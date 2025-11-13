Hà Nội

Khởi động dự án Dream H thúc đẩy chăm sóc sức khỏe tâm thần toàn diện

Dự án Dream H hướng đến cộng đồng với các hoạt động truyền thông, hội thảo, và hợp tác liên ngành nhằm cải thiện sức khỏe tinh thần.

Theo VUSTA

Ngày 13/11 tại Quy Nhơn (Gia Lai), Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI - tổ chức KHCN của VUSTA) đã tổ chức chương trình Khởi động Dự án Tăng cường tiếp cận chăm sóc sức khỏe tâm thần cho nhóm cộng đồng ( Dự án DREAM H). Đây là dự án chăm sóc sức khỏe tâm thần nhằm nâng cao sức khỏe tâm thần cho toàn dân, hỗ trợ nhân viên y tế, hoặc dự án cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý.

Dự án Dream H (viết tắt của “Dream of Healthy Mind” - Giấc mơ về một tâm trí khỏe mạnh) được khởi xướng với mục tiêu xây dựng mạng lưới hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho cộng đồng, đặc biệt là thanh thiếu niên, phụ nữ và người lao động trong môi trường đô thị. Dự án hướng đến ba trụ cột chính: nâng cao nhận thức, tư vấn – hỗ trợ tâm lý, và xây dựng môi trường sống lành mạnh, nhân ái.

Phát biểu tại buổi lễ khởi động Dự án, đại diện Ban tổ chức khẳng định: DREAM H không chỉ là một dự án xã hội, mà còn là hành trình lan tỏa yêu thương, khơi dậy năng lượng tích cực và khuyến khích mỗi người biết lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng nhau vượt qua những khó khăn tinh thần.”

dream-2.jpg
Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) – bà Khuất Thị Hải Oanh phát biểu tại lễ khởi động Dự án DREAM H

Tại lễ khởi động Dự án đã có nhiều tham luận tâm huyết của các chuyên gia tâm lý, bác sĩ và nhà hoạt động xã hội, đại diện nhóm cộng đồng. Các đại biểu tập trung phân tích thực trạng đáng báo động của sức khỏe tâm thần tại Việt Nam: tỷ lệ trầm cảm, lo âu và rối loạn cảm xúc ngày càng tăng, đặc biệt trong giới trẻ. Một trong những nguyên nhân được nhấn mạnh là thiếu kiến thức, kỹ năng nhận diện và ứng phó sớm với các dấu hiệu rối loạn tâm lý; đồng thời, định kiến xã hội vẫn khiến nhiều người ngại tìm đến chuyên gia hoặc chia sẻ vấn đề của mình.

Dự án DREAM H đặt trọng tâm vào hoạt động truyền thông sáng tạo và gần gũi, kết hợp giữa hội thảo, tọa đàm, chương trình huấn luyện kỹ năng, cùng các chiến dịch truyền thông đa nền tảng trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, dự án cũng xây dựng các “điểm đến an toàn” – không gian thân thiện, nơi người dân có thể tham vấn, chia sẻ, tham gia hoạt động nghệ thuật trị liệu, yoga, hoặc các lớp học kỹ năng cân bằng cảm xúc.

dream-4.jpg
Đại biểu tham dự lễ khởi động Dự án DREAM H.

Một điểm nổi bật khác của Dream H là hợp tác liên ngành giữa y tế, giáo dục, đoàn thể thanh niên và các tổ chức phi lợi nhuận. Cách tiếp cận đa chiều này được kỳ vọng sẽ giúp sức khỏe tâm thần không còn là “chuyện riêng” của một nhóm nhỏ, mà trở thành mối quan tâm chung của toàn xã hội.

Với thông điệp “Lắng nghe để thấu hiểu - Chia sẻ để chữa lành”, dự án Dream H hứa hẹn trở thành cầu nối yêu thương giữa con người với con người, góp phần xây dựng một xã hội Việt Nam nhân ái, bao dung và khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.

dream-5.jpg
Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế VUSTA Lê Công Lương phát biểu kết thúc lễ khởi động Dự án DREAM H.

Phát biểu kết thúc buổi lễ khởi động Dự án, Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế VUSTA Lê Công Lương đã thay mặt Đoàn Chủ tịch VUSTA nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những nỗ lực, những cống hiến to lớn của Trung tâm SCDI trong công cuộc hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong hàng chục năm qua.

Ông Lê Công Lương nhấn mạnh, qua buổi lễ khởi động, SCDI đã thống nhất các định hướng ưu tiên, cơ chế phối hợp giữa các bên, và kế hoạch hành động cụ thể trong thời gian tới. Đây chính là nền tảng quan trọng để Dự án DREAM H được triển khai thuận lợi, đạt hiệu quả cao và lan tỏa rộng rãi trong xã hội. Dự án sẽ thành công khi có sự phối hợp đồng sức đổng lòng của đơn vị thực hiện dự án SCDI, các bệnh viện, Trường ĐH Y, các chuyên gia, các nhà khoa học, chính quyền địa phương và cộng đồng đặc biệt là các nhóm cộng đồng...

