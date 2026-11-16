Slate bán "GPS không màn hình" giá 772 nghìn đồng cho người dùng ôtô điện

Video: Slate giới thiệu xe bán tải điện mới.

Dù được Slate mô tả là "hệ thống dẫn đường nguyên bản", phụ kiện này thực chất là một cuốn bản đồ đường bộ giấy Rand McNally phiên bản 2027. Do đó, thiết bị này hoàn toàn không cần thời gian khởi động, không phát sinh phí thuê bao định kỳ, không lo cạn pin và cũng không tích hợp tính năng chỉ đường từng ngã rẽ như các hệ thống định vị điện tử hiện nay.

Slate đưa bản đồ giấy trở lại, biến thành trang bị đặc biệt trên ôtô điện.

Động thái này được giới quan sát nhận định vừa mang tính hài hước, vừa là một bước đi truyền thông nhằm nhấn mạnh triết lý phát triển sản phẩm cốt lõi của Slate. Thương hiệu xe điện non trẻ này đang hướng tới nhóm khách hàng đã mệt mỏi với sự phức tạp của ô tô hiện đại. Thay vì trang bị nhiều công nghệ đắt đỏ, mẫu xe của Slate chọn lối đi tối giản tuyệt đối với lớp vỏ composite không sơn, cửa kính dùng tay quay cơ học và lược bỏ hoàn toàn màn hình giải trí trung tâm.

Việc cắt giảm màn hình trung tâm đồng nghĩa với việc xe điện của Slate không có sẵn hệ thống dẫn đường tích hợp. Tuy nhiên, hãng vẫn trang bị sẵn giá đỡ điện thoại trên xe để người lái chủ động sử dụng các ứng dụng quen thuộc như Google Maps hay Apple Maps thông qua thiết bị cá nhân. Trong những tình huống mất sóng hoặc thiết bị điện tử gặp sự cố, tập bản đồ giấy trị giá 30 USD (khoảng 772 nghìn đồng) kể trên vẫn có thể phát huy tác dụng thực tế.

rong những tình huống mất sóng hoặc thiết bị điện tử gặp sự cố, tập bản đồ giấy trị giá 30 USD (khoảng 772 nghìn đồng) vẫn có thể phát huy tác dụng thực tế.

Lý giải về định hướng này, đại diện Slate cho biết, hãng không bài xích công nghệ mà tin rằng người dùng nên tận dụng chính những thiết bị và giải pháp họ đã quen thuộc hàng ngày. Chính tư duy tiết giảm tối đa trang bị đã giúp mẫu bán tải điện của Slate duy trì mức giá khởi điểm dưới 25.000 USD (tương đương 643,13 triệu đồng) tại thị trường Mỹ.

Ở mức giá này, người mua sẽ nhận được một phương tiện thuần túy phục vụ nhu cầu di chuyển và chở hàng với cấu hình cabin đơn, bộ pin LFP, thùng xe cùng hệ thống khung gầm, bánh xe cơ bản. Trong bối cảnh thị trường ôtô ngày càng đắt đỏ và phụ thuộc vào màn hình cảm ứng, cách tiếp cận của Slate được xem là một hướng đi khác biệt trước thềm kế hoạch bàn giao những chiếc xe thương mại đầu tiên vào cuối năm nay.