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[INFOGRAPHIC] Ốp ESR trong suốt bảo vệ iPhone, hút MagSafe 1.500 g

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] Ốp ESR trong suốt bảo vệ iPhone, hút MagSafe 1.500 g

ESR Classic Hybrid Magnetic Case kết hợp mặt lưng trong suốt, đệm khí chống sốc và nam châm MagSafe.

Thiên Trang
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