Hoa hậu Hương Giang xúc động gửi lời tri ân sau cuộc thi Miss Universe 2025

Dù không đạt top, Hương Giang vẫn cảm thấy tự hào và trân trọng những khoảnh khắc tại Miss Universe 2025, cùng lời cảm ơn đến khán giả.

Sau chung kết Miss Universe 2025, Hoa hậu Hương Giang viết tâm thư gửi khán giả. Người đẹp chia sẻ, cô không kìm được nước mắt khi nhìn thấy bạn bè, khán giả dưới sân khấu chung kết cuộc thi.

Hương Giang khẳng định, cô chưa từng bỏ cuộc trong 21 ngày ở Miss Universe 2025. “Hành trình này Giang không có thành tích gì vẻ vang để mang về cho mọi người, nhưng đó là 21 ngày chưa từng bỏ cuộc.

Dù là trả tài trợ sáng sớm hay tối khuya, dù là trong khoảnh khắc buồn và thất vọng nhất, Giang vẫn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Giang sẽ có một trải nghiệm không thể thuyết phục hơn, để tiếp thêm động lực cho những thí sinh sẽ tham gia các chương trình của Giang sau này”, cô viết.

Hương Giang thi Miss Universe 2025 tại Thái Lan. Ảnh: FB Hương Giang.

Hương Giang cảm ơn đến bạn bè, khán giả. “Giang nợ mọi người một đêm không ngủ, một buổi sáng dậy sớm, một chuyến bay, một cổ họng khan tiếng… Dù chưa biết trả bằng cách nào, nhưng cứ cho Giang ghi sổ thế nhé”.

Dù hành trình thi nhan sắc kết thúc, Hương Giang sẽ nhớ mãi những kỷ niệm ở cuộc thi. “Sau này khi có gia đình, Giang có thể tự hào kể với những đứa trẻ rằng: Giang đã từng bước trên sân khấu của Miss Universe 2025 trong sự cổ vũ của biết bao người Việt Nam thân thương và hàng triệu người trên toàn thế giới”, Hương Giang viết trên trang cá nhân.

Hà Tâm Như chia sẻ hình ảnh ôm chầm Hương Giang sau chung kết Miss Universe 2025. Ảnh: FB Hà Tâm Như.

Trong chung kết Miss Universe 2025, Hương Giang không có tên trong top 30 chung cuộc. Ở các mùa giải trước, nhiều mỹ nhân Việt gây ấn tượng. H’hen Niê vào top 5 Miss Universe 2018. Thùy Lâm vào top 15 Miss Universe 2008. Kim Duyên có tên trong top 16 mùa giải 2021. Hoàng Thùy vào top 20 Miss Universe 2019.