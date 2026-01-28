Hôn nhân viên mãn của Hoa hậu Nông Thúy Hằng

Hoa hậu Nông Thúy Hằng kết hôn vào tháng 7/2025. Mới đây, người đẹp hạnh phúc đón con đầu lòng, đánh dấu cột mốc ý nghĩa trong hành trình hôn nhân.
Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường nhanh chóng lên tiếng khi bị một số cư dân mạng cho rằng không còn ở đỉnh cao phong độ.
Từ trên cao nhìn xuống, biệt phủ của nghệ sĩ Hoàng Mập đẹp như một resort nằm giữa đồi núi trập trùng của Di Linh, tách biệt khỏi ồn ào phố thị.
Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường nhanh chóng lên tiếng khi bị một số cư dân mạng cho rằng không còn ở đỉnh cao phong độ.
Sở hữu hệ thống núi, chùa và thánh thất độc đáo, Tây Ninh là điểm đến tâm linh quen thuộc của du khách mong cầu an yên, trải nghiệm văn hóa.
Kiểm soát bệnh ổn định nhiều năm, một người đàn ông Mỹ bất ngờ tái phát loạn thần, nhập viện dài ngày sau khi tin vào những phản hồi “nịnh hót” từ ChatGPT.
Dù đang ở tháng thứ 5 của thai kỳ, Thanh Huyền vợ rapper Rhymastic vẫn khiến dân mạng trầm trồ bởi nhan sắc rạng rỡ phong cách thời trang cực 'slay'.
Hoa mận đồng loạt bung nở, phủ trắng các sườn đồi, bản làng, biến cao nguyên Mộc Châu thành bức tranh yên bình, níu chân du khách mỗi độ xuân về.
Vào ngày Rằm tháng Chạp, 3 con giáp này đón nhận vận may lớn, tài lộc và sự nghiệp thăng tiến vượt bậc chuẩn bị đón Tết vui vẻ.
Tổng thống Mexico gọi việc phát hiện một ngôi mộ 1.400 tuổi của nền văn hóa Zapotec ở Oaxaca là "phát hiện khảo cổ quan trọng nhất trong một thập kỷ".
Một người dò tìm kim loại ở Đức tình cờ phát hiện ra một cây thánh giá hình bánh xe khoảng 1.000 năm tuổi có hình ảnh Chúa Jesus.
Vào ngày 3/3 tới, người yêu thiên văn sẽ có cơ hội ngắm nguyệt thực toàn phần (hay còn gọi trăng máu) tuyệt đẹp.
Mới đây, Hàn Hằng khiến netizen bất ngờ khi đăng tải bộ ảnh dạo phố với phong cách cực chất, khoe trọn vóc dáng thon gọn đến ngỡ ngàng dù mới sinh con chưa lâu.
Hãng xe Yamaha vừa chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga Grand Filano Hybrid phiên bản 2026 tại thị trường Indonesia.
Sau khi ra mắt thế hệ hoàn toàn mới vào năm 2023, Hyundai SantaFe đang chuẩn bị bước vào giai đoạn nâng cấp giữa vòng đời bằng việc để lộ loạt ảnh chạy thử.
Dù đã gắn bó nhiều năm, vợ chồng Mạnh Trường vẫn giữ thói quen hẹn hò riêng tư, cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc lãng mạn giản dị như thuở ban đầu.
Được nhập khẩu chính hãng từ 2021, Kia EV6 vừa xuất hiện trên thị trường xe cũ với giá rao bán 1,679 tỷ đồng, đáng chú ý đây là mẫu xe độc nhất trên thị trường.
Bất chấp cái lạnh âm độ tại Nhật Bản, một hot girl Việt mới đây đã khiến mạng xã hội 'bùng nổ' khi tung bộ ảnh bikini siêu nóng bỏng giữa trời tuyết trắng.
Trong dàn diễn viên phim Anh hùng xạ điêu phiên bản năm 2003, có người vẫn giữ vị thế ngôi sao hàng đầu, có người chọn cuộc sống bình lặng sau ánh đèn sân khấu.
Gần đây, netizen không ngừng xôn xao trước sự xuất hiện của một gương mặt vừa lạ vừa quen trong chương trình đình đám Single's Inferno (Địa Ngục Độc Thân).
Trải qua 11 năm chung sống, Ái Châu – Huỳnh Đông vẫn duy trì cuộc sống gia đình êm ấm, cùng nhau nuôi dạy con và cân bằng giữa sự nghiệp lẫn đời sống riêng.
Thương hiệu Rimac vừa chính thức ra mắt Founder's Edition phiên bản giới hạn dành riêng cho dòng siêu xe điện Nevera R với số lượng chỉ 10 chiếc.