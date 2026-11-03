Hơn 500 luật sư tại TP HCM tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân dịp 9/11

Người dân có thể đến 214 tổ chức hành nghề luật sư để được tư vấn trực tiếp trong hai ngày 6 và 9/11 hoặc tham gia buổi giải đáp pháp luật trực tuyến.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) và kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam (10/10/1945 – 10/10/2026), Đoàn Luật sư TP HCM tổ chức chương trình tư vấn pháp luật miễn phí trực tiếp tại 214 tổ chức hành nghề luật sư trong hai ngày 6 và 9/11. Đối tượng tham gia là toàn thể người dân có nhu cầu tư vấn pháp luật.

Bên cạnh hình thức tư vấn trực tiếp, Đoàn Luật sư TP HCM còn tổ chức chương trình giải đáp, tư vấn pháp luật trực tuyến qua ứng dụng Zoom vào ngày 9/11, từ 8h30 đến 11h30.

Tham gia giải đáp, tư vấn pháp luật có các luật sư Trương Thị Hòa, Nguyễn Văn Hậu, Bùi Quang Nghiêm và Vũ Phi Long. Luật sư Nguyễn Thị Minh Huyền đảm nhận vai trò dẫn chương trình.

Ngoài các hoạt động tư vấn pháp luật, ngày 8/11, Đoàn Luật sư TP HCM còn phối hợp tổ chức chương trình đi bộ đồng hành hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026. Chương trình dự kiến diễn ra vào ngày 8/11 tại đường Lê Duẩn, với quy mô khoảng 6.000 người tham gia.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Luật sư Hà Hải- Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP HCM cho biết, chương trình không chỉ đơn thuần là hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí mà còn thể hiện tinh thần luật sư đồng hành cùng người dân, đưa pháp luật đến gần hơn với cộng đồng, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật.

"Thông qua chương trình, người dân được giải thích các quy định pháp luật liên quan đến vụ việc, nhận diện quyền và nghĩa vụ của mình, đồng thời được định hướng phương án giải quyết phù hợp, hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ hoặc cơ quan có thẩm quyền cần liên hệ.

Để buổi tư vấn đạt hiệu quả, trước hết người dân nên chuẩn bị nội dung vụ việc, trình bày diễn biến theo trình tự thời gian và những người có liên quan đến vấn đề cần tư vấn"- Luật sư Hà Hải nói.

Tiếp theo, cần chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu liên quan như hợp đồng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy khai sinh, căn cước công dân (CCCD), giấy đăng ký kết hôn, quyết định của cơ quan nhà nước, bản án, thông báo hoặc các văn bản khác tùy theo từng vụ việc.

Bên cạnh đó, người dân nên chuẩn bị những câu hỏi cụ thể, xác định vấn đề mình đang vướng mắc, quyền và lợi ích nào đang bị ảnh hưởng cũng như mong muốn được luật sư hỗ trợ, giải đáp vấn đề gì.

Đặc biệt, cần cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ, không bỏ sót những tình tiết quan trọng, kể cả những tình tiết bất lợi cho mình. Các tài liệu nên được sắp xếp theo thứ tự để luật sư thuận tiện theo dõi; người dân có thể mang theo bản sao hoặc hình ảnh tài liệu, đồng thời nên giữ gìn bản gốc và chỉ xuất trình khi cần thiết.

Theo luật sư Hà Hải, ý nghĩa của chương trình không chỉ nằm ở số lượng vụ việc được tư vấn mà còn ở việc giúp người dân nâng cao hiểu biết pháp luật, chủ động phòng ngừa rủi ro và tranh chấp. Người dân nên tìm đến luật sư ngay từ khi có nhu cầu thực hiện giao dịch hoặc đưa ra quyết định liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình, thay vì đợi đến khi xảy ra tranh chấp mới tìm kiếm sự hỗ trợ. Việc được tư vấn kịp thời ngay từ đầu sẽ giúp nhận diện, phòng tránh rủi ro, hạn chế hậu quả không đáng có và lựa chọn hướng giải quyết phù hợp, hiệu quả hơn.