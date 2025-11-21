Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải trí

Chi 264 triệu mua vote, Hòa Minzy phản ứng sao khi Hương Giang trượt top?

Hòa Minzy vừa có động thái gây chú ý khi Hương Giang trượt top 30 Miss Universe 2025. Trước đó, cô chi 264 triệu đồng cho đàn chị ở hạng mục Beyond The Crown.

Thu Cúc (tổng hợp)

Sáng ngày 21/11, Hương Giang trượt top 30 Miss Universe 2025 khiến nhiều người tiếc nuối. Sang Thái Lan trực tiếp cổ vũ Hương Giang thi nhan sắc quốc tế, Hòa Minzy cho biết, đàn chị quá kiên cường. Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh muốn ôm Hương Giang để động viên.

Bên cạnh đó, Hòa Minzy cũng dành lời khen ngợi cho trang phục dạ hội của Hương Giang ở chung kết. “Em biết chị sẽ chọn màu đỏ ở chung kết mà. Đẹp lắm. Mau về nha, mọi người ở Việt Nam chờ đón ạ”, Hòa Minzy nhắn nhủ đàn chị.

hoa0.jpg
Hòa Minzy thân thiết với Hương Giang (phải) nhiều năm qua. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam.
hoa2.png
Hòa Minzy theo dõi Hương Giang thi chung kết Miss Universe 2025. Ảnh: FB Hòa Minzy.

Trước đó, Hòa Minzy chi trả 264 triệu đồng cho Hương Giang ở hạng mục Beyond The Crown (Dự án xã hội ý nghĩa nhất). Cô còn kêu gọi khán giả bình chọn cho đàn chị. “Đã đưa chị vào top 3. Giờ mình tổng lực để chị giữ top và lên top 2 nha mọi người ơi”, Hòa Minzy viết trên trang cá nhân.

capture.png
Hòa Minzy chi trăm triệu ủng hộ Hương Giang. Ảnh: FB Hương Giang.

Liên quan đến Beyond The Crown, Ban tổ chức Miss Universe 2025 đính chính một số tin đồn không đúng sự thật về hạng mục này. Cụ thể, BTC cho biết, Beyond The Crown hoàn toàn tách biệt với cuộc thi Miss Universe và ban giám khảo chính thức.

“Beyond The Crown là chương trình độc lập để hỗ trợ thiết thực cho các hoạt động từ thiện”, ban tổ chức chia sẻ.

Chung kết Miss Universe 2025 vừa khép lại với chiến thắng thuộc về mỹ nhân Mexico. Đại diện Thái Lan đoạt Á hậu 1, mỹ nhân Venezuela giành Á hậu 2, đại diện Philippines được trao danh hiệu Á hậu 4 và đại diện Bờ Biển Ngà đoạt Á hậu 4.

#Hòa Minzy #ca sĩ Hòa Minzy #Hương Giang #Hoa hậu Hương Giang #Miss Universe #Miss Universe 2025

Bài liên quan

Giải trí

Mỹ nhân Mexico đăng quang Miss Universe 2025, Hương Giang trượt top 30

Trong chung kết Miss Universe 2025 - Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2025, mỹ nhân Mexico Fatima Bosch đăng quang. Đại diện Việt Nam - Hương Giang trượt top 30.

Sáng ngày 21/11, chung kết Miss Universe 2025 - Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2025 diễn ra tại Thái Lan. Kết thúc cuộc thi, người đẹp Mexico Fatima Bosch đăng quang.

miss0.jpg
Fatima Bosch - đại diện Mexico đăng quang Miss Universe 2025. Ảnh: Missosology.
Xem chi tiết

Giải trí

Hương Giang liệu có tiến sâu ở Miss Universe 2025?

Hương Giang có những lợi thế riêng khi đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Universe 2025.

huonggiang1.jpg
Một trong những điểm nổi bật của Hương Giang ở Miss Universe 2025 là phong cách thời trang đa dạng. Đến với cuộc thi, đại diện Việt Nam mang theo 60 bộ trang phục. Ảnh: Galaxy Queen.
huonggiang2.jpg
Hương Giang còn có lượng fan hùng hậu. Trên Instagram, đại diện Việt Nam có đến 4,3 triệu người theo dõi. Ảnh: Galaxy Queen.
Xem chi tiết

Giải trí

Hương Giang gợi cảm ở bán kết Miss Universe 2025

Ở bán kết Miss Universe 2025, Hương Giang trình diễn tự tin trong 2 phần thi: trang phục dạ hội và áo tắm. 

bikinihuonggiangmissthailand.jpg
Tối ngày 19/11, tại Thái Lan, Hương Giang cùng hơn 100 thí sinh của cuộc thi Miss Universe bước vào bán kết. Đại diện Việt Nam gợi cảm với bikini một mảnh tông đỏ trong phần thi trang phục áo tắm. Ảnh: Miss Universe Thailand.
bikinihuongiangmiss.jpg
Hương Giang tự tin trình diễn, khoe vóc dáng gợi cảm, săn chắc ở bán kết. Ảnh: Miss Universe.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới