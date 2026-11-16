Laptop Infinix XBook 14 Neo sở hữu bản lề mở rộng 180 độ pin 13 giờ

Infinix vừa chính thức công bố mẫu laptop tầm trung XBook 14 Neo thông qua nền tảng mạng xã hội Instagram. Được định vị là một chiếc máy tính xách tay 14 inch mỏng nhẹ dành cho nhu cầu sử dụng hàng ngày, sản phẩm này nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ sự cân bằng giữa tính di động, độ bền bỉ và mức giá dễ tiếp cận.

Với kiểu dáng thanh mảnh và trọng lượng tối ưu, XBook 14 Neo mang lại cảm giác tương đồng về mặt phân khúc thiết kế với chiếc MacBook Neo của Apple, dù cả hai thiết bị hướng đến những tầm giá hoàn toàn khác biệt.

XBook 14 Neo sở hữu cấu hình siêu mỏng nhẹ đồng thời có mức giá vô cùng dễ tiếp cận.

Về ngoại hình, Infinix đã đầu tư khá kỹ lưỡng vào chất liệu chế tác nhằm tối ưu hóa trọng lượng mà vẫn đảm bảo sự chắc chắn. Phần nắp trên của máy được làm từ hợp kim nhôm sang trọng kết hợp cùng phần đáy bằng sợi carbon bền bỉ.

Sự phối trộn vật liệu này giúp máy đạt độ mỏng ấn tượng chỉ 17,4mm và trọng lượng vỏn vẹn 1,2kg, một con số lý tưởng cho những người dùng thường xuyên phải di chuyển như học sinh, sinh viên hay nhân viên văn phòng.

Bên cạnh vẻ ngoài gọn nhẹ, độ bền của thiết bị cũng được khẳng định thông qua chứng nhận tiêu chuẩn quân đội Mỹ MIL STD 810H, cho phép máy chống chịu tốt trước các điều kiện khắc nghiệt như nhiệt độ thay đổi đột ngột, áp suất thấp hay các va đập cơ học ngoài ý muốn.

Để tăng thêm sức hút với giới trẻ, hãng cung cấp 4 tùy chọn màu sắc cá tính gồm Tím Chạng Vạng, Xanh Bóng Đêm, Vàng Rực Rỡ và Xám Núi Lửa.

Mặt trước của Infinix XBook 14 Neo là màn hình IPS kích thước 14 inch với độ phân giải 1.920 x 1.200 pixel, sử dụng tỷ lệ khung hình 16:10 hiện đại. Tỷ lệ này giúp mở rộng không gian hiển thị theo chiều dọc, hỗ trợ người dùng đọc tài liệu, lướt web hay làm việc với bảng tính một cách thoải mái hơn.

Màn hình IPS kích thước 14 inch với độ phân giải 1.920 x 1.200 pixel đủ tốt và không quá tốn kém.

Màn hình đạt độ sáng tối đa 300 nit và độ phủ màu 45% không gian màu NTSC, đủ đáp ứng tốt các tác vụ văn phòng và giải trí cơ bản trong điều kiện ánh sáng trong nhà.

Điểm nhấn đáng giá trong thiết kế phần cứng là phần bản lề linh hoạt có khả năng mở phẳng lên tới 180 độ. Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng đặt màn hình nằm ngang trên mặt bàn để chia sẻ nội dung trực tiếp với đồng nghiệp hoặc bạn bè ngồi đối diện mà không cần phải xoay chuyển cả chiếc máy.

Cung cấp sức mạnh cho XBook 14 Neo là bộ vi xử lý Intel thế hệ 13 với hai tùy chọn cấu hình gồm Core i3 1315U hoặc Core i5 1335U. Cả hai phiên bản đều đi kèm dung lượng RAM DDR4 8GB kết hợp cùng ổ cứng SSD dung lượng 256GB hoặc 512GB tùy thuộc vào nhu cầu lưu trữ.

Để đảm bảo hiệu suất ổn định trong thân hình mỏng nhẹ, Infinix trang bị cho máy hệ thống tản nhiệt IceStorm 4.0 tiên tiến. Người dùng cũng có thể chủ động điều chỉnh hiệu năng thông qua hai chế độ là Tiết kiệm và Tăng cường bằng tổ hợp phím tắt Fn và O, giúp tối ưu hóa giữa thời lượng pin và sức mạnh xử lý tùy theo từng tác vụ cụ thể.

Nếu đặt lên bàn cân với người anh em cùng nhà là XBook B15 sở hữu màn hình lớn 15,6 inch, vi xử lý AMD Ryzen 5 7430U và 16GB RAM, mẫu XBook 14 Neo mang lại sự gọn nhẹ vượt trội hơn hẳn dù dung lượng bộ nhớ RAM chỉ bằng một nửa.

Cận cảnh thiết kế mỏng thời trang cùng các cổng kết nối trên XBook 14 Neo.

Thời lượng sử dụng pin là một trong những ưu điểm nổi bật nhất của sản phẩm mới này. Viên pin dung lượng 55Wh bên trong máy có thể cung cấp thời gian hoạt động liên tục lên tới 13 giờ chỉ sau một lần sạc.

Máy hỗ trợ công nghệ sạc nhanh qua cổng USB Type C với công suất 65W và bộ sạc tương thích được tặng kèm sẵn trong hộp. Về khả năng kết nối vật lý, dù sở hữu thân hình mảnh mai, XBook 14 Neo vẫn được trang bị đầy đủ các cổng giao tiếp cần thiết cho công việc hàng ngày.

Máy có hai cổng USB Type C, trong đó một cổng hỗ trợ đầy đủ mọi tính năng và cổng còn lại đảm nhiệm việc truyền dữ liệu. Ngoài ra, cạnh máy còn tích hợp hai cổng USB 3.2 Gen 1, một cổng USB 2.0, cổng xuất hình ảnh HDMI, giắc cắm tai nghe 3,5mm và khe khóa bảo mật Kensington.

Trải nghiệm người dùng trên Infinix XBook 14 Neo được hoàn thiện thông qua hàng loạt tính năng tiện ích đi kèm. Bàn phím của máy có đèn nền với hai mức điều chỉnh độ sáng giúp thao tác dễ dàng trong môi trường thiếu sáng.

Phía trên màn hình là webcam độ phân giải 720p được tích hợp sẵn công tắc gạt vật lý, cho phép người dùng ngắt kết nối cả camera lẫn micro ngay lập tức để bảo vệ quyền riêng tư tuyệt đối.

Người dùng có thể sở hữu Infinix XBook 14 Neo với mức giá chỉ từ 14 triệu đồng.

Hệ thống âm thanh gồm hai loa tinh chỉnh bởi công nghệ DTS mang lại chất lượng âm thanh sống động đi cùng kết nối không dây WiFi 6 và Bluetooth 5.2 ổn định. Thiết bị được cài đặt sẵn hệ điều hành Windows 11 phiên bản 25H2 mới nhất cùng trợ lý trí tuệ nhân tạo Folax AI.

Hơn thế nữa, phần mềm PC Connection độc quyền của Infinix cho phép liên kết mượt mà giữa điện thoại, máy tính bảng và laptop, hỗ trợ phản chiếu màn hình, truyền tệp tin nhanh chóng, chia sẻ bảng nhớ tạm, dùng chung bàn phím, chuột giữa các thiết bị và thậm chí biến máy tính bảng tương thích thành màn hình phụ thứ hai.

Khi so sánh với một đối thủ đáng gờm khác trên thị trường là Xiaomi RedmiBook 14 phiên bản 2025, mẫu máy của Xiaomi tỏ ra vượt trội hơn ở màn hình độ phân giải 2,8K sắc nét cùng tần số quét 120Hz mượt mà và dung lượng RAM lớn hơn cho các tác vụ nặng. Tuy nhiên, Infinix XBook 14 Neo lại ghi điểm nhờ mức giá vô cùng cạnh tranh và sự gọn nhẹ tối ưu cho nhu cầu phổ thông.

Hiện tại, sản phẩm đã chính thức lên kệ với mức giá khởi điểm khoảng 14 triệu đồng dành cho phiên bản Core i3 đi kèm 8GB RAM và 256GB SSD. Trong khi đó, phiên bản cao cấp hơn sử dụng chip Core i5, 8GB RAM và ổ cứng SSD 512GB được niêm yết ở mức 17 triệu đồng.