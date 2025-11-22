Hoa hậu Loan Vương đẹp nền nã với áo dài cách tân

Dù không đạt top, Hương Giang vẫn cảm thấy tự hào và trân trọng những khoảnh khắc tại Miss Universe 2025, cùng lời cảm ơn đến khán giả.

Sau chung kết Miss Universe 2025, Hoa hậu Hương Giang viết tâm thư gửi khán giả. Người đẹp chia sẻ, cô không kìm được nước mắt khi nhìn thấy bạn bè, khán giả dưới sân khấu chung kết cuộc thi.

Hương Giang khẳng định, cô chưa từng bỏ cuộc trong 21 ngày ở Miss Universe 2025. “Hành trình này Giang không có thành tích gì vẻ vang để mang về cho mọi người, nhưng đó là 21 ngày chưa từng bỏ cuộc.