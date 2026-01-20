U góc cầu tiểu não bệnh lý âm thầm nhưng nguy hiểm

Khoa Ngoại Thần kinh – Bệnh viện Đa khoa Nam Định đã thực hiện thành công ca phẫu thuật vi phẫu lấy khối u góc cầu tiểu não cho người bệnh nữ L.T.N, 73 tuổi.

Thành công của ca phẫu thuật đã mang lại cơ hội hồi phục sức khỏe cho người bệnh, đồng thời thể hiện hiệu quả của các kỹ thuật ngoại thần kinh chuyên sâu đang được triển khai thường quy tại bệnh viện.

Người bệnh nhập viện với nhiều triệu chứng nguy hiểm: Người bệnh nữ L.T.N, 73 tuổi nhập viện trong tình trạng đau đầu, chóng mặt kéo dài, thường xuyên có cơn choáng ngã, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hàng ngày.

Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện chụp cắt lớp vi tính (CT) sọ não 64 dãy có tiêm thuốc cản quang: phát hiện hình ảnh u vùng góc cầu tiểu não bên phải – theo dõi u màng não.

Chụp cắt lớp vi tính (CT) sọ não 64 dãy có tiêm thuốc cản quang phát hiện hình ảnh u vùng góc cầu tiểu não bên phải - Ảnh BVCC

Trước tính chất phức tạp của bệnh lý, trường hợp người bệnh đã được hội chẩn liên chuyên khoa để đánh giá toàn diện. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, các bác sĩ quyết định chỉ định phẫu thuật vi phẫu lấy u nhằm giải phóng chèn ép, bảo tồn chức năng thần kinh và phòng ngừa biến chứng nguy hiểm.

U góc cầu tiểu não – bệnh lý tiến triển âm thầm nhưng nguy hiểm:

Theo BSCKII. Nguyễn Duy Hải, Phụ trách khoa Ngoại Thần kinh, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cho biết: U góc cầu tiểu não là nhóm khối u phát sinh tại vùng tiếp giáp giữa thân não và tiểu não – nơi tập trung nhiều dây thần kinh quan trọng như dây thần kinh thính giác, thần kinh mặt, thần kinh sinh ba…

Các loại u thường gặp tại vị trí này bao gồm: U dây thần kinh thính giác, u màng não, u biểu bì… Bệnh thường tiến triển âm thầm với các biểu hiện như ù tai, giảm thính lực một bên, chóng mặt, mất thăng bằng, tê bì hoặc đau nửa mặt, méo miệng.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, khối u có thể chèn ép thân não, gây tổn thương thần kinh không hồi phục, thậm chí đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Vi phẫu – phương pháp điều trị tối ưu

Đối với trường hợp người bệnh L.T.N, các bác sĩ đã lựa chọn phương pháp phẫu thuật vi phẫu qua đường mổ sau xoang sigma (retrosigmoid) – kỹ thuật kinh điển và hiệu quả trong điều trị u góc cầu tiểu não.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp đã: Sử dụng hệ thống kính vi phẫu hiện đại giúp phóng đại trường mổ, tăng độ chính xác; Bóc tách tỉ mỉ khối u khỏi các cấu trúc thần kinh và mạch máu quan trọng; Bảo tồn tối đa dây thần kinh mặt và thính giác cho người bệnh; Kiểm soát tốt tình trạng chảy máu, hạn chế tối đa tổn thương mô não lành.

Khối u đã được lấy bỏ an toàn, đảm bảo mục tiêu điều trị và hạn chế thấp nhất các nguy cơ biến chứng sau mổ.

Kiểm tra sự phục hồi của bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Kết quả hồi phục tích cực sau phẫu thuật: Sau phẫu thuật, người bệnh được theo dõi và chăm sóc tích cực tại khoa Ngoại Thần kinh, diễn biến hồi phục ghi nhận rất khả quan: Người bệnh tỉnh táo, không xuất hiện biến chứng thần kinh; Chức năng vận động và tri giác ổn định; Các triệu chứng chóng mặt giảm rõ rệt; Không ghi nhận liệt mặt hay rối loạn thính giác.

Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ phù hợp với chẩn đoán trước phẫu thuật. Người bệnh tiếp tục được theo dõi và điều trị, dự kiến sớm trở lại sinh hoạt bình thường.