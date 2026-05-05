Hoàng Nguyên Khánh trúng gói thầu xây lắp hơn 2,1 tỷ đồng tại xã Đam Rông 2

Mới đây nhất, trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Phòng Văn hoá - Xã hội xã Đam Rông 2 đã hoàn tất các thủ tục pháp lý để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Đường quanh hồ làng Mông thôn Bắc Nguyên.

Chi tiết quá trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Theo hồ sơ pháp lý được công bố, dự án Đường quanh hồ làng Mông thôn Bắc Nguyên được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và phát triển cảnh quan khu vực, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách xã thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 (Nguồn ngân sách tập trung theo phân cấp).

Trình tự thủ tục pháp lý của dự án được triển khai chặt chẽ. Ngày 07/4/2026, Phó Chủ tịch UBND xã Đam Rông 2 - Nguyễn Văn Chính đã ký Quyết định số 379/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của dự án với tổng mức đầu tư 2.500.000.000 đồng. Ngay trong ngày hôm sau (08/4/2026), Chủ tịch UBND xã Đam Rông 2 - Trương Văn Sáng tiếp tục ký ban hành Quyết định số 384/QĐ-UBND nhằm phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, làm cơ sở pháp lý để tổ chức đấu thầu.

Căn cứ Kế hoạch đã được duyệt, ngày 09/4/2026, Trưởng phòng VH-XH (UBND xã Đam Rông 2) Hoàng Hữu Trung ký Quyết định số 49/QĐ-VHXH phê duyệt E-HSMT cho Gói thầu số 03. Giá dự toán của gói thầu này được xác định là 2.186.755.694 đồng, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Theo Biên bản mở thầu ghi nhận vào ngày 18/04/2026, khi thời điểm đóng thầu kết thúc, chỉ có 01 doanh nghiệp nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) thành công trên hệ thống là Công ty TNHH Hoàng Nguyên Khánh. Đơn vị chịu trách nhiệm đánh giá hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH TMDV và TVXD Hoàng Phúc Group. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 11/2026/BCĐG-E-HSDT ngày 21/04/2026, nhà thầu duy nhất tham dự đã đáp ứng toàn bộ các tiêu chí khắt khe về năng lực tài chính, kinh nghiệm thi công và giải pháp kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT.

Trên cơ sở năng lực đã được thẩm định, ngày 23/04/2026, Trưởng phòng Hoàng Hữu Trung ký Quyết định số 62/QĐ-VHXH chính thức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Công ty TNHH Hoàng Nguyên Khánh trúng thầu với giá 2.129.900.509 đồng, cam kết thời gian thực hiện hợp đồng là 360 ngày. Mức giá này giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước số tiền 56.855.185 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm đạt xấp xỉ 2,6%. Đánh giá một cách khách quan, tỷ lệ tiết kiệm 2,6% là con số tiết kiệm đáng ghi nhận.

Quyết định số 62/QĐ-VHXH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. (Nguồn MSC)

Góc nhìn đa chiều: Lợi thế của doanh nghiệp địa phương tại vùng núi

Xã Đam Rông 2 là khu vực có đặc thù địa hình đồi núi phức tạp, khoảng cách di chuyển từ trung tâm tỉnh hoặc từ các đô thị lớn như TP HCM lên đến công trình là rất xa. Điều này dẫn đến chi phí vận chuyển vật tư, nguyên liệu, và điều động máy móc cơ giới tăng cao.

Chính bối cảnh địa lý này đã tạo ra lợi thế tự nhiên cho các doanh nghiệp đóng quân ngay tại địa phương. Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Hoàng Nguyên Khánh (Mã số thuế: 5801288646) có trụ sở chính tại Thôn 1, xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng. Việc có sẵn bãi tập kết vật tư, lực lượng nhân công tại chỗ và am hiểu địa chất giúp doanh nghiệp này tối ưu hóa được chi phí đầu vào, từ đó dễ dàng đáp ứng các tiêu chuẩn của gói thầu.

Dữ liệu trên Mạng đấu thầu quốc gia cũng cho thấy năng lực thi công ổn định của nhà thầu này tại khu vực. Công ty TNHH Hoàng Nguyên Khánh từng tham gia 10 gói thầu, trong đó trúng tới 9 gói. Tổng giá trị trúng thầu với tư cách độc lập là hơn 4.600.000.000 đồng và liên danh là hơn 7.200.000.000 tỷ đồng. Hầu hết các dự án đều tập trung tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Việc lựa chọn được nhà thầu có sẵn năng lực tại chỗ không chỉ đúng quy định pháp luật mà còn giúp chủ đầu tư yên tâm về việc giải ngân vốn đúng tiến độ, sớm đưa công trình vào phục vụ đời sống nhân dân.

Trung tâm xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng.

Giải pháp kiến tạo môi trường đấu thầu hiệu quả

Dưới góc độ chuyên gia, việc đảm bảo cả tính cạnh tranh lẫn tiến độ giải ngân tại các địa bàn khó khăn luôn là một bài toán cần giải pháp đồng bộ. Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 quy định quá trình đấu thầu phải bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

Trao đổi về thực tiễn đấu thầu, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ nhìn nhận: "Việc một gói thầu thực hiện đấu thầu rộng rãi qua mạng tại vùng sâu vùng xa chỉ có một nhà thầu địa phương dự thầu và trúng thầu là điều hoàn toàn phù hợp với quy luật thị trường, tuân thủ đúng trình tự của Luật Đấu thầu và Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa tính hiệu quả kinh tế và thu hút thêm nguồn lực từ các doanh nghiệp lớn, các cơ quan quản lý và chủ đầu tư có thể xem xét giải pháp gộp các gói thầu quy mô nhỏ, có tính chất tương tự nhau trên cùng địa bàn thành một gói thầu lớn hơn. Khi quy mô dự án đủ lớn, nó sẽ tạo ra sức hấp dẫn để các tổng công ty, tập đoàn lớn sẵn sàng bù đắp chi phí vận chuyển, tham gia cạnh tranh. Qua đó, không chỉ chất lượng công trình được nâng cao nhờ công nghệ mới, mà tỷ lệ tiết kiệm ngân sách nhà nước cũng sẽ đạt được những con số ấn tượng hơn theo tinh thần của Thông tư 79/2025/TT-BTC".

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ ĐẢM BẢO TÍNH CẠNH TRANH VÀ HIỆU QUẢ TRONG ĐẤU THẦU RỘNG RÃI Nhằm đảm bảo môi trường đầu tư công minh bạch, hiệu quả và tối ưu hóa ngân sách nhà nước, hoạt động đấu thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật hiện hành. Theo định hướng phổ biến kiến thức pháp luật của Báo Tri thức và Cuộc sống, dưới đây là các quy định cốt lõi: 1. Về mục tiêu và hình thức lựa chọn nhà thầu (Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15): Khoản 8 Điều 4 quy định: "Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết, thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết, thực hiện hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình."

Điều 21 quy định về Đấu thầu rộng rãi: "Đấu thầu rộng rãi là hình thức lựa chọn nhà thầu trong đó không hạn chế số lượng nhà thầu tham dự. Hình thức này được áp dụng đối với tất cả các gói thầu, trừ các trường hợp quy định tại các Điều 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 và 29 của Luật này." 2. Về tính cạnh tranh trong quá trình lập E-HSMT và đánh giá (Nghị định 214/2025/NĐ-CP): Nghị định quy định chi tiết về việc lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) nghiêm cấm hành vi đưa ra các điều kiện, tiêu chí kỹ thuật hoặc năng lực chuyên biệt nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu nhất định, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Trong trường hợp gói thầu đấu thầu rộng rãi chỉ có 01 nhà thầu tham dự, chủ đầu tư, bên mời thầu và đơn vị tư vấn đánh giá phải tuân thủ nguyên tắc đánh giá khách quan, trung thực, bám sát các tiêu chuẩn đã được phê duyệt, tuyệt đối không hạ chuẩn năng lực để hợp thức hóa kết quả. 3. Về hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình (Thông tư 79/2025/TT-BTC): Quy định về quản lý, sử dụng nguồn thu và công tác kiểm tra, đánh giá hiệu quả đấu thầu nhấn mạnh: Quá trình đánh giá hiệu quả của một cuộc thầu phải căn cứ vào tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước, đi kèm với cam kết về chất lượng, tiến độ thi công công trình. Cần có giải pháp quản trị phù hợp đối với các dự án đặc thù vùng sâu vùng xa để vừa thu hút đầu tư, vừa đảm bảo công khai, minh bạch.

