Google và Samsung phát triển kính thông minh kết hợp trợ lý Gemini, camera 12 MP tích hợp âm thanh để người dùng tương tác với AI mà không cần cầm điện thoại.

Samsung công bố kế hoạch phát hành dòng kính thông minh hợp tác với Google, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược đưa AI vào các thiết bị đeo.

Sản phẩm được tích hợp Gemini, cho phép người dùng đặt câu hỏi về những vật thể đang nhìn thấy, nhận diện địa điểm, dịch thực đơn hoặc tiếp tục cuộc hội thoại bằng giọng nói mà không cần lấy điện thoại ra khỏi túi.

Kính thông minh Gemini của Samsung và Google phối hợp phát triển.

Chẳng hạn, khi đứng trước một công trình kiến trúc xa lạ, người dùng có thể yêu cầu Gemini cung cấp thông tin về địa điểm. Khi tham dự cuộc họp, camera có thể ghi lại nội dung trên bảng để AI tóm tắt và lưu vào Samsung Notes.

Điểm đáng chú ý là hệ thống được thiết kế để xử lý những tương tác trực tiếp với môi trường xung quanh, thay vì chỉ thực hiện các lệnh thoại đơn giản.

Camera 12 MP và hệ thống xử lý phân tán

Kính sử dụng camera 12 MP HDR, hỗ trợ chụp ảnh độ phân giải 3.024 x 4.032 pixel và quay video 3K ở tốc độ 30 khung hình/giây.

Hệ thống âm thanh gồm hai loa dạng mở và bốn microphone, giúp người dùng giao tiếp với Gemini, nghe thông báo và thực hiện cuộc gọi trong khi vẫn nhận biết âm thanh môi trường.

Camera 12MP được xem là cửa sổ để AI nhìn ra thế giới thật.

Thiết bị sử dụng nền tảng Snapdragon AR1 Gen 1, RAM 2 GB, bộ nhớ trong 64 GB và thời lượng pin được Samsung công bố lên đến 9 giờ. Khi kết hợp hộp sạc, tổng thời gian sử dụng có thể đạt 72 giờ theo điều kiện thử nghiệm của hãng.

Một điểm quan trọng là hệ thống xử lý phân tán. Một phần tác vụ được chuyển sang điện thoại kết nối nhằm giảm tải cho kính, hạn chế nhiệt lượng và tiết kiệm pin.

Samsung cũng công bố các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư, gồm đèn LED báo hiệu khi camera hoạt động và cơ chế vô hiệu hóa chức năng ghi hình nếu đèn báo bị che hoặc gặp sự cố.

Tham vọng vượt khỏi điện thoại thông minh

Sản phẩm dự kiến lên kệ ngày 10/12 tại Mỹ và Hàn Quốc, với 30 thiết kế phối hợp cùng Gentle Monster và Warby Parker.

Kính thông minh Gemini là bước đi chiến lược của Samsung và Google nhắm đến kỷ nguyên hậu smartphone.

Tuy nhiên, cần phân biệt sản phẩm này với kính thực tế hỗn hợp Android XR có màn hình hiển thị không gian. Đây là kính AI thông minh, tập trung vào camera, âm thanh và trợ lý Gemini, không phải một thiết bị thay thế kính thực tế ảo.

Thách thức lớn nhất vẫn là sự cân bằng giữa tính tiện dụng, thời lượng pin, quyền riêng tư và giá bán. Một chiếc kính có thể hiểu những gì người dùng nhìn thấy sẽ rất hữu ích, nhưng cũng có thể tạo ra những lo ngại mới về việc ghi hình người xung quanh.

Cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực kính AI vì vậy không chỉ phụ thuộc vào khả năng của Gemini mà còn nằm ở việc các hãng có thuyết phục được người dùng đeo thiết bị này suốt cả ngày hay không.