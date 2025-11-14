Theo Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) Nguyễn Quyết Chiến, hoạt động thi đua khen thưởng của VUSTA ngày càng khởi sắc, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngày 14/11, VUSTA tổ chức Hội thảo "Phổ biến một số quy định mới về công tác thi đua, khen thưởng đối với các Hội ngành toàn quốc và tổ chức KH&CN".

Toàn cảnh buổi Hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Tổng Thư ký VUSTA Nguyễn Quyết Chiến cho rằng thi đua, khen thưởng luôn được xác định là động lực quan trọng thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, trí thức KH&CN trong hệ thống VUSTA phát huy tinh thần sáng tạo, cống hiến cho sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Tổng Thư ký VUSTA Nguyễn Quyết Chiến phát biểu khai mạc hội thảo.

Những năm vừa qua, hoạt động thi đua khen thưởng của VUSTA ngày càng khởi sắc, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Năm 2025, VUSTA đóng vai trò là Cụm trưởng Cụm thi đua các tổ chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp hội trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã có nhiều hoạt động điều phối, triển khai công tác thi đua khen thưởng theo chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hiện nay, VUSTA đang phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chuẩn bị cho Lễ tổng kết hoạt động của Cụm thi đua trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2025 dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 11, đầu tháng 12/2025.

Thời gian qua, Chính phủ, Bộ Nội vụ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành một số văn bản nhằm hoàn thiện thể chế, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Hội thảo hôm nay nhằm giúp các Hội ngành toàn quốc và đơn vị trực thuộc nắm vững, triển khai thống nhất các quy định mới, cụ thể gồm:

Nghị định số 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi năm 2022); - Thông tư số 15/2025/TT-BNV ngày 04/8/2025 của Bộ Nội vụ quy định biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật thi đua, khen thưởng và Nghị định số 152/2025/NĐ-CP; - Quyết định số 307/QĐ-MTTW-UB ngày 30/9/2025 của Ủy ban Trung ương kết phong trào thi đua giữa các Hội ngành toàn quốc trong Khối, đồng thời là kênh đánh giá, phản ánh trung thực, khách quan kết quả hoạt động của từng Hội ngành toàn quốc.

Nhiều mô hình tốt, kinh nghiệm hay sẽ được chia sẻ nhằm nâng cao năng lực của cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống VUSTA.

Ban Tổ chức cũng mong muốn các đồng chí lãnh đạo các Hội ngành toàn quốc cho ý kiến về việc để VUSTA là cơ quan đứng ra đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với các Hội ngành toàn quốc nhằm phục vụ công tác thì đua khen thưởng theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hội ngành toàn quốc; góp ý các tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động hằng năm đối với các Hội ngành toàn quốc, làm căn cứ để xuất khen thưởng cấp Nhà nước và cấp Liên hiệp Hội Việt Nam.

Tổng Thư ký VUSTA Nguyễn Quyết Chiến tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm cao và sự chủ động, sáng tạo của các Hội ngành toàn quốc và các đơn vị trực thuộc, công tác thi đua, khen thưởng của LHHVN sẽ ngày càng thực chất, góp phần nâng cao uy tín, vị thế và hiệu quả hoạt động của LHHVN trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp. Xin kính chúc các đồng chí đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công.

Tại Hội thảo, ông Phạm Hữu Duệ, Chánh Văn phòng VUSTA đã trình bày một số quy định mới về thi đua, khen thưởng đối với các Hội ngành toàn toàn quốc và tổ chức KH&CN.

Ông Phạm Hữu Duệ, Chánh Văn phòng VUSTA trình bày tại Hội thảo.

Cũng tại Hội thảo, bà Nguyễn Hồng Yến, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng VUSTA đã hướng dẫn một số nội dung về thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Liên Hiệp Hội Việt Nam theo Quyết định số 926/QĐ-LHHVN ngày 10/10/2024 của VUSTA.

Bà Nguyễn Hồng Yến, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng VUSTA phát biểu tại Hội thảo.

Hội thảo diễn ra sôi nổi, tạo diễn đàn để các đơn vị tham gia ý kiến, trao đổi, thảo luận về các giải pháp chất lượng công tác thi đua, khen thưởng của các Hội ngành toàn quốc và các tổ chức, đơn vị trong hệ thống VUSTA, huy động trí tuệ tập thể tham gia vào góp phần tìm phương hướng cho giải pháp thu hút trí thức KH&CN trẻ tham gia vào hoạt động tư vấn, phản biện, phổ biến kiến thức KH&CN tại các hội thành viên của VUSTA.

Các đại biểu tại hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, Tổng Thư ký Nguyễn Quyết Chiến biểu dương và đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại biểu. Kết quả đạt được của Hội thảo sẽ là cơ sở quan trọng để VUSTA tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới.