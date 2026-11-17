Hãng xe sang Mercedes-Benz mới đưa ra một tuyên bố gây chấn động khi quyết định ngừng toàn bộ hoạt động đầu tư mới vào mảng sản xuất xe du lịch tại quê nhà.

Video: Dây chuyền sản xuất xe Mercedes-Benz tại Bremen, Đức.

Giữa bối cảnh áp lực cắt giảm chi phí ngày càng đè nặng lên ngành công nghiệp ôtô châu Âu, hãng xe sang Đức - Mercedes-Benz vừa đưa ra một tuyên bố gây chấn động khi quyết định ngừng toàn bộ hoạt động đầu tư mới vào mảng sản xuất xe du lịch tại quê nhà. Không dừng lại ở đó, ban lãnh đạo tập đoàn cũng bỏ ngỏ khả năng đóng cửa các nhà máy tại Đức để chuyển dịch dây chuyền sản xuất sang Hungary nhằm tối ưu hóa biên lợi nhuận đang bị bào mòn nghiêm trọng.

Mercedes-Benz có thể ngừng đầu tư vào nhà máy sản xuất xe du lịch tại Đức.

Động thái cứng rắn này xuất phát trực tiếp từ những bế tắc trong cuộc đàm phán với các tổ chức công đoàn nhằm cắt giảm chi phí nhân công. Theo tiết lộ từ Financial Times dựa trên một cuộc phỏng vấn nội bộ được công bố gần đây, Giám đốc Sản xuất Michael Schiebe thẳng thắn thừa nhận cấu trúc chi phí hiện tại không còn cho phép Mercedes-Benz tiếp tục rót vốn vào nước Đức.

Hãng đã đề xuất nâng thời gian làm việc của công nhân lên 40 giờ mỗi tuần mà không tăng lương – cao hơn 5 giờ so với mức tiêu chuẩn của ngành ôtô Đức – với lý do chi phí lao động nội địa hiện cao gấp tới năm lần so với khu vực Đông Âu và Mỹ.

Động thái cứng rắn này xuất phát trực tiếp từ những bế tắc trong cuộc đàm phán với các tổ chức công đoàn nhằm cắt giảm chi phí nhân công.

Đề xuất này ngay lập tức vấp phải sự phản đối quyết liệt từ công đoàn IG Metall cùng Hội đồng Công nhân Mercedes, những đơn vị tuyên bố sẽ đấu tranh đến cùng trước mọi kịch bản đóng cửa nhà máy.

Thực trạng đáng báo động này phản ánh bức tranh tài chính u ám của Mercedes-Benz khi tỷ suất lợi nhuận dự kiến trong năm nay chỉ đạt vỏn vẹn 2% đến 3%, thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu hai chữ số từng đề ra. Hãng đang gánh chịu tác động kép từ việc đầu tư khổng lồ vào xe điện nhưng tốc độ tiếp nhận của thị trường châu Âu và Mỹ lại chậm hơn kỳ vọng, trong khi doanh số tại thị trường lớn nhất thế giới là Trung Quốc lao dốc tới 31% trong quý III năm 2026.

Thực trạng đáng báo động này phản ánh bức tranh tài chính u ám của Mercedes-Benz khi tỷ suất lợi nhuận dự kiến trong năm nay chỉ đạt vỏn vẹn 2% đến 3%.

Theo các nguồn tin nội bộ, ít nhất hai cơ sở trong hệ thống ba nhà máy lắp ráp xe du lịch chính của hãng tại Đức – bao gồm Sindelfingen (31.500 nhân sự), Bremen (10.500 nhân sự) và Rastatt (7.000 nhân sự) – đang nằm trong diện xem xét thu hẹp. Trong khi đó, nhà máy Kecskemét tại Hungary với 5.000 lao động lại được tập trung nguồn lực để đảm nhận vai trò sản xuất các dòng xe động cơ đốt trong, hybrid sạc ngoài và xe điện thế hệ mới như GLB, A-Class hay C-Class thuần điện.

Sự chững lại của dây chuyền sản xuất tại châu Âu càng làm nổi bật vai trò sống còn và chiến lược tái cấu trúc quyết liệt của Mercedes-Benz tại thị trường Trung Quốc. Từng là "cỗ máy in tiền" đóng góp phần lớn lợi nhuận toàn cầu cho ngôi sao ba cánh, thị trường tỷ dân hiện nay lại trở thành chiến trường khắc nghiệt nhất khi các thương hiệu xe sang truyền thống phương Tây bị cạnh tranh trực diện bởi làn sóng xe điện nội địa thông minh và giàu công nghệ.

Sự chững lại của dây chuyền sản xuất tại châu Âu làm nổi bật vai trò sống còn và chiến lược tái cấu trúc quyết liệt của Mercedes-Benz tại thị trường Trung Quốc.

Trước đà sụt giảm doanh số nghiêm trọng, Mercedes-Benz không thể đứng yên mà đang thực hiện bước chuyển dịch mang tính bản địa hóa sâu rộng trong cả khâu sản xuất lẫn nghiên cứu phát triển.