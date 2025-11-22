Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải trí

Hoa hậu Loan Vương đẹp nền nã với áo dài cách tân

Hoa hậu Loan Vương diện áo dài thanh lịch, tinh tế khi đảm nhận vài trò giám khảo cuộc thi “Nét đẹp sinh viên Đại học Bình Dương 2025”.

Diệu Nga (Ảnh: Phan Tiến Vũ)
l5.jpg
Có mặt trong chung kết cuộc thi Nét đẹp sinh viên Đại học Bình Dương 2025 (Miss & Mister BDU 2025), Loan Vương không diện trang phục dạ hội đính kết cầu kỳ, không trang sức lấp lánh mà diện tà áo dài kết hợp cùng khăn vấn.
l6.jpg
Vẻ đẹp nền nã của Hoa hậu Quý bà Quốc tế 2018 thu hút mọi ánh nhìn.
l11.jpg
Là thành viên Ban giám khảo cuộc thi, Loan Vương thể hiện sự công tâm để lựa chọn những gương mặt tài sắc nhất.
l9.jpg
Cô hy vọng hoa khôi và nam vương sẽ trở thành tấm gương cho các bạn sinh viên không chỉ về phong cách ngoại hình mà còn về thành tích học tập, có thể truyền cảm hứng cho nhiều bạn sinh viên khác, từ đó khơi dậy tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với cộng đồng.
l10.jpg
Được phát động từ tháng 10/2025, cuộc thi Nét đẹp sinh viên Đại học Bình Dương đã thu hút sự tham gia của hơn 100 sinh viên tài năng.
l7.jpg
Lòng nhiệt huyết, năng lượng từ các bạn sinh viên khiến Loan Vương cảm thấy mình trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Cô có cảm giác như thấy được hình ảnh của chính mình 17 năm về trước khi lần đầu tiên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam và lọt top 5 chung cuộc.
l8.jpg
Loan Vương hiện đảm nhận vị trí tiếp viên trưởng tại Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam. Thi thoảng cô tham gia các sự kiện giải trí, đóng phim, quay gameshow.
l4.jpg
Cùng với đó, Loan Vương vẫn không ngừng trau dồi kiến thức khi cùng lúc theo học 2 văn bằng Thạc sĩ chuyên ngành Luật và Quản lý Kinh tế.
l3.jpg
Người đẹp 8X tin rằng khi nuôi dưỡng những suy nghĩ tích cực, sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn, kiên trì và nhìn nhận những trải nghiệm là cơ hội học hỏi thì người phụ nữ sẽ phát triển hơn mỗi ngày.
l2.jpg
Loan Vương tên thật là Vương Ngọc Loan, được nhiều người biết đến với danh xưng “Hoa hậu hàng không”.
l1.jpg
Cô tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp và đạt thành tích như Top 5 Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008, Á hậu Quý tộc Thế giới 2017, Hoa hậu Quý bà Quốc tế 2018.
#Hoa hậu Loan Vương #Áo dài truyền thống #Bình Dương #Nét đẹp sinh viên Đại học Bình Dương 2025 #Hoa hậu hàng không

Bài liên quan

Giải trí

Hoa hậu Đền Hùng 1992 khoe sắc vóc miễn chê khi xuống phố đón gió đầu mùa

Những ngày đầu đông, Hoa hậu Đền Hùng 1992 – Giáng My tiếp tục chứng minh đẳng cấp nhan sắc “không tuổi” khi xuất hiện trên phố trong bộ ảnh mới đầy thanh lịch.

e1.jpg
Trong loạt ảnh, Hoa hậu Đền Hùng 1992 Giáng My lựa chọn xuất hiện trên chiếc xích lô truyền thống – một hình ảnh rất Hà Nội, gợi nhớ vẻ đẹp cổ kính và lãng mạn của Thủ đô.
e2.jpg
Ngồi trên phần ghế bọc nhung đỏ nổi bật, người đẹp tuổi 54 khoe vẻ đẹp đằm thắm, nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên nét quý phái đặc trưng.
Xem chi tiết

Giải trí

Hoa hậu Hương Giang xúc động gửi lời tri ân sau cuộc thi Miss Universe 2025

Dù không đạt top, Hương Giang vẫn cảm thấy tự hào và trân trọng những khoảnh khắc tại Miss Universe 2025, cùng lời cảm ơn đến khán giả.

Sau chung kết Miss Universe 2025, Hoa hậu Hương Giang viết tâm thư gửi khán giả. Người đẹp chia sẻ, cô không kìm được nước mắt khi nhìn thấy bạn bè, khán giả dưới sân khấu chung kết cuộc thi.

Hương Giang khẳng định, cô chưa từng bỏ cuộc trong 21 ngày ở Miss Universe 2025. “Hành trình này Giang không có thành tích gì vẻ vang để mang về cho mọi người, nhưng đó là 21 ngày chưa từng bỏ cuộc.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới