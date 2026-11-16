[GALLERY] Ra mắt Subaru WRX phiên bản số sàn chịu tải cao, từ 34.300 USD

Subaru WRX STI Sport R tại Nhật Bản kết hợp động cơ tiêu chuẩn với hộp số sàn 6 cấp TY85 chịu tải cao và công nghệ tự động đồng bộ vòng tua máy khi chuyển số.
Subaru WRX STI Sport R tại Nhật Bản kết hợp động cơ tiêu chuẩn với hộp số sàn 6 cấp TY85 chịu tải cao và công nghệ tự động đồng bộ vòng tua máy khi chuyển số.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Ngọ có cơ hội nhận tiền hoặc món quà bất ngờ, chuyện tình cảm cũng khởi sắc, Sửu cần đề phòng rắc rối.
Mẫu xe SUV Hyundai Tucson N Line thế hệ mới được bổ sung nhiều chi tiết thiết kế thể thao, nổi bật với màu sơn Shadow Grey độc quyền tại thị trường châu Âu.
Doãn Hải My - bà xã cầu thủ Đoàn Văn Hậu nhận nhiều lời khen với phong cách nhẹ nhàng, nữ tính.
BAIC vừa chính thức giới thiệu mẫu SUV 5 chỗ Xingtan 5X mang dáng dấp Defender, dùng công nghệ Huawei. Xe có hai tùy chọn thuần điện và hybrid sạc ngoài.
Với giá bán khoảng 700.000 USD, siêu xe Audi Nuvolari mới đắt hơn khoảng 300.000 USD so với Lamborghini Temerario – mẫu xe được sử dụng làm nền tảng phát triển.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 16/11/2026, Sư Tử có cơ hội bứt phá nhờ vận khí mạnh, nhưng một quyết định nóng vội có thể khiến lợi thế nhanh chóng đổi chiều.
Volkswagen Tempest vừa ra mắt tại thị trường Nam Mỹ. Đây không phải một mẫu xe van mới mà là một mẫu ôtô Trung Quốc được đưa về đổi logo và điều chỉnh thiết kế.
Benelli vừa ra mắt TNT700 tại triển lãm EICMA 2026, cạnh tranh trong phân khúc naked-bike hạng trung với các đối thủ như Aprilia Tuono 660 hay Yamaha MT-07.
Mẫu SUV đô thị VinFast VF 6 2026 chính thức ra mắt tại Việt Nam, bản nâng cấp có những sự thay đổi lớn về nền tảng và sẽ được bán với 2 cấu hình.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Ngọ có tình cảm khá sôi nổi nhưng dễ xuất hiện bất đồng do cái tôi quá lớn, cần tiết chế.
Ở tuổi 36, Ribi Sachi vẫn khiến khán giả bất ngờ bởi diện mạo trẻ trung, ngọt ngào cùng gu thời trang mang đậm phong cách nữ sinh.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 15/11/2026, Xử Nữ có xu hướng muốn kiểm soát mọi thứ nhưng bạn nên linh hoạt, cũng đừng quá khắt khe với bản thân, người xung quanh.
Mẫu xe tay ga cao cấp Honda SH160i Aura Black Edition 2027 đã chính thức mở bán tại thị trường Việt Nam từ ngày 10/11 với giá niêm yết 104,49 triệu đồng.
Hyundai Elantra 2027 được kỳ vọng sớm ra mắt thị trường Mỹ với thiết kế hoàn toàn mới, kèm nội thất hiện đại và hệ truyền động hybrid cải thiện hiệu suất.
Polestar - hãng xe điện hiệu năng cao đến từ Thụy Điển chính thức hé lộ ngôn ngữ thiết kế tương lai thông qua việc ra mắt concept Formula 2030.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Tỵ có nhiều việc cần giải quyết cùng lúc, hãy phân chia thời gian hợp lý, ưu tiên nhiệm vụ quan trọng.
Không chỉ sở hữu màu sắc rực rỡ, hấp dẫn, các loại rau củ màu vàng cam còn là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa dồi dào.
Hãng AP đăng tải những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đời thường hiện tại của người dân tại nhiều quốc gia trên thế giới.
Những hình ảnh chạy thử đã hé lộ nội thất Hyundai Creta 2027, xe được phát triển dựa trên nền tảng của Kona thế hệ mới với những thay đổi toàn diện về thiết kế.
Vụ nổ tại cửa hàng gas trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận khiến nhiều căn nhà đổ sập; lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm người nghi còn mắc kẹt.