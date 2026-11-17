Công ty robot Đức Agile Robots vừa huy động 500 triệu USD từ SoftBank, Nvidia và Hitachi trong vòng gọi vốn Series F, đạt mức định giá 8,5 tỷ USD.

Agile Robots thông báo hoàn tất vòng gọi vốn Series F ngày 12/11/2026, huy động 500 triệu USD và được định giá 8,5 tỷ USD.

SoftBank Group dẫn đầu vòng đầu tư, cùng sự tham gia của Nvidia, Hitachi Group, Hitachi Ventures, T.Capital và các nhà đầu tư khác. Khoản vốn mới nâng tổng số vốn đầu tư mà doanh nghiệp huy động được lên khoảng 2 tỷ USD.

Robot hình người của Agile Robots trong môi trường công nghiệp.

Được thành lập năm 2018 tại Munich, Agile Robots có nguồn gốc từ Trung tâm Hàng không vũ trụ Đức (DLR). Công ty phát triển robot di động, robot hình người, cánh tay robot, bàn tay robot và các hệ thống AI điều khiển chúng.

Theo doanh nghiệp, hơn 20.000 giải pháp robot của hãng đã được triển khai trên toàn cầu, phục vụ các ngành sản xuất ô tô, điện tử tiêu dùng, logistics, y tế và dịch vụ.

Điểm khác biệt trong chiến lược của Agile Robots là không chỉ tập trung phát triển robot hình người để trình diễn mà hướng đến ứng dụng trong môi trường sản xuất thực tế.

Physical AI trở thành cuộc đua mới

Physical AI là khái niệm chỉ những hệ thống AI có khả năng nhận biết môi trường vật lý, đưa ra quyết định và điều khiển các thiết bị như robot.

Khác với chatbot chỉ xử lý thông tin trên máy tính, robot Physical AI phải kết hợp thị giác máy tính, cảm biến, mô hình nhận thức không gian, khả năng lập kế hoạch và điều khiển chuyển động.

Cánh tay robot của Agile Robots cầm nắm các vật thể cực kỳ khéo léo.

Một robot có thể nhận diện vật thể chưa đồng nghĩa nó có thể cầm nắm, di chuyển và thao tác chính xác trong môi trường liên tục thay đổi.

Đây là thách thức mà các doanh nghiệp như Agile Robots đang tìm cách giải quyết.

Theo nhà sáng lập kiêm CEO Zhaopeng Chen, mục tiêu của công ty là đưa Physical AI ra khỏi phòng thí nghiệm và triển khai trong các nhà máy, kho hàng và môi trường công nghiệp.

Ông cho rằng robot thông minh sẽ làm thay đổi cách con người sản xuất, vận chuyển và vận hành các hệ thống công nghiệp.

Nguồn vốn mới sẽ được sử dụng để mở rộng hoạt động tại Mỹ, tăng năng lực sản xuất tại Đức và phát triển những thị trường mới.

Đầu năm 2026, Agile Robots đã mở cơ sở sản xuất tại Fürstenfeldbruck, gần Munich, với công suất thiết kế tối đa 10.000 robot hình người dạng chân và bánh xe mỗi năm.

Hệ thống sản xuất và phát triển robot của công ty.

Công ty hiện có hơn 3.500 nhân viên, trong đó hơn 2.000 người làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, cùng danh mục hơn 650 bằng sáng chế.

Dù vậy, định giá 8,5 tỷ USD không đồng nghĩa robot hình người đã chứng minh được hiệu quả kinh tế trên quy mô lớn.

Các hệ thống robot vẫn phải giải quyết những vấn đề về độ tin cậy, chi phí bảo trì, khả năng làm việc liên tục và mức độ an toàn khi phối hợp với con người.

Một thách thức khác là sự khác biệt giữa môi trường trình diễn được kiểm soát và nhà máy thực tế, nơi robot phải xử lý nhiều tình huống bất ngờ.

Vòng đầu tư mới cho thấy giới tài chính đang đặt cược vào tương lai của robot công nghiệp thông minh. Tuy nhiên, khả năng biến khoản đầu tư hàng trăm triệu USD thành doanh thu bền vững sẽ là phép thử quan trọng đối với Agile Robots.