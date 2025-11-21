Chi 264 triệu mua vote, Hòa Minzy phản ứng sao khi Hương Giang trượt top?

Hòa Minzy vừa có động thái gây chú ý khi Hương Giang trượt top 30 Miss Universe 2025. Trước đó, cô chi 264 triệu đồng cho đàn chị ở hạng mục Beyond The Crown.

Sáng ngày 21/11, Hương Giang trượt top 30 Miss Universe 2025 khiến nhiều người tiếc nuối. Sang Thái Lan trực tiếp cổ vũ Hương Giang thi nhan sắc quốc tế, Hòa Minzy cho biết, đàn chị quá kiên cường. Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh muốn ôm Hương Giang để động viên.

Bên cạnh đó, Hòa Minzy cũng dành lời khen ngợi cho trang phục dạ hội của Hương Giang ở chung kết. “Em biết chị sẽ chọn màu đỏ ở chung kết mà. Đẹp lắm. Mau về nha, mọi người ở Việt Nam chờ đón ạ”, Hòa Minzy nhắn nhủ đàn chị.

Hòa Minzy thân thiết với Hương Giang (phải) nhiều năm qua. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam.

Hòa Minzy theo dõi Hương Giang thi chung kết Miss Universe 2025. Ảnh: FB Hòa Minzy.

Trước đó, Hòa Minzy chi trả 264 triệu đồng cho Hương Giang ở hạng mục Beyond The Crown (Dự án xã hội ý nghĩa nhất). Cô còn kêu gọi khán giả bình chọn cho đàn chị. “Đã đưa chị vào top 3. Giờ mình tổng lực để chị giữ top và lên top 2 nha mọi người ơi”, Hòa Minzy viết trên trang cá nhân.

Hòa Minzy chi trăm triệu ủng hộ Hương Giang. Ảnh: FB Hương Giang.

Liên quan đến Beyond The Crown, Ban tổ chức Miss Universe 2025 đính chính một số tin đồn không đúng sự thật về hạng mục này. Cụ thể, BTC cho biết, Beyond The Crown hoàn toàn tách biệt với cuộc thi Miss Universe và ban giám khảo chính thức.

“Beyond The Crown là chương trình độc lập để hỗ trợ thiết thực cho các hoạt động từ thiện”, ban tổ chức chia sẻ.

Chung kết Miss Universe 2025 vừa khép lại với chiến thắng thuộc về mỹ nhân Mexico. Đại diện Thái Lan đoạt Á hậu 1, mỹ nhân Venezuela giành Á hậu 2, đại diện Philippines được trao danh hiệu Á hậu 4 và đại diện Bờ Biển Ngà đoạt Á hậu 4.