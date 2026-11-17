Meta bị Italy phạt 805 triệu euro vì truy cập ảnh và video cá nhân của khoảng 20 triệu người dùng Android khi chưa có sự đồng ý phù hợp.

Cơ quan bảo vệ dữ liệu Italy ngày 15/11 thông báo phạt Meta Platforms 805 triệu euro, tương đương khoảng 887 triệu USD, vì vi phạm các quy định về bảo vệ quyền riêng tư. Vụ việc liên quan đến khoảng 20 triệu người dùng Android tại quốc gia này, làm dấy lên lo ngại về cách các nền tảng công nghệ tiếp cận dữ liệu cá nhân trên thiết bị di động.

Theo kết quả điều tra, Meta đã truy cập ảnh và video lưu trong thư viện cá nhân của người dùng thông qua một tính năng tích hợp trên ứng dụng Facebook. Công cụ này được thiết kế để đề xuất hình ảnh và video có sẵn trên điện thoại, giúp người dùng thuận tiện lựa chọn nội dung đăng tải lên mạng xã hội. Tuy nhiên, cơ quan quản lý cho rằng Meta chưa cung cấp đầy đủ thông tin và thực hiện đúng quy trình xin phép trước khi xử lý dữ liệu.

Meta bị Italy phạt 805 triệu euro liên quan đến hoạt động truy cập thư viện ảnh và video trên thiết bị Android.

Ngoài khoản tiền phạt, Meta còn phải thay đổi cách vận hành tính năng nói trên. Cơ quan chức năng yêu cầu doanh nghiệp tắt chế độ kích hoạt mặc định trong vòng 60 ngày, đồng thời xây dựng cơ chế xin phép riêng trước khi tiếp tục truy cập thư viện ảnh và video của người dùng. Đây được xem là biện pháp nhằm bảo đảm người dùng có quyền kiểm soát rõ ràng hơn đối với dữ liệu cá nhân trên thiết bị.

Phản hồi về quyết định này, người phát ngôn Meta cho biết công ty không đồng tình với kết luận của cơ quan quản lý và sẽ tiến hành kháng cáo. Đại diện doanh nghiệp đánh giá mức phạt là không tương xứng, đồng thời khẳng định tính năng chỉ hoạt động sau khi người dùng cấp quyền truy cập trên thiết bị. Người dùng cũng có thể thay đổi hoặc thu hồi quyền này bất cứ lúc nào trong phần cài đặt.

Đáng chú ý, cuộc điều tra được khởi động từ năm 2025 không xem xét liệu Meta có sử dụng ảnh và video cá nhân để huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) hay không. Trước đó, công ty đã phủ nhận việc sử dụng dữ liệu cá nhân cho mục đích này. Tuy nhiên, cơ quan bảo vệ dữ liệu Italy vẫn để ngỏ khả năng tiến hành một cuộc đánh giá riêng đối với tính năng mới được Meta triển khai trong năm 2026, cho phép xử lý nội dung từ thư viện ảnh thông qua hệ thống điện toán đám mây.

Cơ quan quản lý Italy yêu cầu Meta thay đổi cơ chế truy cập thư viện ảnh, video nhằm tăng quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân cho người dùng Android.

Theo cơ quan chức năng, khoản phạt 805 triệu euro tương đương khoảng 0,47% doanh thu toàn cầu của Meta. Vụ việc cho thấy các nền tảng công nghệ ngày càng chịu sự giám sát chặt chẽ về quyền riêng tư, đặc biệt khi những tính năng khai thác dữ liệu cá nhân trên điện thoại trở nên phổ biến. Đây cũng là lời nhắc về tầm quan trọng của việc minh bạch mục đích thu thập dữ liệu và bảo đảm quyền lựa chọn của người dùng.