8 mẫu laptop đáng cân nhắc nâng cấp cuối năm 2026

Thị trường laptop cuối năm 2026 có nhiều lựa chọn đáng chú ý, từ máy văn phòng gọn nhẹ đến thiết bị gaming, đồ họa tích hợp chip AMD và AI.

Cuối năm là thời điểm nhiều người cân nhắc thay mới laptop để đáp ứng nhu cầu học tập, làm việc và giải trí. Trong bối cảnh các ứng dụng ngày càng đòi hỏi phần cứng mạnh hơn, những mẫu máy sử dụng vi xử lý AMD thu hút sự chú ý nhờ khả năng cân bằng giữa hiệu năng và mức tiêu thụ điện năng. Đáng chú ý, dòng Ryzen AI còn tích hợp NPU chuyên dụng, hỗ trợ xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo ngay trên thiết bị.

Các mẫu laptop dùng vi xử lý AMD trải rộng từ phân khúc văn phòng đến gaming và sáng tạo nội dung. (Ảnh: Thanh niên Việt)

Ở phân khúc văn phòng, Acer Aspire Lite 14 AL14-44P-R0SP hướng đến người thường xuyên di chuyển với trọng lượng 1,3 kg. Máy dùng Ryzen 7 7730U 8 nhân 16 luồng, RAM 8 GB có thể nâng cấp lên 32 GB và SSD 512 GB. Màn hình IPS 14,5 inch tỷ lệ 16:10 cùng pin 58 Wh giúp thiết bị phù hợp với công việc hằng ngày. Trong khi đó, ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ340W có màn hình Full HD 15,6 inch chống chói, RAM 16 GB LPDDR5 và SSD 512 GB. Người cần màn hình lớn cũng có thể tham khảo Dell 15 DC15255, trang bị Ryzen 5 7530U, RAM 16 GB và màn hình 120 Hz.

Với người muốn trải nghiệm các tính năng AI trên laptop, Lenovo IdeaPad Slim 5 14AGP11 là lựa chọn đáng chú ý. Máy sử dụng Ryzen AI 7 445, tích hợp NPU đạt 50 TOPS, đi kèm màn hình OLED 14 inch độ phủ màu 100% DCI-P3. Thiết kế vỏ nhôm nặng 1,37 kg và chuẩn Wi-Fi 7 cũng là những điểm đáng quan tâm. Một phương án khác là HP Omnibook 5 16-AG1068AU, sở hữu Ryzen AI 5 340 với NPU 50 TOPS, màn hình cảm ứng 16 inch và pin 59 Wh. Máy hỗ trợ sạc nhanh, có thể nạp 50% pin trong 30 phút theo thông tin công bố.

Một số laptop Ryzen AI tích hợp NPU 50 TOPS, hỗ trợ xử lý tác vụ trí tuệ nhân tạo trực tiếp trên thiết bị.

Ở nhóm gaming và đồ họa, ASUS TUF Gaming A15 FA506NCG-HN390W kết hợp Ryzen 7 155 với card đồ họa RTX 3050 4 GB, RAM 16 GB DDR5 và màn hình 144 Hz. Thiết bị phù hợp với sinh viên các ngành kỹ thuật, người chơi game và những ai cần chạy phần mềm chuyên ngành. Lenovo LOQ 15ARP10E có cấu hình Ryzen 7 7735HS cùng RTX 4050 6 GB, màn hình 15,6 inch 144 Hz và độ phủ màu 100% sRGB. Trong khi đó, Acer Gaming Nitro ProPanel ANV15-41-R0FE sử dụng RTX 3050 6 GB, màn hình 180 Hz và RAM có thể nâng cấp tối đa 96 GB, hướng đến nhu cầu chơi game lẫn xử lý hình ảnh.

Ở phân khúc cao hơn, Gigabyte AERO X16 EG61H là lựa chọn dành cho người sáng tạo nội dung chuyên nghiệp. Máy kết hợp Ryzen AI 7 350, NPU 50 TOPS và GPU RTX 5060 8 GB, cùng RAM 16 GB DDR5 và SSD 1 TB. Màn hình 16 inch độ phân giải 2K, tần số quét 165 Hz hướng đến nhu cầu làm việc với hình ảnh và video. Nhìn chung, việc chọn laptop cuối năm 2026 nên dựa trên phần mềm thường dùng, yêu cầu di chuyển và ngân sách. Người làm văn phòng có thể ưu tiên thiết kế nhẹ, pin tốt; trong khi game thủ và nhà sáng tạo nội dung cần chú trọng GPU rời, bộ nhớ và chất lượng màn hình.