Cộng đồng trẻ

Hòa Minzy hóa 'tiên tử', cháy hết mình cùng hàng ngàn sinh viên

Tối 14/9, khuôn viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP HCM Hòa Minzy và dàn nghệ sĩ Gen Z đã bùng nổ với lễ hội âm nhạc trước gần 10000 sinh viên.

Trầm Phương

Hòa Minzy - nữ hoàng của đêm nhạc

Xuất hiện với vẻ ngoài lộng lẫy như một nàng "tiên tử", Hòa Minzy nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn. Giọng ca sinh năm 1995 không chỉ chinh phục khán giả bằng ngoại hình rạng rỡ mà còn bởi khả năng truyền tải cảm xúc, đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc, từ da diết với "Rời Bỏ", sôi động cùng "Bật Tình Yêu Lên" cho đến lãng mạn trong "Ăn Gì Đây".

img-3243.jpg
dmh02410.jpg
Hòa Minzy xuất hiện với visual như "tiên tử".

Đáng chú ý nhất, màn kết hợp ngẫu hứng với hai sinh viên FPT Polytechnic trong ca khúc "Bắc Bling" đã thực sự "đốt cháy" sân khấu, biến toàn bộ khuôn viên trường thành một "chảo lửa" âm nhạc đúng nghĩa. Màn trình diễn của Hòa Minzy là sự pha trộn độc đáo giữa vẻ đẹp "tiên tử" và năng lượng sân khấu bùng nổ, tạo nên một dấu ấn khó phai.

RHYDER - sự gần gũi tạo nên năng lượng

Trái ngược với vẻ ngoài ngôi sao, RHYDER xuất hiện đầy gần gũi như một "cậu bạn sinh viên" đi ngang qua và hòa mình vào cuộc vui. Tuy nhiên, chỉ sau vài nốt nhạc, anh chàng đã cho thấy sức hút không thể phủ nhận. Khi những bản hit như "Dân Chơi Sao Phải Khóc" hay "Chịu Cách Mình Nói Thua" vang lên, cả khuôn viên trường như muốn "vỡ tung". Hàng ngàn giọng hát đồng thanh cất lên đã tạo nên một dàn hợp xướng khổng lồ, chứng tỏ khả năng kết nối tuyệt vời của RHYDER với khán giả.

img-2849.jpg
img-2891.jpg
RHYDER kết nối với khán giả bằng hình tượng gần gũi, thân quen.

Những mảnh ghép đầy màu sắc: OgeNus & Chillies

OgeNus mang đến làn gió mới với phong cách rap đầy cá tính. Những track như "Không Yêu Đến Thế Đâu", "Đa Nghi" đã chứng minh khả năng làm chủ sân khấu của nam rapper trẻ tuổi.

Trong khi đó, Chillies lại chọn con đường khác biệt với dòng nhạc pop/rock nhẹ nhàng, mang tính thơ ca. "Đại Lộ Mặt Trời", "Vùng Ký Ức" đã tạo nên những phút giây lắng đọng giữa đêm nhạc sôi động.

chillies-2.jpg
chillies-3.jpg
Chillies sở hữu giọng hát cảm xúc, ấm áp.

Phần cuối chương trình thuộc về DJ Vinjaz với những set nhạc điện tử đỉnh cao. Âm thanh EDM đã biến toàn bộ không gian thành một sàn nhảy khổng lồ, khép lại đêm diễn bằng những khoảnh khắc bùng nổ nhất.

