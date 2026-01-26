[INFOGRAPHIC] Tú Vi ‘Cổng mặt trời’ thăng hạng nhan sắc, hôn nhân viên mãn

Indian Chief Vintage mới lấy cảm hứng từ những chiếc mô tô sản xuất tại Mỹ những năm 1940, được ra mắt vào đúng dịp sinh nhật 125 năm của hãng.
Ca sĩ Trang Pháp đón sinh nhật tuổi 37. Diệp Lâm Anh diện đồ sexy múa cột ở quán bar.
Trong loạt ảnh mới ở Miss Intercontinental, Á hậu Thu Ngân gây ấn tượng với phong cách, gợi cảm thần thái ngày càng cuốn hút.
Người đẹp Ngọc Trinh được các fan khen xinh đẹp, nền nã trong tà áo dài. Kha Ly một mình chăm cả con gái Lita và bé Julia.
Phương Ly chia sẻ hình ảnh từ 10 năm trước. Nhan sắc trong trẻo thời mới nổi tiếng với “Mặt trời của em” khẳng định visual “không phải dạng vừa đâu”.
Trường Giang khóc rất nhiều vì quá lo sợ khi theo dõi Nhã Phương sinh con từ xa. Hiện tại, nam diễn viên hài hạnh phúc vì vợ con đều bình an.
Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Tiết Cương chia sẻ loạt khoảnh khắc đến thăm biệt thự vườn của diễn viên Lê Giang.
Bên cạnh vẻ ngoài đáng yêu, con gái Đàm Thu Trang còn ngoan ngoãn. Mới đây, cô nhóc cùng mẹ trang trí nhà cửa, chuẩn bị cho Tết Nguyên đán.
Hai ca khúc "Yêu người từng yêu" và "Nghĩa vợ chồng" đều do chính Thế Hùng sáng tác và thực hiện MV chỉ trong thời gian ngắn.
Nữ diễn viên Lê Huỳnh Thúy Ngân khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ loạt khoảnh khắc du lịch Hàn Quốc mùa đông.
Trên trang cá nhân, ca sĩ Ngọc Kayla đăng tải loạt ảnh bên bạn trai - diễn viên Liên Bỉnh Phát tại một sự kiện, thu hút sự quan tâm của khán giả.
Những món phụ kiện nhỏ xinh chính là “mảnh ghép hoàn hảo” giúp tổng thể trang phục áo dài thêm tinh tế, duyên dáng và đầy khí chất ngày xuân.
Trong bộ ảnh thời trang mới, hai hoa hậu Kỳ Duyên - Thiên Ân mang đến hình ảnh gợi cảm, nổi bật với đôi chân thon dài.
Ở tuổi 14, con gái Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh cao 1,68 m, sở hữu nét đẹp trong trẻo và phong thái tự tin được nhiều người khen ngợi là “mỹ nhân tương lai”.
Sau khi kết hôn, diễn viên Kim Oanh tận hưởng cuộc sống hôn nhân êm đềm, ngọt ngào bên Vũ Tuấn Việt.
Ca sĩ Lưu Hương Giang cho biết, cô sẵn sàng lắng nghe mọi ý kiến về âm nhạc, nhưng xin phép bỏ qua những nhận xét liên quan đến ngoại hình.
Từ người mẫu bước sang diễn xuất, Quốc Anh dần khẳng định năng lực qua loạt vai diễn trước khi xuất hiện trong phim Thỏ ơi của Trấn Thành.
Xuất hiện tại sự kiện giải trí, Hoàng Thùy gây chú ý với nhan sắc ngày càng mặn mà. Thần thái tự tin, gu thẩm mỹ tinh tế giúp nàng hậu ghi điểm.
Trương Mỹ Nhân chụp ảnh Tết sớm trên các con phố quen thuộc ở TP HCM. Chi Pu cho biết cô đã chuẩn bị đầy đủ 10 bộ áo dài mặc Tết.
Phương Mỹ Chi - Pháo có nhiều điểm chung thú vị, từ xuất phát điểm sự nghiệp đến cá tính nghệ thuật. Cả hai hiện tại còn có tình bạn đẹp.
Tháng 8/2025, người mẫu Lê Thu Trang kết hôn. Hiện tại, cô được chồng san sẻ việc chăm sóc con gái đầu lòng.