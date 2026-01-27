Hà Nội

Hôn nhân êm đềm, ngọt ngào của vợ chồng diễn viên Anh Đào

Giải trí

Hôn nhân êm đềm, ngọt ngào của vợ chồng diễn viên Anh Đào

Trên trang cá nhân, cặp đôi diễn viên Anh Đào - Anh Tuấn thường chia sẻ hình ảnh giản dị nhưng đầy ấm áp bên nhau.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trên trang cá nhân, Anh Đào đăng tải hình ảnh bên Anh Tuấn. Đôi vợ chồng son dành cho nhau nhiều cử chỉ tình tứ. Ảnh: FB Anh Đào.
Trên trang cá nhân, Anh Đào đăng tải hình ảnh bên Anh Tuấn. Đôi vợ chồng son dành cho nhau nhiều cử chỉ tình tứ. Ảnh: FB Anh Đào.
Anh Đào tiết lộ, cô được chồng chụp ảnh. "Tương truyền rằng chồng chụp ảnh đẹp cho vợ thì gia đình rất êm ấm và nhiều tiếng cười", nữ diễn viên phim Lằn ranh viết. Ảnh: FB Anh Đào.
Anh Đào tiết lộ, cô được chồng chụp ảnh. "Tương truyền rằng chồng chụp ảnh đẹp cho vợ thì gia đình rất êm ấm và nhiều tiếng cười", nữ diễn viên phim Lằn ranh viết. Ảnh: FB Anh Đào.
Năm 2024, cặp đôi đăng ký kết hôn sau 4 năm hẹn hò. 1 năm sau, Anh Đào và Anh Tuấn tổ chức đám cưới. Ảnh: FB Anh Đào.
Năm 2024, cặp đôi đăng ký kết hôn sau 4 năm hẹn hò. 1 năm sau, Anh Đào và Anh Tuấn tổ chức đám cưới. Ảnh: FB Anh Đào.
Sau khi về chung một nhà, cặp đôi ưu tiên xây dựng tổ ấm. Anh Đào - Anh Tuấn chia sẻ, động viên nhau trong công việc. Chính sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau giúp cặp đôi duy trì sự gắn bó bền chặt. Ảnh: FB Anh Đào.
Sau khi về chung một nhà, cặp đôi ưu tiên xây dựng tổ ấm. Anh Đào - Anh Tuấn chia sẻ, động viên nhau trong công việc. Chính sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau giúp cặp đôi duy trì sự gắn bó bền chặt. Ảnh: FB Anh Đào.
Trong cuộc phỏng vấn với Phụ Nữ Thủ Đô, Anh Đào cho biết, mỗi sáng cô vẫn được chồng chở đi làm. Vợ chồng nữ diễn viên đã có dự định có con. Ảnh: FB Anh Đào.
Trong cuộc phỏng vấn với Phụ Nữ Thủ Đô, Anh Đào cho biết, mỗi sáng cô vẫn được chồng chở đi làm. Vợ chồng nữ diễn viên đã có dự định có con. Ảnh: FB Anh Đào.
Đầu tháng 1, Anh Đào đăng ảnh bên Anh Tuấn đồng thời viết: "Chúng ta đã thực hiện nhiều kế hoạch cùng nhau rồi. 2026 cùng nhau 'vỡ kế hoạch' thôi anh nhỉ". Nhanh chóng, một số cư dân mạng đặt nghi vấn Anh Đào có tin vui. Nhanh chóng, cô phủ nhận. Ảnh: FB Anh Tuấn.
Đầu tháng 1, Anh Đào đăng ảnh bên Anh Tuấn đồng thời viết: "Chúng ta đã thực hiện nhiều kế hoạch cùng nhau rồi. 2026 cùng nhau 'vỡ kế hoạch' thôi anh nhỉ". Nhanh chóng, một số cư dân mạng đặt nghi vấn Anh Đào có tin vui. Nhanh chóng, cô phủ nhận. Ảnh: FB Anh Tuấn.
"Mọi người ơi, đấy là kế hoạch trong năm 2026 nhà em. Chứ giờ em vẫn tung bay phấp phới, tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe đi làm và sẵn sàng để bước vào kế hoạch đấy ạ. Chứ khi nào có tin vui em không báo thì mọi người cũng biết, giấu làm sao được mà", nữ diễn viên chia sẻ. Ảnh: FB Anh Tuấn.
"Mọi người ơi, đấy là kế hoạch trong năm 2026 nhà em. Chứ giờ em vẫn tung bay phấp phới, tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe đi làm và sẵn sàng để bước vào kế hoạch đấy ạ. Chứ khi nào có tin vui em không báo thì mọi người cũng biết, giấu làm sao được mà", nữ diễn viên chia sẻ. Ảnh: FB Anh Tuấn.
Tháng 1, kỷ niệm 1 năm ngày cưới, Anh Đào nhắn nhủ chồng: "Dù bao năm đi chăng nữa vẫn say đắm em như ngày đầu nha anh". Ảnh: FB Anh Tuấn.
Tháng 1, kỷ niệm 1 năm ngày cưới, Anh Đào nhắn nhủ chồng: "Dù bao năm đi chăng nữa vẫn say đắm em như ngày đầu nha anh". Ảnh: FB Anh Tuấn.
Vợ chồng Anh Tuấn tậu xe hơi mới nhân dịp 1 năm về chung một nhà. Ảnh: FB Anh Đào.
Vợ chồng Anh Tuấn tậu xe hơi mới nhân dịp 1 năm về chung một nhà. Ảnh: FB Anh Đào.
