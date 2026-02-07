Hà Nội

Hơn 10 năm bên nhau, Adrian Anh Tuấn – Sơn Đoàn vẫn ngọt ngào như thuở đầu

Giải trí

Hơn 10 năm bên nhau, Adrian Anh Tuấn – Sơn Đoàn vẫn ngọt ngào như thuở đầu

Adrian Anh Tuấn và Sơn Đoàn có nhiều khoảnh khắc bình yên, hạnh phúc bên nhau. Mối quan hệ tình cảm giữa hai người không ồn ào, không phô trương.

Thu Cúc (tổng hợp)
Đăng tải hình ảnh tình tứ bên Sơn Đoàn (phải), Adrian Anh Tuấn hài hước viết: “Sau mười mấy năm thì không còn hoàn hảo nữa, chỉ còn hoàn cảnh thôi. Cũng may là hoàn cảnh này lấp lánh nha”.
Adrian Anh Tuấn và Sơn Đoàn tổ chức lễ cưới vào năm 2015, trở thành một trong những cặp đôi đồng giới đầu tiên công khai hôn nhân trong showbiz Việt. Sau khi về chung một nhà, cả hai vẫn giữ lối sống kín tiếng, tập trung vào công việc và đời sống gia đình.
Sau hơn một thập kỷ gắn bó, Adrian Anh Tuấn và Sơn Đoàn duy trì sự ngọt ngào thông qua những ánh nhìn, cử chỉ thân mật vừa đủ, không phô trương nhưng giàu cảm xúc.
Cặp đôi thường xuyên đồng hành cùng nhau trong các chuyến du lịch, gặp gỡ bạn bè thân thiết, tận hưởng những khoảnh khắc đời thường bình yên.
Chia sẻ nhân dịp kỷ niệm 10 năm bên nhau, Adrian Anh Tuấn cho biết anh đã yêu bạn đời ngay từ những ngày đầu. Theo thời gian, tình yêu không còn rực lửa như thuở ban đầu mà trở nên bền bỉ, lặng lẽ và sâu sắc hơn.﻿
“Nhưng anh đã yêu em, yêu sự trưởng thành của em, yêu những gì mà em đã trở thành và anh hứa sẽ yêu những gì mà em đã trở thành”, Du Lịch TP HCM dẫn lời Adrian Anh Tuấn.
Sơn Đoàn nhắn nhủ Adrian Anh Tuấn: “Cảm ơn tình yêu bền bỉ mà anh dành cho em, đó là em cảm nhận được dù em không bao giờ nói. Không biết mình sẽ bước tiếp với nhau bao lâu nữa trong tương lai. Tuy nhiên như lời hứa ngày đầu, em luôn hứa với anh rằng em sẽ cố gắng từng ngày”.
Adrian Anh Tuấn và bạn đời chia sẻ trên Phụ Nữ Việt Nam, cả hai hiểu được mình đang có được gì và luôn cảm thấy "đủ" với sự chọn lựa của mình, cùng lấy đó làm động lực để cố gắng mỗi ngày cùng nhau xây đắp và giữ vững cuộc sống gia đình.
Trong những dịp mang tính cá nhân như sinh nhật hay kỷ niệm ngày cưới, cặp đôi thường dành cho nhau những hành động giản dị nhưng ấm áp. Sơn Đoàn vào bếp nấu ăn, mời bạn bè thân thiết cùng chung vui, còn vào mỗi dịp kỷ niệm, cả hai đều duy trì thói quen mua hoa tặng nhau như một cách giữ lửa hạnh phúc.
