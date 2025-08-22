Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Cảnh giác biến chứng nặng do điều trị viêm da cơ địa, viêm da đầu sai cách

Viêm da cơ địa còn gọi là bệnh chàm thể tạng (eczema), một bệnh viêm da tái phát, mạn tính, chủ yếu gặp ở trẻ em, có liên quan tới cơ địa dị ứng.

- Th.BS Nguyễn Thị Thảo Nhi, BSNT Nguyễn Mạnh Hùng

Viêm da cần đi khám bác sĩ chuyên khoa da liễu để được điều trị đúng, kịp thời, tránh để bệnh gây ra biến chứng. Người bệnh hoặc người nhà của bệnh nhân không nên tự chẩn đoán, tự mua thuốc điều trị sẽ làm cho bệnh nặng hơn, thậm chí biến chứng.

Da nhiễm trùng nặng

Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận một trường hợp Viêm da cơ địa – Viêm da dầu nặng ở trẻ nhũ nhi 8 tháng tuổi sau điều trị nhiều nơi, chăm sóc không đúng cách và tắm nhiều loại lá.

Theo lời mẹ kể, trẻ khởi phát bệnh từ 1 tháng tuổi, biểu hiện xuất hiện các dát đỏ, sẩn, mụn nước ở 2 má, thân mình đã từng đi khám tại bệnh viện Da liễu trung ương chẩn đoán viêm da cơ địa dùng thuốc bôi, dưỡng ẩm, tổn thương đỡ.

Tuy nhiên ra viện trẻ không được duy trì dưỡng ẩm thường xuyên, tổn thương nặng dần lên. Bệnh nhân đã đi khám nhiều nơi tại Bệnh viện tư nhân Trung Quốc (Campuchia), một số bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh tổn thương đỡ ít, ở nhà có tắm lá nhiều loại.

Đợt này tổn thương nặng hơn, dát đỏ, khô da nhiều, lan rộng tay chân thân mình kèm mảng vảy dày, vảy tiết, nứt da vùng đầu.

da-dau.jpg
Bệnh nhân lúc mới nhập viện điều trị tại Bệnh viện Da liễu Trung ương - Ảnh BVCC

Sau khi điều trị 4 ngày tại Khoa điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em, bệnh viện Da liễu trung ương, các tổn thương khô, không chảy dịch để lại dát thâm, các mảng vảy dày vùng da đầu đã bong.

Viêm da cơ địa

Viêm da cơ địa còn gọi là bệnh chàm thể tạng (eczema), là một bệnh viêm da tái phát, mãn tính, chủ yếu gặp ở trẻ em và có liên quan tới cơ địa dị ứng. Bình thường da có một lớp màng bảo vệ, giúp ngăn nước trong da không bị bốc hơi và bảo vệ da khỏi các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài.

Tuy nhiên, ở người viêm da cơ địa, lớp màng bảo vệ bị tổn thương, da bị khô, mất nước, các vi khuẩn bên ngoài xâm nhập và làm xuất hiện các nốt mẩn đỏ, mụn nước ngứa ngáy trên da.

Bệnh viêm da cơ địa thường xuất hiện khá sớm, có tới 60% trẻ viêm da cơ địa phát bệnh trong năm đầu đời, 30% trong 5 năm đầu và chỉ có 10% phát bệnh sau 5 tuổi.

Thông thường, 90% bệnh ổn định sau 2 tuổi, 10% chuyển thành viêm da cơ địa ở trẻ lớn. Tuy nhiên, một số trường hợp viêm da cơ địa tái đi tái lại nhiều lần cho tới khi trưởng thành gây nhiều bất tiện và ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ.

da-dau1.jpg Hình ảnh của trẻ sau 4 ngày điều trị Bệnh viện Da liễu Trung ương

Viêm da dầu

Viêm da dầu là bệnh lý da liễu phổ biến ở mọi lứa tuổi, viêm da dầu xảy ra ở trẻ sơ sinh trong độ tuổi từ 3 tuần đến 12 tháng. Nó đã được báo cáo ở khoảng 10 phần trăm trẻ sơ sinh dưới một tháng tuổi.

Tỷ lệ mắc bệnh cao nhất khi được ba tháng tuổi (khoảng 70 phần trăm) và giảm dần trong những tháng tiếp theo, ảnh hưởng đến khoảng 7 phần trăm trẻ em từ một đến hai tuổi.

Vùng da mắc bệnh thường là vùng da có tuyến dầu hoạt động mạnh, nơi có lông và nhiều kẽ da. Dù không nguy hiểm nhưng viêm da tiết bã ở trẻ ảnh hưởng nhiều đến thẩm mỹ và gây khó chịu cho trẻ, nên điều trị sớm để tránh bệnh kéo dài và nặng hơn.

Hai bệnh lý này có thể đồng mắc ở trẻ, thường không gây nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên nếu không được điều trị và chăm sóc đúng cách thì có thể dẫn đến các biến chứng cho trẻ như:

Bội nhiễm vi khuẩn, chốc hóa.

Nhiễm virus như eczema herpeticum, eczema Coxsackie.

Để lại sẹo ảnh hưởng đến thẩm mỹ.

Ngứa nhiều ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.

Việc điều trị viêm da cơ địa cho trẻ nên được sự tư vấn điều trị của bác sĩ chuyên khoa Da liễu. Việc điều trị thuốc tại chỗ cũng như chăm sóc cho trẻ đóng vai trò chính trong viêm da cơ địa và không nên dùng các phương pháp dân gian như tắm lá, bôi thuốc lá cho trẻ.

Khi nghi bị viêm da cơ địa cần đi khám bác sĩ chuyên khoa da liễu để được điều trị đúng, kịp thời, tránh để bệnh gây ra biến chứng. Người bệnh hoặc người nhà của bệnh nhân không nên tự chẩn đoán, tự mua thuốc điều trị sẽ làm cho bệnh nặng hơn, thậm chí biến chứng.

Th.BS Nguyễn Thị Thảo Nhi, BSNT Nguyễn Mạnh Hùng (Khoa điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em, Bệnh viện Da liễu Trung ương)

#viêm da cơ địa trẻ em #viêm da dầu trẻ sơ sinh #tắm lá chữa viêm da đầu #biến chứng viêm da trẻ #chẩn đoán viêm da đúng cách #điều trị viêm da trẻ em

Bài liên quan

Sống Khỏe

Chủ quan với vết xước nhỏ, bé trai 8 tuổi nhập viện do viêm mô tế bào

Viêm mô bào là một dạng nhiễm trùng mô mềm cấp tính, thường do vi khuẩn Streptococcus hoặc Staphylococcus aureus gây ra.

Bé An (8 tuổi, Hải Dương) bị rách đầu ngón tay giữa khi cố bóc lớp keo 502 dính trong lúc làm tranh sáng tạo. Một tuần sau, bệnh nhi sưng đau ở mặt trong khuỷu tay trái, có u nách trái, sốt hơn 40 độ C, gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.

Qua thăm khám và xét nghiệm, ThS.BS Trần Thùy Linh, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội chẩn đoán bé bị viêm mô tế bào do vi khuẩn xâm nhập từ vết thương hở ở đầu ngón tay. Tổn thương trên bề mặt da để lộ mô mềm bên trong, khi tiếp xúc với môi trường dễ nhiễm khuẩn.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cảnh giác với tổn thương da dai dẳng, nguy cơ bệnh hiếm

Đừng xem nhẹ các tổn thương da kéo dài. Khi xuất hiện các nốt sẩn, mảng đỏ, đóng vảy, thâm lại không rõ nguyên nhân và tồn tại hơn 3 tháng, hãy đi khám sớm.

Nốt sẩn ngứa kéo dài, hơn 10 năm mới phát hiện ra bệnh

Một người đàn ông đã âm thầm sống chung với các nốt sẩn ngứa, đôi khi hoại tử, kéo dài suốt hơn 10 năm và phải rất lâu sau mới được phát hiện mắc căn bệnh hiếm sẩn dạng lympho.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bé trai 6 tuổi rơi vào nguy kịch khi va đập ở đầu gối

Sau cú ngã, bé trai 6 tuổi va đập ở gối, không trầy xước da nhưng bị viêm mủ khớp gối, viêm xương tủy do tụ cầu vàng, đe dọa tính mạng phải nhập viện cấp cứu.

Bệnh viện Nhi Hà Nội vừa tiếp nhận một bệnh nhi 6 tuổi bị nhiễm trùng nặng, sốc nhiễm khuẩn sau va đập ở đầu gối.

Dù không có tổn thương trên da nhưng vẫn bị nhiễm trùng

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Lợi ích của sò huyết

Lợi ích của sò huyết

Sò huyết còn gọi là sò trứng hay sò tròn, chứa nhiều chất dinh dưỡng với nguồn chất đạm phong phú, ít mỡ, nhiều chất khoáng… rất tốt cho sức khỏe.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư gan

Dấu hiệu cảnh báo ung thư gan

Gan có vai trò thực hiện các nhiệm vụ quan trọng để duy trì sức khỏe con người. Nhận biết triệu chứng ở giai đoạn sớm có thể giúp chẩn đoán, điều trị kịp thời.