻ qua tin nhắn nhóm và cập nhật theo thời gian thực, tương tự như Google Docs.

Người dùng cũng có thể lưu trữ các không gian đã tạo để tái sử dụng cho các dự án tương tự trong tương lai. Điều này giúp giảm thời gian chuẩn bị và tăng tính đồng bộ trong nhóm.

Beta mở cho người lớn tại Mỹ

Tabletop đang trong giai đoạn beta và chỉ có thể truy cập qua danh sách chờ. Hiện tại, công cụ giới hạn cho người dùng từ 18 tuổi trở lên và chỉ có sẵn tại Hoa Kỳ.

Google chưa công bố thời gian mở rộng ra các khu vực và độ tuổi khác. Tuy nhiên, Nurik đã đề cập đến khả năng cho phép trẻ vị thành niên tham gia trong các trường hợp gia đình, cho thấy giới hạn này có thể chỉ là tạm thời.

Người dùng có tài khoản tại Mỹ hiện tại có thể trải nghiệm phiên bản beta.

Việc giới hạn độ tuổi có thể liên quan đến các quy định về bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư khi trẻ em sử dụng AI. Google có thể sẽ điều chỉnh chính sách khi thu thập đủ phản hồi từ người dùng beta.

Các nhà phát triển và người dùng quan tâm có thể đăng ký trên trang web chính thức của Tabletop để nhận thông báo khi có chỗ trống. Sự chờ đợi này đồng thời tạo ra một cộng đồng người dùng sớm để thử nghiệm và đóng góp ý kiến.

Tiềm năng của Tabletop trong lập kế hoạch cá nhân

Tabletop hứa hẹn mang lại giải pháp thay thế cho các phần mềm quản lý doanh nghiệp khi được áp dụng cho nhu cầu cá nhân. Với khả năng tạo công cụ nhanh chóng và chia sẻ dễ dàng, nó có thể thu hút người dùng muốn tổ chức sự kiện gia đình, chia chi phí hoặc quản lý công việc chung.

Ngoài thiết lập nhóm hợp tác, Tabletop AI cũng có thể được dùng để lập kế hoạch cá nhân.

Nếu Google mở rộng tính năng và giảm các rào cản địa lý, Tabletop có thể trở thành một phần quan trọng trong hệ sinh thái công cụ hợp tác của Google.

Trong bối cảnh AI đang được tích hợp vào hầu hết các ứng dụng hàng ngày, Tabletop là một ví dụ điển hình cho việc đưa AI vào quy trình lập kế hoạch cá nhân.

Các nhà phân tích sẽ theo dõi mức độ chấp nhận và phản hồi của người dùng beta để dự đoán khả năng mở rộng toàn cầu. Nếu thành công, Tabletop có thể tạo ra một tiêu chuẩn mới cho các công cụ hợp tác dựa trên AI.

Tabletop đánh dấu bước tiến quan trọng của Google trong việc đưa AI vào các tác vụ hàng ngày, đặc biệt là trong lĩnh vực lập kế hoạch cá nhân.

Khi các công cụ doanh nghiệp như Asana hay Monday đang chiếm lĩnh thị trường, một giải pháp nhẹ nhàng, miễn phí và tích hợp AI có thể thu hút người dùng không muốn triển khai phần mềm phức tạp.

Việc giới hạn ban đầu chỉ cho người lớn tại Mỹ cho phép Google thu thập phản hồi an toàn, nhưng khả năng mở rộng ra toàn cầu và hạ thấp độ tuổi sẽ quyết định mức độ ảnh hưởng của Tabletop trong tương lai.