Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

VUSTA - Trí thức KH&CN

Hoạt động thi đua khen thưởng của VUSTA ngày càng khởi sắc

Theo Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) Nguyễn Quyết Chiến, hoạt động thi đua khen thưởng của VUSTA ngày càng khởi sắc, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Gia Đạt

Ngày 14/11, VUSTA tổ chức Hội thảo "Phổ biến một số quy định mới về công tác thi đua, khen thưởng đối với các Hội ngành toàn quốc và tổ chức KH&CN".

effcb5b2-679d-4673-8f2a-056f3053c913.jpg
Toàn cảnh buổi Hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Tổng Thư ký VUSTA Nguyễn Quyết Chiến cho rằng thi đua, khen thưởng luôn được xác định là động lực quan trọng thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, trí thức KH&CN trong hệ thống VUSTA phát huy tinh thần sáng tạo, cống hiến cho sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

f37d972d-23e5-4df5-96c0-e48e09e5ee6e.jpg
Tổng Thư ký VUSTA Nguyễn Quyết Chiến phát biểu khai mạc hội thảo.

Những năm vừa qua, hoạt động thi đua khen thưởng của VUSTA ngày càng khởi sắc, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Năm 2025, VUSTA đóng vai trò là Cụm trưởng Cụm thi đua các tổ chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp hội trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã có nhiều hoạt động điều phối, triển khai công tác thi đua khen thưởng theo chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hiện nay, VUSTA đang phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chuẩn bị cho Lễ tổng kết hoạt động của Cụm thi đua trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2025 dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 11, đầu tháng 12/2025.

Thời gian qua, Chính phủ, Bộ Nội vụ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành một số văn bản nhằm hoàn thiện thể chế, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Hội thảo hôm nay nhằm giúp các Hội ngành toàn quốc và đơn vị trực thuộc nắm vững, triển khai thống nhất các quy định mới, cụ thể gồm:

Nghị định số 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi năm 2022); - Thông tư số 15/2025/TT-BNV ngày 04/8/2025 của Bộ Nội vụ quy định biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật thi đua, khen thưởng và Nghị định số 152/2025/NĐ-CP; - Quyết định số 307/QĐ-MTTW-UB ngày 30/9/2025 của Ủy ban Trung ương kết phong trào thi đua giữa các Hội ngành toàn quốc trong Khối, đồng thời là kênh đánh giá, phản ánh trung thực, khách quan kết quả hoạt động của từng Hội ngành toàn quốc.

Nhiều mô hình tốt, kinh nghiệm hay sẽ được chia sẻ nhằm nâng cao năng lực của cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống VUSTA.

Ban Tổ chức cũng mong muốn các đồng chí lãnh đạo các Hội ngành toàn quốc cho ý kiến về việc để VUSTA là cơ quan đứng ra đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với các Hội ngành toàn quốc nhằm phục vụ công tác thì đua khen thưởng theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hội ngành toàn quốc; góp ý các tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động hằng năm đối với các Hội ngành toàn quốc, làm căn cứ để xuất khen thưởng cấp Nhà nước và cấp Liên hiệp Hội Việt Nam.

Tổng Thư ký VUSTA Nguyễn Quyết Chiến tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm cao và sự chủ động, sáng tạo của các Hội ngành toàn quốc và các đơn vị trực thuộc, công tác thi đua, khen thưởng của LHHVN sẽ ngày càng thực chất, góp phần nâng cao uy tín, vị thế và hiệu quả hoạt động của LHHVN trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp. Xin kính chúc các đồng chí đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công.

Tại Hội thảo, ông Phạm Hữu Duệ, Chánh Văn phòng VUSTA đã trình bày một số quy định mới về thi đua, khen thưởng đối với các Hội ngành toàn toàn quốc và tổ chức KH&CN.

b4cbd7b9-83e0-403f-8c0b-db795d78f668.jpg
Ông Phạm Hữu Duệ, Chánh Văn phòng VUSTA trình bày tại Hội thảo.

Cũng tại Hội thảo, bà Nguyễn Hồng Yến, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng VUSTA đã hướng dẫn một số nội dung về thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Liên Hiệp Hội Việt Nam theo Quyết định số 926/QĐ-LHHVN ngày 10/10/2024 của VUSTA.

46f891a3-7902-431f-a2dd-6085315125bc.jpg
Bà Nguyễn Hồng Yến, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng VUSTA phát biểu tại Hội thảo.

Hội thảo diễn ra sôi nổi, tạo diễn đàn để các đơn vị tham gia ý kiến, trao đổi, thảo luận về các giải pháp chất lượng công tác thi đua, khen thưởng của các Hội ngành toàn quốc và các tổ chức, đơn vị trong hệ thống VUSTA, huy động trí tuệ tập thể tham gia vào góp phần tìm phương hướng cho giải pháp thu hút trí thức KH&CN trẻ tham gia vào hoạt động tư vấn, phản biện, phổ biến kiến thức KH&CN tại các hội thành viên của VUSTA.

b5086c7f-0d48-43b0-aa82-97bef88c6dca.jpg
Các đại biểu tại hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, Tổng Thư ký Nguyễn Quyết Chiến biểu dương và đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại biểu. Kết quả đạt được của Hội thảo sẽ là cơ sở quan trọng để VUSTA tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới.

#thi đua #khen thưởng #VUSTA #quy định mới #hội thảo #KH&CN

Bài liên quan

VUSTA - Trí thức KH&CN

Khởi động dự án Dream H thúc đẩy chăm sóc sức khỏe tâm thần toàn diện

Dự án Dream H hướng đến cộng đồng với các hoạt động truyền thông, hội thảo, và hợp tác liên ngành nhằm cải thiện sức khỏe tinh thần.

Ngày 13/11 tại Quy Nhơn (Gia Lai), Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI - tổ chức KHCN của VUSTA) đã tổ chức chương trình Khởi động Dự án Tăng cường tiếp cận chăm sóc sức khỏe tâm thần cho nhóm cộng đồng ( Dự án DREAM H). Đây là dự án chăm sóc sức khỏe tâm thần nhằm nâng cao sức khỏe tâm thần cho toàn dân, hỗ trợ nhân viên y tế, hoặc dự án cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý.

Dự án Dream H (viết tắt của “Dream of Healthy Mind” - Giấc mơ về một tâm trí khỏe mạnh) được khởi xướng với mục tiêu xây dựng mạng lưới hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho cộng đồng, đặc biệt là thanh thiếu niên, phụ nữ và người lao động trong môi trường đô thị. Dự án hướng đến ba trụ cột chính: nâng cao nhận thức, tư vấn – hỗ trợ tâm lý, và xây dựng môi trường sống lành mạnh, nhân ái.

Xem chi tiết

VUSTA - Trí thức KH&CN

Thúc đẩy vai trò của Liên hiệp Hội địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi chính sách

Theo TS Lê Công Lương, Phó Tổng Thư ký VUSTA, việc tăng cường năng lực và phát huy vai trò chủ động của đội ngũ trí thức KH&CN địa phương sẽ góp phần thực thi hiệu quả các chính sách bảo tồn đa dạng sinh học, thúc đẩy phát triển bền vững.

Trong hai ngày 12-13/11, tại tỉnh Cao Bằng, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Cao Bằng tổ chức Chương trình chia sẻ “Thúc đẩy vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương (Liên hiệp Hội địa phương) trong bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi chính sách”.

Chương trình diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình sửa đổi Luật Đa dạng sinh học năm 2008, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và các cam kết quốc tế, đặc biệt là Khung đa dạng sinh học toàn cầu (GBF) với mục tiêu “30x30” – bảo tồn 30% diện tích đất liền và biển đến năm 2030. Việc nâng cao năng lực, hiểu biết và vai trò của các Liên hiệp Hội địa phương trong bảo tồn thiên nhiên và thực thi chính sách trở nên hết sức cấp thiết.

Xem chi tiết

VUSTA - Trí thức KH&CN

Việt Nam mở cửa thị trường tín chỉ carbon: Cơ hội hay thách thức?

Thị trường tín chỉ carbon toàn cầu hướng tới 79,28 tỷ USD vào năm 2028, tăng trưởng 23,8% mỗi năm. Việt Nam vừa ban hành Nghị định 119/2025/NĐ-CP

Sáng 12/11/2025, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo: "Tăng cường năng lực, phổ biến kiến thức cho cộng đồng, doanh nghiệp về tạo tín chỉ và tham gia trao đổi bù trừ tín chỉ carbon".

Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phạm Quang Thao phát biểu khai mạc hội thảo
Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phạm Quang Thao phát biểu khai mạc hội thảo
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Dựa vào thiên nhiên để phát triển bền vững vùng núi phía Bắc

Dựa vào thiên nhiên để phát triển bền vững vùng núi phía Bắc

Đó là chủ đề của hội thảo "Đa dạng sinh học và giải pháp dựa vào thiên nhiên cho phát triển vùng núi phía Bắc" diễn ra trong ngày 21/10, tại Thái Nguyên do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PANNATURE) phối hợp tổ chức.