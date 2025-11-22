Hoa hậu Loan Vương đẹp nền nã với áo dài cách tân

Hoa hậu Đền Hùng 1992 khoe sắc vóc miễn chê khi xuống phố đón gió đầu mùa
Những ngày đầu đông, Hoa hậu Đền Hùng 1992 – Giáng My tiếp tục chứng minh đẳng cấp nhan sắc “không tuổi” khi xuất hiện trên phố trong bộ ảnh mới đầy thanh lịch.
Hoa hậu Hương Giang xúc động gửi lời tri ân sau cuộc thi Miss Universe 2025
Dù không đạt top, Hương Giang vẫn cảm thấy tự hào và trân trọng những khoảnh khắc tại Miss Universe 2025, cùng lời cảm ơn đến khán giả.
Sau chung kết Miss Universe 2025, Hoa hậu Hương Giang viết tâm thư gửi khán giả. Người đẹp chia sẻ, cô không kìm được nước mắt khi nhìn thấy bạn bè, khán giả dưới sân khấu chung kết cuộc thi.
Hương Giang khẳng định, cô chưa từng bỏ cuộc trong 21 ngày ở Miss Universe 2025. “Hành trình này Giang không có thành tích gì vẻ vang để mang về cho mọi người, nhưng đó là 21 ngày chưa từng bỏ cuộc.
Hương Liên The Face tuổi 22 đẹp như nữ thần trong bộ ảnh mới
Mừng tuổi 22, Hương Liên The Face khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ khi tung bộ ảnh mới với vẻ đẹp rạng ngời, sang trọng và cuốn hút như một “nữ thần”.
Hot face sao Việt: Bà xã Chi Bảo sang chảnh đi Hàn Quốc dự sự kiện
Bà xã diễn viên Chi Bảo - Lý Thuỳ Chang lên đồ sang chảnh đi Hàn Quốc dự sự kiện. Kha Ly bế con gái Lita ra phố đón Giáng sinh sớm.