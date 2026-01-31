Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Diễm My 9X hôn nhân viên mãn, được chồng doanh nhân cưng chiều

Giải trí

Diễm My 9X hôn nhân viên mãn, được chồng doanh nhân cưng chiều

Sau khi kết hôn và chào đón con đầu lòng, Diễm My 9X chọn lùi về hậu trường, tận hưởng cuộc sống gia đình yên ấm, kín đáo nhưng đủ đầy.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Khép lại giai đoạn sôi nổi của sự nghiệp diễn xuất, Diễm My 9X hiện khiến công chúng ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn.
Khép lại giai đoạn sôi nổi của sự nghiệp diễn xuất, Diễm My 9X hiện khiến công chúng ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn.
Không ồn ào khoe mẽ, cũng không phô trương vật chất, người đẹp bước vào cuộc sống làm dâu hào môn một cách nền nã, chừng mực.
Không ồn ào khoe mẽ, cũng không phô trương vật chất, người đẹp bước vào cuộc sống làm dâu hào môn một cách nền nã, chừng mực.
Đám cưới của Diễm My và chồng doanh nhân diễn ra ấm cúng, riêng tư, không tổ chức hoành tráng hay rầm rộ trên truyền thông. Sau khi về chung một nhà, nữ diễn viên càng kín tiếng hơn, dành trọn sự ưu tiên cho gia đình nhỏ.
Đám cưới của Diễm My và chồng doanh nhân diễn ra ấm cúng, riêng tư, không tổ chức hoành tráng hay rầm rộ trên truyền thông. Sau khi về chung một nhà, nữ diễn viên càng kín tiếng hơn, dành trọn sự ưu tiên cho gia đình nhỏ.
Phải đến vài tháng sau hôn lễ, Diễm My mới hé lộ không gian biệt thự phong cách châu Âu do bố mẹ chồng trao tặng. Món quà cưới giá trị không chỉ gây chú ý bởi sự xa xỉ mà còn là minh chứng cho sự yêu thương, trân trọng mà gia đình chồng dành cho nàng dâu.
Phải đến vài tháng sau hôn lễ, Diễm My mới hé lộ không gian biệt thự phong cách châu Âu do bố mẹ chồng trao tặng. Món quà cưới giá trị không chỉ gây chú ý bởi sự xa xỉ mà còn là minh chứng cho sự yêu thương, trân trọng mà gia đình chồng dành cho nàng dâu.
Được biết, gia đình ông xã Diễm My thuộc một gia tộc kín tiếng, có nền tảng vững vàng trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm và ẩm thực. Dù vậy, cuộc sống của nữ diễn viên sau kết hôn vẫn giữ sự giản dị.
Được biết, gia đình ông xã Diễm My thuộc một gia tộc kín tiếng, có nền tảng vững vàng trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm và ẩm thực. Dù vậy, cuộc sống của nữ diễn viên sau kết hôn vẫn giữ sự giản dị.
Cô ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí, hầu như không tham gia phim ảnh trong thời gian dài.
Cô ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí, hầu như không tham gia phim ảnh trong thời gian dài.
Suốt một năm qua, ưu tiên lớn nhất của Diễm My là vun vén tổ ấm và tận hưởng những khoảnh khắc đời thường bên chồng và con.
Suốt một năm qua, ưu tiên lớn nhất của Diễm My là vun vén tổ ấm và tận hưởng những khoảnh khắc đời thường bên chồng và con.
Trên trang cá nhân, thỉnh thoảng người đẹp chia sẻ hình ảnh du lịch cùng ông xã, những bữa cơm nhà do chính tay cô chuẩn bị.
Trên trang cá nhân, thỉnh thoảng người đẹp chia sẻ hình ảnh du lịch cùng ông xã, những bữa cơm nhà do chính tay cô chuẩn bị.
Kể từ khi đón thêm thành viên mới, vợ chồng cô dành gần như toàn bộ thời gian cho con, cùng nhau học cách làm cha mẹ và tận hưởng hành trình “bỉm sữa”.
Kể từ khi đón thêm thành viên mới, vợ chồng cô dành gần như toàn bộ thời gian cho con, cùng nhau học cách làm cha mẹ và tận hưởng hành trình “bỉm sữa”.
Dù cuộc sống bận rộn hơn trước, Diễm My từng chia sẻ rằng cô và chồng vẫn duy trì những thói quen nhỏ để giữ lửa hôn nhân. Cả hai thường cùng nhau xem phim, sắp xếp những buổi hẹn hò riêng, trò chuyện để thấu hiểu và đồng hành cùng nhau trong mọi giai đoạn.
Dù cuộc sống bận rộn hơn trước, Diễm My từng chia sẻ rằng cô và chồng vẫn duy trì những thói quen nhỏ để giữ lửa hôn nhân. Cả hai thường cùng nhau xem phim, sắp xếp những buổi hẹn hò riêng, trò chuyện để thấu hiểu và đồng hành cùng nhau trong mọi giai đoạn.
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#Diễm My 9x #vợ chồng Diễm My 9x #diễn viên Diễm My 9x #nhan sắc Diễm My 9X

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT