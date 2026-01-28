Hôn nhân viên mãn của Hoa hậu Nông Thúy Hằng

Hà Nội

Giải trí

Hoa hậu Nông Thúy Hằng kết hôn vào tháng 7/2025. Mới đây, người đẹp hạnh phúc đón con đầu lòng, đánh dấu cột mốc ý nghĩa trong hành trình hôn nhân.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Nông Thúy Hằng)
Trên trang cá nhân, Nông Thúy Hằng đăng tải hình ảnh bên con đầu lòng mới chào đời. Cô cho biết: "Trong khoảnh khắc yếu lòng nhất ấy, Hằng đã luôn có sự đồng hành của những người thân yêu, từ hai bên gia đình nội ngoại cho đến những người bạn thân thiết".
Nông Thúy Hằng tổ chức đám cưới vào tháng 7/2025. Chồng người đẹp là phó giám đốc một công ty khoáng sản.
Nàng hậu chia sẻ trên Vietnamnet, vợ chồng quen nhau từ chuyến đi thiện nguyện. Anh Hiếu tham gia một câu lạc bộ xe bán tải chuyên giúp đỡ các đoàn thiện nguyện. Người trong đoàn thấy Nông Thúy Hằng và anh Hiếu đẹp đôi nên giới thiệu. Cả hai trò chuyện hợp nhau nên ngày càng thân thiết.
Trong mắt Nông Thúy Hằng, chồng tâm lý, chín chắn, ủng hộ mọi sở thích, công việc của vợ. Khi bên nhau, anh cho người đẹp cảm giác an toàn, bình yên.
Nông Thúy Hằng chia sẻ trên Người Đưa Tin, vợ chồng cô vừa bất ngờ vừa hạnh phúc, cảm giác như nhận được một món quà rất lớn khi người đẹp mang thai.
"Ông xã luôn cố gắng để hai mẹ con có điều kiện sức khỏe tốt nhất. Với tôi, sự quan tâm và sẻ chia mỗi ngày chính là “món quà” lớn nhất, không cần điều gì quá to tát. Chỉ có một chút tiếc là anh đi làm xa, nên suốt thai kỳ, hai mẹ con thường xuyên nhớ ba", cô nói.
Nông Thúy Hằng đăng quang cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam vào tháng 7/2022.
Người đẹp giành ngôi vị Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị Quốc tế 2023 diễn ra tại Trung Quốc.
Vì chuẩn bị kết hôn, Nông Thúy Hằng rút khỏi cuộc thi Miss Cosmo Vietnam 2025.
