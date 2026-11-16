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Số hóa - Xe

Trải nghiệm camera iPhone Duo sau 3 tuần sử dụng

Sau ba tuần dùng iPhone Duo làm điện thoại chính, bốn camera cho thấy khả năng đáp ứng tốt nhu cầu hằng ngày, dù vẫn còn hạn chế về zoom và selfie.

Thiên Trang (th)

iPhone Duo, mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple, không được định vị là thiết bị có hệ thống camera cao cấp nhất hãng. Điều này khiến khả năng chụp ảnh của sản phẩm trở thành chủ đề gây nhiều tranh luận. Để đánh giá thực tế, một người dùng đã quyết định sử dụng iPhone Duo làm điện thoại chính trong ba tuần, mang theo khi đi họp, tác nghiệp và du lịch. Trải nghiệm cho thấy hệ thống bốn camera có cách phân chia nhiệm vụ khá rõ ràng, dù không phải ống kính nào cũng đáp ứng tốt mọi tình huống.

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iPhone Duo sở hữu bốn camera, gồm hai camera 48MP ở mặt lưng và hai camera phục vụ selfie trên màn hình ngoài, màn hình trong. (Ảnh: Apple)

Ở mặt lưng, iPhone Duo sở hữu camera chính và camera góc siêu rộng, cùng độ phân giải 48MP. Trong đó, camera chính là cảm biến được sử dụng thường xuyên nhất, đảm nhiệm cả hai mức zoom 1x và 2x. Từ chụp tài liệu, ghi lại nội dung cuộc họp đến lưu giữ khoảnh khắc trong những chuyến đi, camera này đáp ứng phần lớn nhu cầu hằng ngày. Một điểm đáng chú ý là người dùng có thể kích hoạt thêm tiêu cự 28mm tương ứng mức 1.1x trong phần cài đặt, bên cạnh 26mm và 35mm. Điều này giúp mở rộng lựa chọn bố cục mà không cần chuyển sang một camera khác.

Camera góc siêu rộng 48MP với tiêu cự 13mm (0,5x) lại phát huy tác dụng trong những không gian chật hẹp hoặc khi cần ghi lại toàn cảnh kiến trúc. Góc nhìn rộng giúp thu trọn nhiều chi tiết mà camera chính khó thể hiện nếu không có khoảng cách phù hợp. Tuy nhiên, camera 1x và 2x vẫn cần thiết khi muốn tập trung vào một chủ thể hoặc tạo bố cục chặt hơn.

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Camera góc siêu rộng 48MP giúp iPhone Duo ghi lại toàn cảnh những công trình kiến trúc có không gian phức tạp. (Ảnh: Apple)

Ở mặt trước, iPhone Duo có camera Center Stage 12MP trên màn hình ngoài và camera ẩn dưới màn hình trong. Camera bên ngoài phù hợp với nhu cầu selfie thông thường và gọi video nhanh khi điện thoại đang gập. Nếu muốn ảnh selfie có độ chi tiết cao hơn, người dùng có thể mở máy, sử dụng camera chính 48MP và tận dụng màn hình ngoài làm khung ngắm. Ngược lại, camera ẩn dưới màn hình trong bộc lộ hạn chế khi chụp trong điều kiện ngược sáng. Hình ảnh thử nghiệm vào buổi chiều có hiện tượng giảm chi tiết và bạc màu. Dù vậy, camera này vẫn đáp ứng tốt những tác vụ như nhận diện khuôn mặt khi sử dụng ứng dụng ngân hàng hoặc gọi video trong điều kiện ánh sáng phù hợp.

Sau ba tuần, trải nghiệm cho thấy iPhone Duo vẫn có thể đảm nhiệm tốt vai trò điện thoại chính nếu người dùng không đặt nặng khả năng nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Camera chính và góc siêu rộng đáp ứng phần lớn tình huống, trong khi hai camera selfie phục vụ những nhu cầu riêng biệt. Tuy nhiên, thiết bị vẫn thiếu ống kính tele chuyên dụng để chụp xa và chưa có nhiều tùy chỉnh thủ công dành cho người thích kiểm soát thông số. Đây cũng là những nâng cấp được kỳ vọng trên thế hệ iPhone Duo tiếp theo. Với những người ưu tiên chất lượng camera hàng đầu của Apple, dòng iPhone Pro vẫn là lựa chọn phù hợp hơn.

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