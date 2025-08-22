Hà Nội

Sống Khỏe

Hồi phục sự sống cho ca bệnh hiếm gặp, mắc nhiều bệnh nguy kịch

Thiếu máu tan máu tự miễn dịch và giảm tiểu cầu miễn dịch thường gặp ở các bệnh nhân nhiễm trùng hoặc do tác dụng phụ của một số loại thuốc.

Thúy Nga

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các bác sĩ đã cứu chữa thành công một trường hợp phức tạp, hiếm gặp. Bệnh nhân là ông L.N.P, 65 tuổi, người dân tộc Mông (Mèo Vạc, Hà Giang) mắc cùng lúc nhiều bệnh lý nguy hiểm.

Ông P có tiền sử xơ gan rượu, nhập viện trong tình trạng viêm mô mềm nặng, hoại tử vùng cẳng và bàn tay. Bệnh nhân đã được điều trị kháng sinh tích cực chống viêm, cắt lọc vùng hoại tử và chờ ghép da.

mong.jpg
Tổn thương hoại tử vùng cẳng tay của bệnh nhân - Ảnh BVCC

Tuy nhiên, trong quá trình điều trị, ông P. xuất hiện tình trạng thiếu máu và giảm tiểu cầu nghiêm trọng. Lượng huyết sắc tố giảm xuống dưới 55g/l và tiểu cầu giảm dưới 30g/l, dù đã được truyền máu liên tục. Tình trạng này khiến ông không đủ điều kiện để thực hiện ghép da.

Trước tình hình đó, các bác sĩ Khoa Huyết học - Truyền máu đã vào cuộc. Qua thăm khám và xét nghiệm chuyên sâu, ông P. được chẩn đoán mắc tan máu tự miễn kết hợp với giảm tiểu cầu miễn dịch. Bệnh nhân đã được điều trị theo phác đồ ức chế miễn dịch, kết hợp truyền các chế phẩm máu, chăm sóc dinh dưỡng.

Chỉ sau 10 ngày điều trị, tình trạng có cải thiện rõ rệt, lượng huyết sắc tố tăng lên hơn 100g/l, số lượng tiểu cầu về bình thường mà không cần truyền máu. Ông đã đủ điều kiện để tiến hành ghép da.

Trải qua 1,5 tháng điều trị tại bệnh viện, với sự phối hợp của các chuyên khoa Huyết học, Ngoại khoa, Nội khoa, Dinh dưỡng, ông P đã phục hồi hoàn toàn. Sức khỏe ổn định, không còn thiếu máu và giảm tiểu cầu, vùng da ghép phát triển tốt. Ông được xuất viện và tiếp tục điều trị ngoại trú.

mong-1.jpg
Sau 1,5 tháng điều trị bệnh nhân đã được xuất viện.

Theo BS Phan Thị Thanh Hoa, Khoa Huyết học – Truyền máu: “Thiếu máu tan máu tự miễn dịch và giảm tiểu cầu miễn dịch thường gặp ở các bệnh nhân nhiễm trùng hoặc do tác dụng phụ của một số loại thuốc.

Cơ thể sinh ra các kháng thể tự chống lại hồng cầu, tiểu cầu, làm hồng cầu, tiểu cầu bị vỡ hoặc bị gắn kháng thể và tiêu huỷ tại lách dẫn đến người bệnh thiếu máu và giảm tiểu cầu.

Nếu không được điều trị đúng cách bệnh nhân sẽ phải phụ thuộc vào truyền máu và có thể tử vong do tình trạng thiếu máu hoặc xuất huyết".

Trường hợp của ông P. cho thấy rõ hiệu quả của mô hình phối hợp đa chuyên khoa tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương: từ việc kiểm soát nhiễm khuẩn bằng kháng sinh, phẫu thuật cắt lọc hoại tử và ghép da, đến điều trị tan máu và giảm tiểu cầu miễn dịch bởi chuyên khoa Huyết học, cùng sự hỗ trợ của chuyên khoa Dinh dưỡng trong nâng đỡ toàn trạng.

Đây là minh chứng sống động cho định hướng điều trị đa chuyên khoa, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc toàn diện, nhân văn cho người bệnh.

